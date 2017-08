Natación Jon Mujika y Alba Romero, primeros en Zumaia Imagen del pódio. / DV Casi 300 nadadores han tomado parte en la travesía de Itzurun -Arrampla DV Sábado, 19 agosto 2017, 16:16

El nadador del Bidasoa XXI Jon Mugika y la nadadora del Logroño Alba Romero han sido los más rápidos en completar la travesía de Itzurun - Arrampla que ha tenido lugar este sábado por la mañana.

Tras una primera edición en la que la prueba tuvo que realizarse en el río debido al mal estado Del Mar, este año la travesía ha retomado su recorrido original desde la playa de Itzurun hasta la rampa de Arbustain con dos kilómetros de recorrido en mar abierto y uno por la ría.

La prueba ha resultado dura para los nadadores ya que se ha levantado viento y las olas se han notado en el primer tramo del recorrido. Alba Romero, ganadora en la categoría femenina séptima en la clasificación general, contenta por su victoria aseguraba que "Ha sido una prueba dura, las olas no dejaban ver bien las boyas así que me he limitado a seguir a los chicos". Más duro ha sido para Jon Mujika que lideraba la prueba desde el principio y era el encargado de abrir el camino para el resto de participantes.

El podio masculino se ha completado con el zarauztarra Nikolas Illarramendi y el triatleta Jon Unanue mientras que en categoría femenina Amaia Cendoya, vencedora de la primera edición, ha sido segunda por delante de Ana Vega.

Mikel Mangas, de Taosa Igeriketa Taldea, club organizador de la prueba, se mostraba muy contento porque la prueba se haya podido realizar en su recorrido original. "Ha sido dura pero muy bonita y parece que la gente se ha quedado contenta. Queremos que la travesía se consolide poco a poco y trabajamos para ir mejorando cada año".

La triatleta olímpica Ainhoa Murua y el seis veces campeón del mundo de cesta punta, Iñaki Osa, han sido los encargados de entregar los premios.