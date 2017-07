ATLETISMO Maite Maiora logra otro gran triunfo tras ganar la Royal Ultra SkyMarathon Iker Karrera se clasificó en sexta posición en la Hardrock Hundred Mile Endurance Run DV SAN SEBASTIÁN. Lunes, 17 julio 2017, 07:32

Maite Maiora se impuso en la Royal Ultra SkyMarathon Gran Paradiso con un tiempo de 8h05:28. La corredora de Mendaro participó en una dura prueba que cuenta con 55 km de distancia y asciende 4.141 metros verticales a lo largo de siete collados. La campeona del Mundo y líder del ranking Sky Classic llegó con ganas de realizar una gran prueba tras sus dos recientes y épicas victorias en la Livigno SkyMarathony y la Zegama-Aizkorri. Tras Maiora se clasificaron Katie Shide (8h32:07) y Ekaterina Mityaeva (8h48:23). En la prueba, que se disputó cerca de Turín y con la que comenzó la Las Sky Extreme Series, también participó la corredora de Zizurkil, Aitziber Ibarbia.

Karrera, sexto en la Hardrock

Iker Karrera se clasificó en sexta posición con un tiempo de 27h19 en la Hardrock Hundred Mile Endurance Run. El corredor de Amezketa finalizó la prueba de 100 millas/160 km de recorrido con 20.132 metros de desnivel acumulado que discurre por la cordillera de San Juan, en el sur de Colorado, «con algunos problemas estomacales y sufriendo mucho al final», pero «satisfecho» por el resultado y la carrera. Cabe destacar que Kilian Jornet se impuso en la gran prueba con un tiempo de 24 horas, 31 minutos y 38 segundos. El corredor de Salomon ganó la carrera tras correr 140 kilómetros con el brazo en cabestrillo tras dislocarse el hombro.

Karrera reconocía, antes de disputar la prueba que «la vida a veces te da segundas oportunidades. Es lo que sentí cuando en la lotería de la Hardrock Hundred Mile Endurance Run me tocó plaza para este año. En ese momento no sabía como llegaría, pero la motivación que me inyectó me hacía ser optimista».