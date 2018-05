El 'Mapfre' se lanza a por los del podio en el tramo final

Mañana será un día grande en Newport, mañana llegará la Volvo Ocean Race. Lo que no saben en Rhode Island es el orden en el que acabarán los barcos, solo se puede apostar con cierta seguridad al último puesto del 'Scallywagg'. Llevan días los participantes subrayando que el tramo final de la etapa será decisivo, que pueden pasar muchas cosas. Y ya enfilando hacia la meta y en las últimas quinientas millas, todo indica que acertarán en la previsión.

El 'Mapfre' no solo ha solventado el mal trago que supuso verse alcanzado y sobrepasado por el 'AkzoNobel', ocupando momentáneamente una preocupante sexta posición, sino que primero dejó atrás al barco holandés y ahora tiene cerca al 'Turn the tide on plastic' y al 'Vestas'. Los de Xabi Fernández sueñan con un tercer puesto que sería sensacional viendo todos los problemas sufridos en esta etapa.

El guipuzcoano señala que «todavía tenemos que afrontar una baja presión que viene con mucho viento a favor donde tendremos que empujar todo lo que podamos y luego cruzar un frente para llegar a los vientos del Noreste que serán desafiantes y bastante fríos».