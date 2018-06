Piragüismo Maialen Chourraut: «Estoy muy contenta con el cuarto puesto y por pelear con las mejores» Maialen Chourraut, durante el Europeo celebrado en Praga. Se queda fuera del podio tras tocar una puerta en el Europeo disputado en la República Checa I.A. Lunes, 4 junio 2018, 08:13

El cuarto puesto muchas veces puede tener un sabor agridulce, pero Maialen Chourraut está «muy contenta con este resultado y sobre todo con haber podido estar de nuevo en la pelea con las mejores».

Se quedó a un paso del podio en el Campeonato de Europa que se ha celebrado en Praga y donde «había llegado un poco nerviosa, porque he tenido un invierno malísimo y poco tiempo para preparar las pruebas de selección y este campeonato». Se refiere a procesos víricos, problemas de vértigos y hasta una costilla rota que tuvo.

No fue hasta marzo «cuando empecé a entrenar con regularidad» y ahora este cuarto puesto «no me sabe a poco, todo lo contrario. Siempre es un poco decepcionante no entrar en el podio por tan poco, pero estoy contenta».

La lasartearra se quedó a 45 centésimas del podio, en el que estuvieron Funk, Kunhle y Pennie

El viernes en la clasificatoria fue séptima y ayer en la semifinal demostró que podía tener un buen día. Cuando acabó su tarea era la primera, pero después cuatro palistas mejoraron su tiempo. Entre ellas, las tres que acabarían subiendo al podio. La lasarteoriatarra ya había conseguido el objetivo que se suele marcar en todas las competiciones internacionales: «Lo importante es entrar en la final, luego ya se verá».

Y se vio que Chourraut realizó una gran bajada, seis segundos mejor que en la semifinal, con lo que de nuevo era la más rápida. No obstante, tocó la séptima puerta y los dos segundos de penalización resultaron claves para no entrar en el podio. En él estuvieron la alemana Ricarda Funk (100'96''), la austríaca Corinna Kuhnle (a 1.36) y la británica Fiona Pennie (a 1.95). El tiempo de Chourraut fue 2''40 peor que el de la ganadora, incluyendo los dos segundos de penalización. Fue la única de las nueve primeras que tocó una puerta.

Sobre su trayectoria en este Europeo, la palista del Atlético San Sebastián explicó que «en la clasificatoria me costó algo pero no tuve muchos problemas, en la semifinal fui controlando un poco la situación, pensando solo en entrar, y en la final ya he ido a darlo todo, buscando ser esa Maialen rápida. En las finales me suelto, me sale más ese arte».