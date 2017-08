Balonmano Ledo llega al Bidasoa para ser «uno de los mejores porteros» de su generación Zoan ledo, en su presentación como jugador del Bidasoa. / DE LA HERA El guardameta fue nombrado mejor porterto del último mundial júnior de balonmano EFE Miércoles, 23 agosto 2017, 19:14

El portero Xoán Ledo, elegido mejor guardameta del último mundial júnior de balonmano, ha recalado en el Club Deportivo Bidasoa con el objetivo de encontrar la "regularidad" en su juego y convertirse en "uno de los mejores porteros" de su generación.

Llegó a Artaleku el pasado lunes, junto con su compañero de selección Kauldi Odriozola, y este miércoles ha sido presentado en una rueda de prensa junto con el presidente irundarra, José Ángel Sodupe.

"Busco una regularidad que no he podido demostrar. El año pasado tenía partidos muy buenos y otros en los que no paraba demasiado. Busco que el equipo sepa que en los momentos difíciles yo voy a estar ahí", ha explicado el jugador gallego en su presentación.

Clave en el triunfo de la selección española júnior, al detener un penalti con el tiempo cumplido en la final, Ledo no da la espalda a la presión que significa llegar con la vitola de mejor portero joven del mundo.

"La presión es buena. Me gusta trabajar con ella porque si te relajas te puedes convertir en un jugador mediocre. Me viene bien esa autoexigencia de querer demostrar que soy uno de los mejores porteros de mi generación", ha explicado.

«El mejor equipo»

Aunque lleva pocos entrenamientos, Xoán Ledo aventura que el Bidasoa es "el mejor equipo" en el que ha militado en su trayectoria deportiva, aunque después habrá que "demostrarlo en la pista".

Se ha mostrado "optimista" sobre las posibilidades del conjunto guipuzcoano y ha dicho esperar que pueda certificar la permanencia "lo antes posible", sin tener que esperar a la penúltima jornada como ocurrió en la pasada campaña.

Cuando recibió la llamada del Bidasoa, antes del mundial, Ledo consultó con Kauldi Odriozola, quien le animó a aceptar la oferta irundarra.

"Hable con él y todo fueron palabras buenas. Me dijo que es un club muy familiar en el que se pone todo a nuestra disposición para rendir lo mejor posible", ha señalado el nuevo guardameta amarillo, que compartirá el puesto con el veterano Asier Zubiria.