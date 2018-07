Una marea de solidaridad Una travesía solidaria recorrerá el fin de semana del 7 y 8 de julio la costa guipuzcoana con el objetivo de sensibilizar sobre el autismo 04:44 Más de mil niños participaron en el videoclip de Marea Urdina. ANA VEGA Miércoles, 4 julio 2018, 10:57

Una marea azul de nadadores recorrerá este fin de semana la costa guipuzcoana desde Saturrarán hasta Hondarribia. Lo que nació como una pequeña pero ambiciosa iniciativa personal para sensibilizar sobre el autismo se ha convertido en una gigantesca ola de solidaridad que ha abrumado a sus organizadores. Aritz Orbegozo, Leire Ceciaga, Julen Esteban y Pablo Domínguez, de Azkoitia y Azpeitia, aficionados a la natación y con alguna vinculación con el autismo, pretendían realizar una travesía a nado para «hacer algo de ruido» pero han logrado poner en marcha una iniciativa mucho mayor. La iniciativa 'Marea Urdina' ha revolucionado e implicado a cientos de personas en distintas localidades guipuzcoanas y su fuerza solidaria llegará a la playa de Hondarribia este domingo,8 de julio, para terminar en una gran fiesta organizada en colaboración con la Asociación Guipuzcoana de Autismo.

Todo arrancó con un modesto crowdfounding. «El objetivo era reunir 2.500 euros para sufragar los gastos de una travesía. Pensábamos que tendríamos que hacerla con los recursos mínimos. Calculábamos que necesitaríamos unas veinte personas y alguna barca de apoyo». Aritz Orbegozo resume sus intenciones iniciales: «En un principio lo que pretendíamos era hacer un poco de ruido el fin de semana del 7 y 8 de julio, intentar sensibilizar sobre el autismo, que se nos viera un poco, salir en algún medio...». Pero, como quien no quiere la cosa, el proyecto fue cogiendo fuerza. Consiguieron recaudar el doble del dinero que pedían en la acción solidaria. Recibían llamadas de todas partes con ofertas para colaborar, todo el mundo quería arrimar el hombro. «Ha sido como una bola de nieve, la gente se nos acercaba para ofrecer su ayuda ya fuera económica o de logística. Cada uno se ofrecía para hacer lo que mejor supiera». Orbegozo insiste en que no han necesitado pedir, «ha sido la gente, las personas de los pueblos en los que vivimos y alrededores las que se han ido ofreciendo y apuntando para colaborar de una manera u otra.

Arriba, los cuatro organizadores de la 'Marea Urdina'. Abajo, algunos de los nadadores que participaron en el videoclip y que tomarán parte en la travesía del próximo fin de semana. / Marea Urdina

Fueron llegando los apoyos y las iniciativas. La 'marea urdina' seguía creciendo. No hay más que rastrear las redes sociales para ver su repercusión. Conciertos benéficos, mercadillos, clubes deportivos que respaldaban la iniciativa, cuadrillas que aportaban el bote para ayudar a conseguir más fondos… pero también una canción y un emotivo videoclip en el que han participado alrededor de mil niños de las ikastolas de Zumaia y que puede verse en esta información. Han sido decenas los actos que han ido sumando para hacer que esta ola creciera poco a poco y se convirtiera en una marea azul de solidaridad. Aritz Orbegozo considera que la labor de sensibilización ya se ha conseguido. «No hay más que ver la cantidad de gente y de asociaciones que nos han ido apoyando por el camino». Una vez realizada la travesía y la campaña de sensibilización, los organizadores de Marea Urdina creen que será hora de dar el siguiente paso. «que no es otro que reclamar un sitio en la sociedad para los niños y las niñas con autismo, porque no lo tienen». Orbegozo sabe de lo que habla. «Yo lo veo cada día porque tengo un hijo con autismo y una hija que no lo tiene y las diferencias son abismales». Reconoce que en ciudades como San Sebastián, «hay más opciones, pero si te vas a los pueblos pequeños, casi parece que te tienes que esconder. Nosotros pedimos que poco a poco se intente ir derribando muros y abriendo puertas». Ya tienen pensado crear una asociación u organización para poder reclamar ese espacio en la sociedad del que carecen. «Pero eso será en septiembre, ahora toca hacer la travesía y que todo salga bien».

La travesía arrancará el sábado 7 de julio por la mañana desde Saturrarán cuando un grupo de nadadores se coloque una boya a la cintura en cuyo interior habrá un manifiesto que se leerá en la fiesta en Hondarribia tras la etapa final. Alrededor de medio centenar de nadadores irán pasándose la boya a lo largo de 63 kilómetros que se dividirán en 13 etapas. En la web pueden verse los kilómetros que se realizarán en cada etapa. Además, en las etapas de Deba, Zumaia, Zarautz y Donostia se unirán decenas de nadadores de clubes de todo el territorio que han querido sumarse a la Marea Azul.

Al final de la primera jornada, en Orio, habrá un recibimiento a los nadadores organizado por la asociación Berdin Berdinak que se dedica a fomentar el deporte inclusivo. Será un pequeño aperitivo de cara al acto final.

El domingo los nadadores volverán a ponerse en marcha para seguir completando su recorrido hasta llegar a Hondarribia. Los organizadores calculan que los nadadores de la última etapa llegarán a la playa hacia las 17:30 horas e invitan, a todo el que quiera a sumarse a la iniciativa, a meterse al agua en esos últimos metros para formar parte de esa Marea Azul por el autismo. Tras la llegada dos personas con autismo leerán el comunicado y después empezará la fiesta. Según explica Orbegozo, al igual que el proyecto ha ido creciendo poco a poco, con la fiesta final pasó algo parecido. «No teníamos pensado hacer nada especial pero luego, tras reflexionar, consideramos que no podíamos llegar a Hondarribia, recoger los bártulos y largarnos. Había que hacer algo más. Así que nos pusimos en contacto con Gautena y la verdad es que al final se va a montar una buena, habrá música, pintxos y un gran ambiente para finalizar el proyecto con buen sabor de boca.