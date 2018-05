Montse Puche: «Gestionar la tensión del vestuario ha sido lo más complicado de todo»

Colgó sus botas después de una brillante carrera colmada de títulos en el Bera Bera y en este mismo club es en el que ha empezado a abrirse camino como entrenadora. Con seis títulos en tres temporadas y media, Montse Puche se muestra satisfecha con su trabajo y «sorprendida» por la decisión del club de no renovarla, ya que ve al equipo en «progresión». Será sustituida a partir de la próxima temporada por Imanol Álvarez. Ya estudia las ofertas que le han llegado.

- Tres Ligas, una Copa y dos Supercopas en cuatro temporadas. ¿Es para estar satisfecha?

- Si nos ceñimos a los títulos exclusivamente, es para estar contenta. Han sido años muy intensos con mucha presión y al final ha habido un par de pegas, pero en el fondo es un balance muy bueno.

- ¿Se puede hacer mejor?

- Evidentemente. Si el año pasado hubiésemos ganado Liga y Copa y este año la Copa.

- ¿Le ha sorprendido la decisión del club de no contar con sus servicios para la próxima temporada?

- Sorprenderme sí, pero también sabía que podía pasar porque los entrenadores tenemos fecha de caducidad. Pero me ha sorprendido porque el equipo ha demostrado una progresión muy positiva desde el principio. Siempre hemos tenido que pelear con plantillas con cada vez menos calidad y a pesar de todo hemos estado en la pelea.

- ¿La explicación dada por el club de que es por 'el fin de un ciclo' le convence?

- Como profesional tengo que aceptar las decisiones que se tomen en este sentido y con esto no quiero decir que no discrepe de la decisión.

- ¿Considera que ha dispuesto del tiempo y medios para poder demostrar su trabajo?

- Soy la que más tiempo ha estado hasta ahora tras Reyes Karrere. Creo que he demostrado mi compromiso. Me he involucrado mucho y a veces me he sentido saturada, pero la consecución de la Liga lo ha compensado.

- ¿Ha habido tensión en vestuario?

-Sí, claro que sí. Hay jugadoras que tienen menos minutos. Este año he tenido que hacer descartes y eso siempre genera mucha tensión. Gestionarlo ha sido lo más complicado de todo. Todas piensan que se merecen jugar pero yo tengo que poner a las mejores.

- ¿Cree que esta situación ha pesado a la hora de decidir su salida?

- Esto no lo puedo contestar yo. Lo podrán decir los que han tomado la decisión o las propias jugadoras.

- ¿En qué cree que ha fallado?

- Todavía le tengo que dar muchas vueltas para tenerlo más claro. Me voy muy tranquila por todo lo que he dado y por la evolución que han tenido jugadoras que cogí desde que llegué y que han llegado a ser internacionales, como Etxeberria, Arrojeria, Berasategi, Zugarrondo, Menéndez...

- ¿Se arrepiente de...?

- De esta última Copa de la Reina por una decisión que tomé en la planificación. Llevaba la Copa muy trabajada, preparando todos los partidos y las opciones posibles menos el Mavi, porque habíamos jugado contra ellas quince días atrás. Al final se cuelan en la final y no terminé de prepararlo con la mayor garantía posible para las jugadoras.

- ¿Cómo quiere que le recuerden?

- Como alguien que quiso disfrutar de este deporte y que lo dio todo por el Bera Bera. Yo en cambio, me llevo, madre mía, tanto cariño que esas cosas no tienen precio, como lo del último partido en Bidebieta. Eso lo llevaré siempre en mi corazón.

- Esta es su segunda salida del Bera Bera, la primera fue como jugadora. ¿Habrá una tercera etapa?

- Puede ser. Si el club lo ve conveniente se puede producir. Esta es mi segunda casa. Además, ahora todo el mundo me abre las puertas de sus casas para cuando vuelva. He recibido el cariño de personas de todas las edades.

- ¿Cuando llegó pensaba que iba a estar tres temporadas y media?

- Siempre he ido paso a paso. Mi llegada fue para revolucionar el equipo y transmitirles que ellas eran capaces de más y luego fuimos a más.

- ¿Qué mensaje quiere dejar a su sucesor?

- Le deseo mucha suerte, mucho ánimo y a por todas. No soy nadie para dar consejos y lo único que me atrevería a decir es que lo disfrute.

- ¿Esta ha sido la temporada más dura?

- Ha sido la más complicada. El varapalo de la Copa y lesiones importantes con un equipo muy joven que me ha llevado a trabajar cosas que en un principio no tocaban lo ha hecho duro.

- ¿Qué va a hacer Puche ahora?

- Desconectar y cuando tenga la cabeza fría tomar una decisión de las ofertas que me han llegado.