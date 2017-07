Mundial de Natación Mireia Belmonte luchará por su tercera medalla en los 800 Mireia Belmonte. / Alberto Estévez (Efe) La española, oro en los 200 mariposa y plata en 1500, ha logrado el pase a la final con el cuarto mejor tiempo AGENCIAS BUDAPEST Viernes, 28 julio 2017, 19:12

Mireia Belmonte ha pasado a la final de los 800 con el cuarto mejor tiempo. La española ha nadado en la misma serie que Katie Ledecky, que ha firmado el mejor crono de las series con 8:20.24, por delante de su compatriota Leah Smith (8:21.19). La española ha marcado 8:24.98 y se ha sentido muy cómoda. La cruz en esta prueba ha sido Jimena Pérez, que ha nadado en 8:41.41, diez segundos por encima del tiempo que la ha traído hasta Budapest, y ha sido decimoctava en el total.

"Otra vez he tenido problemas a causa de la gripe que tengo, aunque he dormido mejor. Pero en cuanto me he tirado a la piscina y ha empezado, todo ha ido más rodado y he podido acabar bien", ha dicho Mireia Belmonte tras la prueba.

La española, oro en 200 mariposa y plata en el 1500, aspira a una medalla en el 800. "Había que estar delante, veía a la china (Li Bingjie) y he supuesto que Ledecky iba por delante. En el ultimo trescientos he visto ya más cerca a la china", ha comentado. La catalana está contenta con el tiempo y espera recuperarse bien. "El calendario es muy seguido y complicado de hacerlo, pero bueno, ya lo he hecho en los últimos años. Ha sido una buena carrera, he ido de menos a más y espero encontrarme mejor físicamente mañana en la final", ha comentado.

Jessica Vall, octava en los 200 braza

En la sesión de la tarde, Jessica Vall ha finalizado octava la final de los 200 braza, prueba en la que se impuso la gran favorita, la rusa Yuliya Efimova, con un crono de (2:19:64). La española, que defendía el bronce conseguido hace dos años en Kazán, nadó 20 centésimas más rápido que en la calificación (2:23.29), pero terminó sin opciones ante el gran nivel de sus oponentes.

"Salía en buena posición al lado de dos chicas (la china Shi Jinglin y la estadounidense Lilly King) que nadan muy rápido y he intentado acercarme lo máximo posible a ellas y creo que en el último 50 me ha pasado un poco de factura", ha explicado la nadadora del CN Sant Andreu.

Vall ha dicho que lo ha dado todo y en este sentido se va satisfecha de su aportación en esta carrera. "Lo he dado todo y al final es lo que tiene que pasar en una final, darlo todo", ha dicho. "He apretado en el primer 100, estaba cerca, pero me la tenía que jugar si quería ganar medalla, que era mi objetivo, tenía que pasar cerca. Se tendrá que entrenar más. Otra vez será", ha indicado.

Vall, que ha estado en dos finales (100 y 200 braza), ha asegurado que se va con "el objetivo cumplido en este sentido", ya que en los Juegos de Río no pudo pasar de semifinales. "Sigo en progresión, pero no me gusta quedar la última de la serie", ha comentado la catalana.

Se trata del segundo título mundial en esta distancia para Efimova, después del logrado en Barcelona en 2013. La medalla de plata fue para la estadounidense Bethany Galat (2:21.77) y el bronce para la china Shi Jinglin (2:21.93). La campeona del mundo de 100 metros braza, la estadounidense Lilly King, finalizó cuarta, con un tiempo de 2 minutos, 22 segundos y 11 centésimas.

África Zamorano, fuera de la final de 200 espalda

Por su parte, África Zamorano ha quedado fuera de la final de 200 metros espalda, después de lograr un tiempo de 2:09.73, pero ha dicho que está "muy contenta" con su participación en los Mundiales de Budapest, los primeros en los que participa.

"Creo que lo he hecho mejor (que esta mañana), es un resultado muy positivo", ha afirmado la nadadora de 19 años. "He tenido muy buenas sensaciones en mi primer mundial absoluto", ha señalado Zamorano, y ha añadido que se va con "mucha confianza" de Budapest. "Con muchas ganas de seguir entrenando duro, para estar con las mejores", ha concluido Zamorano, que fue decimotercera en las semifinales.

La australiana Emily Seebohm fue la mejor con un tiempo de 2:05.81, por delante de la canadiense Kylie Jacqueline Masse (2:05.97) y la estadounidense Kathleen Baker (2:06.66). En la final de 200 espalda estarán también Daria Kustinova (RUS), Regan Smith (USA), Kaylee Rochelle McKeown (AUS), Katinka Hosszú (HUN) y Hilary Caldwell (CAN).