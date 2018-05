Hockey hierba Maider Altuna: «¿Por qué no? Podemos ganar al Polo» Maider Altuna posa con su stick. / USOZ La jugadora de hockey hierba de la Real Sociedad Maider Altuna no se pone techo a las puertas de la Final Four por el título ÁLVARO VICENTE Miércoles, 30 mayo 2018, 09:12

Maider Altuna (Hernani, 1994) tiene «muchísimas esperanzas» en que la Real Sociedad sea capaz de derrotar al Real Club Polo en la semifinal de la Final Four por el título que se juega este fin de semana en las instalaciones que su rival tiene en la Diagonal de Barcelona. «No tenemos presión, todo lo contrario que el Polo por ser favorito y jugar en casa», advierte. El ganador de este partido, el sábado a las 13.00 horas, se medirá un día después a la misma hora al vencedor del Club de Campo-Junior. En categoría masculina, en las mismas instalaciones, los cruces son Polo-Atlétic y Junior-Club de Campo.

La Real Sociedad, admite Altuna, «ni por lo más remoto del mundo» había barajado la posibilidad de clasificarse para el fin de semana más atractivo del hockey español después de navegar toda la temporada en la parte baja de la clasificación, con los puestos de descenso amenazando. Pero el equipo logró primero colarse en los puestos de playoffs en la última jornada y, después, derrotó a doble partido, ambos a domicilio, a uno de los favoritos al título, la Complutense.

Altuna relata cómo fue ese doble enfrentamiento en Madrid, el pasado fin de semana: «El sábado empezamos ganando, pero terminamos encajando dos goles en la recta final. Perder de esa forma por

2-1 fue un palo duro del que sabíamos no iba a ser fácil reponerse, así que el domingo, antes del segundo y definitivo partido, nos dijimos unas a otras que la clave para ganar estaba en nuestra cabeza, que si creíamos en nosotras lo podíamos conseguir. Fue decir eso y empezar perdiendo (ríe). Ese momento fue decisivo, cambiamos el chip, nos fuimos para arriba y nos pusimos 1-4. Sus mejores jugadoras estaban descolocadas. Acabamos 2-4. La Final Four era para nosotras».

Ella no lo dice pero fue una de las más destacadas de la Real Sociedad. Dos goles de esos cuatro llevaron su firma. Es una de las jugadoras más determinantes de la Real Sociedad, un seguro de vida. «Solo trato de aportar mi granito de arena», se excusa.

Los dos partidos en Madrid han confirmado, a su juicio, «lo bien que la Real Sociedad se maneja en situaciones límite, lo bien que estamos físicamente para afrontar dos partidos de máxima exigencia en 24 horas y que los equipos grandes se nos dan bien. Sabíamos todo eso, pero por hache o por be no terminábamos de corroborarlo».

Los números dicen que la Real Sociedad, a la que dirige con éxito Jorge Pérez, ha alcanzado su pico de juego y forma más alto en el momento decisivo de la temporada. Altuna repasa cómo han sido los últimos meses: «Hemos ido de menos a más. No ha sido una temporada nada fácil porque en la Real no estamos habituadas a estar con el agua al cuello, pero ha sido salvarnos, liberarnos y alcanzar nuestro mejor nivel».

La Real ha sufrido más de la cuenta por su decidida apuesta por la cantera y porque sigue sin entrar en la rueda de fichajes en la que sí están sus rivales. Ha acusado en algunos momentos la falta de experiencia de sus jugadoras. Partidos que tenía bien encarrilados los ha perdido en los últimos minutos. Además su potencial se ha visto mermado durante una fase importante de la temporada porque no ha podido contar por motivos laborales con dos jugadoras importantes, Patricia Maraña y Olatz Goñi.

«Todo es posible»

Recuperadas ambas jugadoras más con dos incorporaciones puntuales que el club hizo después de las navidades, la Real alzó el vuelo hasta llegar al sitio que ahora ocupa. La pregunta es dónde está ahora su techo. Altuna no se pone límites: «Podemos ganar al Polo. ¿Por qué no? Tienen un equipazo pero sufrieron mucho ante el Egara para meterse en la Final Four (ganaron 2-1 y empataron 1-1) y nosotras también estamos capacitadas para hacerles daño».

Altuna cita a tres jugadoras a vigilar en el Polo: «La central Xantal Giné, la mediocentro Olaia Piñeiro y la delantera Marta Segú. Son internacionales y forman el eje de un equipo que se encuentra cómodo jugando al contragolpe».

El Polo ha acabado la liga regular en segunda posición detrás del Club de Campo. Ha sumado 39 puntos, con solo tres derrotas, por los 16 de la Real. A priori no hay color, pero Altuna recuerda que los dos enfrentamientos de Liga se resolvieron por la mínima (0-1 y 1-0), «así que todo es posible. Estamos con más confianza que nunca y a un partido siempre hay opciones. Podemos soñar con una final ante el gran favorito al título, el Club de Campo».

La Real Sociedad partirá el viernes a Barcelona. También viajará el equipo infantil para jugar su particular Final Four de la categoría. Todas pernoctarán en el CAR de Sant Cugat. Altuna, enfermera de profesión, se llevará los libros en la maleta porque el 17 de junio se presentará a la OPE de Osakidetza. «Es lo que nos toca en los deportes amateurs, estamos habituadas a desdoblarnos. Me quedan dos retos: la Final Four y la OPE».