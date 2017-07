Balonmano Mónica Ausàs, veteranía y calidad para el Bera Bera Presentación de Ausàs en el centro de talasoterapia La Perla / Jose Mari López Con el fichaje de la exjugadora del Alcobendas el equipo guipuzcoano da por cerrada la plantilla NAHIA BADIOLA Viernes, 28 julio 2017, 13:50

Tras varios años de intentos fallidos, el Bera Bera ha cerrado el fichaje de Mónica Ausàs. La responsable del equipo guipuzcoano, Tati Garmendia, ha admitido este viernes en la presentación de la jugadora que "es la tercera vez que intentábamos su fichaje pero en anteriores ocasiones no pudo ser. A la tercera va a la vencida. Es una jugadora con un lanzamiento exterior exquisito y fuerte en defensa. Era importante su incorporación".

La catalana coincidió con varias de sus compañeras -Azurmendi, Judith Sans, Silvia Arderius y Leire Aramendia- por lo que su adaptación será más fácil. Esta ha sido una de la claves de su fichaje por el Bera Bera. "Tenía miedo las dos primeras veces. No me encontraba preparada ni física ni mentalmente. Decidí ir al Alcobendas porque conocía a muchas de las compañeras. Tenía la sensación de que tenía que ser así. Pero ahora tengo mucha ilusión".

Ausàs sufre una lesión en el hombro y tuvo que pasar por el quirófano en marzo. No se pone fechas para su incorporación pero espera que sea "cuanto antes. Me encuentro mucho mejor de lo que me esperaba y espero poder recuperar el lanzamiento exterior y la rapidez que tenía antes". La jugadora natural de Barcelona y el equipo están en buena sintonía ya que pelearán por los mismos objetivos. "Quiero ganar todo" asegura.

La lesión de Esther Arrojeria, que se demora en el tiempo, obligaron al equipo realizar varios fichajes. "El retraso de la lesión de Esther y el duro comienzo de la temporada nos llevaron a realizar incorporaciones pero la plantilla está cerrada", confirma Tati Garmendia.