Balonmano Montse Puche: «Estoy sorprendida; no puedo decir otra cosa» Montse Puche, durante la rueda de prensa. / ARIZMENDI Tras el anuncio del Bera Bera de que no continuará dirigiendo al equipo, Puche asegura que las razones habrá que «preguntárselas a quien haya tomado la decisión» BORJA OLAZABAL Jueves, 17 mayo 2018, 14:49

La entrenadora del Bera Bera, Montse Puche, ha hablado sobre la decisión que ha tomado el club de que la relación entre ambas partes finalice al término del curso. No ha escondido que «estoy sorprendida, no puedo decir otra cosa. Me he volcado con el Bera Bera y viendo la evolución que ha tenido el equipo, es una decisión que me sorprende«.

Ha chocado que el anuncio se haya hecho público a dos jornadas del final y con la Liga Iberdrola en juego, pero Puche ha remalcado que «ha sido una decisión mía decirlo ahora porque el del sábado será mi último partido en Bidebieta y quería despedirme de todo el mundo«.

Y preguntada sobre las razones que han llevado al club a tomar esta decisión, la madrileña ha dicho que «eso se lo tendréis que preguntar a quién haya tomado la decisión. Me he dedicado al equipo siete días a la semana, otra cosa es que haya sido de la mejor manera. Yo me voy muy tranquila porque lo he dado todo«.

Lo que sí ha querido dejar claro es que «mi máxima prioridad ahora es ganar los dos puntos del sábadoy ganar la liga. Estos días hemos pasado momentos duros en el vestuario, pero les he dicho a las jugadoras que tienen que ser profesionales y que tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos a ganar estos dos partidos«.