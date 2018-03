Maitane Etxeberria: «Estoy nerviosa, pero muy motivada por jugar en casa»

La jornada de hoy va a ser especial para Maitane Etxeberria. Es la única representante del Super Amara Bera Bera que va a jugar con la selección española, con el aliciente de hacerlo en su casa, en el Gasca, nada menos que contra el potente combinado germano, frente al que cayeron sin paliativos el miércoles (33-24), dentro de la fase de clasificación para el Europeo de Francia de noviembre y diciembre.

-¿Cómo se siente al jugar por primera vez en el Gasca con la selección?

- Muy motivada y con muchas ganas de jugar. Siempre que juego un partido lo hago con un punto de nerviosismo, me pasa siempre, pero ahora quizá con más razón porque voy a jugar con la selección en casa ante mi afición, mi familia y la gente del club. Sé que los nervios van a estar ahí, pero los voy a poder controlar y no me van a traicionar.

«Para ganar a Alemania debemos ajustar la defensa, evitar pérdidas y mejorar los tiros»

- ¿Es posible ganar a Alemania después de la clara derrota que encajaron el miércoles en su casa?

- No va a ser fácil, lo sé, pero creo que tenemos opciones para ganarles. Es una selección que no conocíamos mucho, ya que, como en la nuestra, ha entrado mucha gente nueva. Pienso que el partido de ida nos va a servir para corregir los grandes errores que cometimos.

- ¿Cuáles son a su juicio esos aspectos a cuidar?

- Cometimos muchos fallos tontos, pérdidas absurdas en los pases y eso no nos lo podemos permitir. Además, no acertamos en el tiro, la portera nos paró mucho balones claros. Lo bueno fue que creamos ocasiones.

-¿Y cómo se puede mejorar sin tener apenas tiempo para preparar el partido de vuelta?

- Para acertar más de cara a portería pienso que tenemos que jugar más centradas, por lo que debemos concentrarnos más en el juego y no salirnos del partido. Para eso es preciso evitar las pérdidas que he comentado. Si no...

- ¿Qué es lo que más le preocupa de Alemania?

- Su primera línea, que es muy potente. Tienen jugadoras muy altas con un gran lanzamiento exterior. Para contrarrestarlas debemos presionarles más y evitar su conexión con la pivote, otro punto fuerte. No va a ser fácil. Además, nos dieron de nuestra propia medicina a través del buen trabajo defensivo que hicieron. Nosotras en defensa anduvimos más flojas de lo acostumbrado.

- ¿Jugar los dos partidos tan seguidos les perjudica o beneficia?

- Sinceramente, no sé si va a ser para mejor o para peor. Hasta el miércoles no teníamos una referencia directa y ahora podemos aprender de los errores y creo que lo vamos a conseguir.

- Se ha hecho ya con un hueco en la selección absoluta a juzgar por la continuidad en las convocatorias...

- No llevo la cuenta de las internacionalidades, pero es verdad que desde que me llamaron por primera vez y después de jugar el Mundial he venido de continuo salvo cuando en junio tuve la lesión de espalda. El seleccionador me ha dado su confianza y lo estoy aprovechando.

- ¿Ve muy difícil el salto a la titularidad?

- Todavía no me lo puedo plantear. Delante tengo a Carmen Martín, una de las mejores extremos del mundo. Eso es una ventaja para mí, poder aprender de una jugadora de tanta calidad y con esa experiencia. Ahora no le doy importancia a lo de ganarme el puesto sino a aprender y progresar.

- Antes del salto a la selección absoluta ya conoció las inferiores...

- En ese sentido he tenido mucha suerte, porque siempre he sido convocada con alguna de las selecciones desde que empecé con las promesas. Eso te ayuda mucho para ir evolucionando y mejorando.

- ¿Confía en conseguir el pase para jugar el Europeo de Francia?

- Sí. Ganamos los dos primeros partidos contra Turquía y Lituania y hemos perdido la ida contra Alemania. Hay que tener en cuenta que se clasifican los dos primeros de cada grupo (hay siete) y el mejor tercero. Incluso perdiendo tenemos opciones de clasificarnos como segundas. Aunque creo que tenemos suficiente equipo como para batir a las alemanas.

- Al menos ya se ha comprobado que pueden ser batibles.

- Así es. Empataron con Lituania y pienso que nosotras tenemos suficiente equipo para ganarles, pero para eso debemos cuidarnos mucho de no cometer errores absurdos y de hacer nuestro juego. Debemos ajustar la defensa y mejorar el porcentaje de lanzamientos.