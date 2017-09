Aguas Bravas Un Mundial como en casa Maialen Chourraut sabe lo que es ganar una medalla de plata y una de bronce en campeonatos del mundo y ahora busca la de oro. Maialen Chourraut, Ander Elosegi, Samuel Hernánz y Joan Crespo tienen opciones de lograr buenos resultados Pau acoge desde el martes una cita con ocho guipuzcoanos I.A. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 23 septiembre 2017, 08:44

El canal de aguas bravas de Pau se prepara estos días para acoger el Campeonato del Mundo de slalom, desde el próximo martes hasta el domingo. La cita más importante del año está aquí y va a tener lugar en la 'segunda casa' de los piragüistas guipuzcoanos.

Por su cercanía con Irun y Donostia y por las posibilidades que ofrece, algunos de éstos acuden un par de veces por semana a Pau. Además, teniendo en mente que el Mundial se iba a celebrar en este lugar, la selección española al completo se ha desplazado a esta instalación cinco veces este año para llevar a cabo sendas concentraciones.

Mundial de slalom Lugar Pau. Fechas Del martes 26 de septiembre al domingo 1 de octubre. Participantes guipuzcoanos K-1 Maialen Chourraut, Irati Goikoetxea y Samuel Hernánz (Atlético San Sebastián) y Joan Crespo (Santiagotarrak). C-1 Ander Elosegi y Klara Olazabal (Santiagotarrak) C-2 (no olímpico) Mikel Sarasola y Aitor Goikoetxea (Atco. SS). Calendario Martes Competición de patrullas. Miércoles Clasificatorias de K-1 masculino y C-1 femenino. Jueves Clasificatorias de K-1 femenino y C-1 masculino. Viernes Semifinal y final de K-1 masculino y C-1 femenino. Sábado Semifinal y final de K-1 femenino y C-1 masculino.

Sobre el canal que funciona desde 2009 y que se estrena como sede mundialista, el seleccionador Xabi Taberna cuenta que «en comparación con el de La Seu d'Urgell, el otro que también conocemos muy bien, tiene más volumen de agua, unos 14 metros cúbicos por segundo por 10 de aquel. Y no es muy largo. Los primeros tardan en torno a 85 segundos. Su principal característica es que es muy variable, los movimientos que ofrece no son estables. Esa variabilidad supone algo más de stress para los participantes, que no pueden memorizar todos los movimientos».

Maialen Chourraut busca la triple corona tras el título europeo de 2015 y el oro olímpico de 2016

Taberna, jefe de entrenadores

Siguiendo la tendencia de más de una década, la mitad de la selección española de slalom (ocho de diecisiete) está compuesta por representantes de Atlético San Sebastián y Santiagotarrak de Irun. Esa presencia guipuzcoana es también notable en el equipo técnico, con Xabi Taberna como jefe de entrenadores.

El hondarribitarra nos analiza las características de cada uno de los ocho guipuzcoanos que participarán desde el martes en este Campeonato del Mundo.

De Maialen Chourraut, «¿qué voy a decir?» sonríe. «Es súper exigente consigo misma y super trabajadora. Es fuerte físicamente y muy buena a nivel técnico. Además, en los últimos años ha mejorado mucho».

La lasarteoriatarra es una de las candidatas a la victoria, con lo que cerraría un triplete de título europeo (2015), olímpico (2016) y mundial (2017). Sus mejores resultados en anteriores campeonatos del mundo son un segundo puesto en 2009 (La Seu d'Urgell), un tercero en 2011 (Bratislava) y un quinto en 2015 (Londres).

Ricarda Funk (ganadora de los dos últimos Mundiales y de cuatro de cinco pruebas de la Copa del Mundo este año) y Jessica Fox serán las mayores rivales de Chourraut. Taberna considera que «Maialen y Funk están a un nivel muy alto. De hecho, para que no hagan medalla, tienen que fallar ellas».

En K-1 femenino también estará Irati Goikoetxea que «lo suele hacer bien pero siempre acaba cometiendo algún fallito. Su objetivo tiene que ser entrar en la final y conocer el canal de Pau y sentirse cómoda en él le puede ayudar».

Siguiendo con los kayaks, Samuel Hernanz puede ser el tapado en esta ocasión. «El año pasado ganó la prueba de Copa del Mundo en Pau y está en el Top-10. Este año ha tenido una tendinitis en el hombro que le ha lastrado pero a pesar de ello ha logrado un buen rendimiento». Fue decimotercero en el Europeo.

Y Joan Crespo también viene fuerte. «Hace dos semanas en la Copa del Mundo en La Seu entró en la final y fue quinto. Por un toque no entró en el podio. Últimamente está consiguiendo buenos datos». Ha entrado en tres finales de cinco en la Copa del Mundo este año.

Pasando a la canoa aparece otra de las opciones claras de medalla, un Ander Elosegi que «suele entrar fácil en las finales y está siendo muy rápido, siempre marca el primer o segundo mejor tiempo. Pero en las finales suele tener algún toque y pierde opciones. Igual es demasiado agresivo y estamos intentando regular eso. Su reto es hacer una manga limpia».

La irundarra Klara Olazabal es la benjamina del grupo. «Ahora tiene 19 años y antes de cumplirlos ya ha sido cuarta y quinta en pruebas de la Copa del Mundo. Tiene muy buen nivel para su edad y en Pau puede seguir creciendo».

El grupo de guipuzcoanos se completa con Mikel Sarasola y Aitor Goikoetxea, que competirán en C-2, una categoría que ya no es olímpica y está quedando en un segundo plano.

Empezará el martes

Al contrario que en otros eventos, la competición empezará con la modalidad de patrullas, el martes por la mañana. Los equipos compiten con tres representantes, tomándose el tiempo de salida del primero y el de llegada del último. Se trata de una versión secundaria, a la que no se otorga demasiada importancia.

Ya a partir del miércoles arrancarán las clasificatorias y se espera que vaya subiendo tanto el nivel de la competición como el número de espectadores. Francia es un país que adora el slalom de aguas bravas y Pau se está volcando con este evento. Cada jornada deportiva se completa con conciertos y actividades paralelas. Se espera que familiares de los guipuzcoanos participantes y otros relacionados con las aguas bravas se desplacen hasta el Mundial aprovechando que es el más cercano desde aquel disputado en La Seu d'Urgell en 2009. Los siguientes fueron en Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Estados Unidos y Gran Bretaña y ahora vuelve a estar cerca de casa. Como en casa.