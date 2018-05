Vela 'Los problemas crecen' y 'MacGyver' Reparación. La tripulación del 'Mapfre', con Xabi Fernández de rojo, analiza cómo reparar la avería en el 'Mapfre'. / UGO FONOLLÁ El 'Mapfre' se queda sin instrumentos de navegación por una avería y ahora debe accionar la quilla de manera manual IÑIGO ARISTIZABAL Miércoles, 2 mayo 2018, 17:17

Desde 1985 hasta 1992 coincidieron en antena 'Los problemas crecen' y 'MacGyver', dos series de televisión que, por sus edades, conocen bien la mayoría de tripulantes del 'Mapfre' que disputa la Volvo Ocean Race. Xabi Fernández, de hecho, era fan de la segunda. Al de Ibarra se le ha debido de caer un mito estos días, porque a medida que le crecían los problemas de electrónica hasta el punto de dejar el barco sin instrumentos y sin maniobrabilidad en la quilla, le aparecían MacGyvers disfrazados de 'Ñeti' Cuervas-Mons, Joan Vila, Rob Greenhalgh y él mismo. Son los que más se han implicado en el arreglo de este nuevo contratiempo que ha sufrido el barco.

En las inmediaciones del ecuador, cuando navegaba entre la quinta y sexta posición, el 'Mapfre' se quedó sin baterías, que sirven para alimentar los sistemas de navegación, instrumentos, satélites, achicadores, potabilizadora...

El aviso enviado a la dirección de regata era concluyente: «Sin baterías. Sin sistemas. Nada. Los sistemas de navegación y los instrumentos están apagados, no tenemos nada para guiarnos más que el viento, las olas y un poco el horizonte. También el compás, que nos puede ayudar».

Xabi Fernández explicó que «tenemos un gran problema, la energía a bordo, algo que ya sucedió antes de la salida de la etapa, en Itajaí (Brasil). En el 'boatyard' -astillero que cubre las necesidades de todos los barcos- pensaron que ya estaba solucionado, pero obviamente no lo estaba. Los fusibles principales se fundieron y un par más también, y unos cuantos instrumentos dejaron de funcionar». Entre ellos, el ordenador con el que se maneja la quilla.

Con ingenio y paciencia, la tripulación arregló la mayor parte de los problemas, reemplazando uno de los fusibles.

Muchos contratiempos

Recuperada parte de la electrónica con ese fusible de repuesto y algunos malabares, persiste el problema de la quilla pivotante, que ahora se deberá regular de manera manual. Esto implica una serie de problemas. Para empezar, no será el timonel quien dé a los botones, sino que un tripulante deberá entrar al interior del barco para accionar el mecanismo. Uno menos en cubierta para las maniobras. Para seguir, no existe referencia de los grados de la oscilación de la quilla. No obstante, Rob Greenhalgh ha ideado un sistema que permite conocer ese dato con cierta precisión.

Una Volvo Ocean Race implica contratiempos y a todos los barcos les ha pasado algo: roturas de mástil, choque con un pesquero chino, averías, lesiones e incluso la caída al agua y desaparición de un tripulante. Pero parece que el 'Mapfre' está coleccionando problemas en esta edición. Por un lado en forma de lesiones, como la de Ñeti' Cuervas-Mons en la segunda etapa y la de Sophie Ciszek en el hombro, que le impide participar en esta etapa y deja la tripulación en ocho, uno menos de lo habitual.

Y con averías. Además de la actual, hay que recordar la rotura de la vela mayor en las inmediaciones del cabo de Hornos, lo que obligó a parar para arreglar el desperfecto, relegando al 'Mapfre' al quinto y último puesto en la quinta etapa.