Montaña Montañas de salud para 2018 Las cartas a los Reyes pasan por pedir el Everest invernal de Alex Txikon, el 2x14x8.000 de Juanito y el cuidado del planeta de Pasaban y Garay JUAN MANUEL SOTILLOS Viernes, 5 enero 2018

Directivos, escaladores, alpinistas... piden también sus deseos a los Reyes para este 2018 que acaba de iniciarse. Las peticiones van desde esa paz en el mundo que no acaba de llegar, pasando por la desaparición de esa lacra que es la violencia de género para que impere la tolerancia cero y el ‘no es no’, amistad y salud, por supuesto, y esos nuevos retos montañeros junto a una mejor conciencia para todos en defensa de la montaña.

Edurne Pasaban

Nuestra montañera más ochomilista comienza su carta a los Reyes con una estruendosa solicitud: «Le pediría un mundo con menos odio en el que dé igual de qué religión, pensamiento o nacionalidad seas, un mundo donde la tolerancia y el respeto sea una realidad. Y donde se termine la violencia de género y no tengamos más víctimas». Entra en materia montañera con un canto a la defensa de la montaña: «Que sigamos cuidando de nuestro planeta y cada año seamos más conscientes de que lo tenemos que salvaguardar». En el terreno personal, «personalmente ya no le pido mucho más. 2017 me ha dado una de las cosas más grandes que puede tener una persona: mi hijo Max». Se despide con un «bueno sí, pediría algo más, un poco más de tiempo para mí, ya que con el niño es difícil gestionarlo».

Juanito Oiarzabal

Nuestro montañero más ochomilista recuerda que en 2018 va a retomar su proyecto truncado en 2017 por la desaparición de su compañero de cordada Alberto Zerain: «Pido a los Reyes salud y un buen año de montaña ahora que retomo de nuevo el proyecto 2x14x8.000. Y esta primavera lo que más me gustaría es subir al Dhaulagiri. Por supuesto, salud para todos».

Alex Txikon

El alpinista lemoarra Alex Txikon llegó al campo base del Everest junto al pakistaní Ali Sadpara el pasado martes. Desde allí, su carta tiene una sola palabra: «Salud». Suponemos que también pedirá suerte en su segundo intento invernal al techo del mundo. El campo base en esta ocasión lo han instalado unos 50 minutos más arriba, a 5.300 metros, más cerca de la cascada de hielo del Khumbu: «Así tenemos más sol por la mañana y al atardecer. A ver si los Reyes nos traen esa suerte tan necesaria para acometer este proyecto».

Txema Garay

El presidente del club Vasco de Camping de Donostia se inclina en su solicitud por el respeto a la naturaleza: «Que nos regalen dosis de conciencia para reducir nuestra huella ecológica. Que a partir de nuestro propio compromiso, nuestras actividades en la montaña dejen el menor rastro posible en este nuestro único planeta». No en vano, en la contraportada del último número de la revista ‘Errimaia’ hace alusión a ello, como una llamada de atención para que seamos más cuidadosos y respetuosos con nuestro entorno: «La huella que dejas en la montaña te define. Da igual las veces que hayas firmado en plataformas de defensa de las montañas».

Bosco Garitano

Otro gran mentor de carreras de montaña dedica unas líneas a su Flysch Trail de Zumaia. Arranca con una referencia filosófica: «Decían los monjes chinos taoístas del Feng Shui que deberíamos pedir felicidad, fongevidad, salud y paz. Yo me quedo con la salud. Para poder seguir soñando y convertir esos sueños en proyectos. Proyectos de familia para que todos vayamos marcando nuestro camino ayudándonos cuando nos necesitemos. Proyectos de trabajo, para acudir todos los días con ilusión a cumplir esos objetivos y metas, trabajando en equipo, consiguiendo la satisfacción de nuestros clientes. Proyectos a desarrollar con mis amigos, esos que dan y reciben por nada a cambio. Soñar con proyectos como la Flysch Trail 2018, que traerá preciosas novedades». Este 2018 la Flysch Trail de Zumaia será muy especial ya que recordará al entrañable Alberto Zerain: «Un gran amigo que hizo de su vida la filosofía de soñar para definir, diseñar y disfrutar proyectos, las 3 D como me solía contar... No serán verdaderos proyectos si antes no has tenido la gran S de soñar. Les pido pues en este 2018 que nos den salud para cubrir todos estos proyectos, para que en Zumaia organicemos un gran Flysch Trail el 24 de Junio, día en el que hará un año de la avalancha que se llevó a nuestro querido Alberto Zerain en la Arista Mazeno del Nanga Parbat, el proyecto de un sueño que estaba intentando cumplir por segunda vez. Y con todos los Sueños que tenía por delante».

Joseba Izagirre

El alcalde de Zegama se refiere, ¡cómo no!, al flamante maratón de montaña Zegama-Aizkorri: «Dado que tenemos asegurada la participación de la élite mundial femenina y masculina, deseamos que sea una gran oportunidad para los corredores y las corredoras amateurs para que coincidan con los y las mejores del mundo en una misma carrera». No deja de halagar a los voluntarios: «Por otra parte, queremos seguir siendo la referencia en la organización de una maratón alpina y volver a enseñar al mundo que la clave del éxito en la Zegama Aizkorri Mendi Maratoia es el Voluntariado con mayúsculas».

Maite Maiora

La campeona del mundo de carreras de montaña, de Mendaro, señala que la pregunta de ¿qué le pediría a los Reyes? «es una pregunta fácil con una respuesta difícil» que tratará de respondernos: «Es difícil regalar algo a una persona a la que no le falta de nada, por lo que no le pediría nada material». Pero aun así le escribe a Baltasar: «Este año he sido una chica formal. Bueno... eso creo yo. Lo he intentado. Te voy a pedir que me dejes tal como estoy. No quiero pasar en 2018 por ningún quirófano, ni ponerme en manos de un traumatólogo para tratar una fractura. Salud para mi familia y sobre todo felicidad. Eskerrik asko».

Josune Bereziartu

La escaladora guipuzcoana es sencilla en su carta: «Ganas de seguir descubriendo actividades, lugares, personas... Ilusión para acumular aventuras, experiencias... ¡Ah, y mucho Amor!».

Antxon Iturriza

El secretario del Museo del Montañismo Vasco se muestra contundente con un destinatario muy claro: «Nuestro proyecto depende del Ayuntamiento, de que aporte un espacio idóneo. Tenemos cientos de piezas de valor histórico y miles de libros dispersos». Añade que «en marzo se inaugurará en el Club Vasco de Camping la exposición ‘Montañas de billetes’, que hemos producido en colaboración con el Servei General d’Informació de Muntanya de Sabadell».