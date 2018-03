Ion Kamio: «Tenemos la salvación en nuestra mano»

El Atlético se juega hoy a las 18.00 horas en el campo del Tenis de Santander muchas de las opciones de seguir un año más en la máxima categoría. El técnico, Ion Kamio, cree que sus jugadores llegan en buen momento y que están capacitados para ganar. El Atlético tiene seis puntos, es penúltimo y el Tenis es el farolillo con un punto a falta de siete partidos. Desciende el último.

- Llegan a este partido con la confianza que da haber competido de tú a tú con el Atlétic de Terrassa, en un duelo resuelto en los 'shoot-outs', el pasado fin de semana en la Copa. ¿De qué sirve ese enfrentamiento para el partido de hoy?

- Sirve de mucho porque el equipo ha demostrado que si hace las cosas bien, si defiende fuerte como ese día, puede competir con cualquiera. Fue una lástima perder en la muerte súbita pero solo se pueden sacar conclusiones positivas de esa experiencia. El equipo demostró que sigue creciendo y eso nos tiene que dar confianza para un partido importante como el que tenemos ante el Tenis.

- ¿Qué espera de su equipo?

- Las sensaciones son positivas. Los jugadores vienen trabajando muy bien. Habrá días en los ese trabajo no sirva para ganar pero estoy convencido de que es la línea a seguir y que habrá otros muchos días en los que obtengamos la recompensa. Es el espíritu con el que hemos entrenado esta semana y ojalá podamos concretarlo en el partido.

- En partidos como éste ante el Tenis no vale solo con defender juntos, también tendrán que atacar.

- Por supuesto, pero al ser un equipo de nivel inferior al Atlétic de Terrassa lo normal es que su presión sea menor, que no nos exija tanto, y estaremos más frescos para atacar sus puntos débiles.

- ¿Qué puntos débiles tiene?

- El Tenis tiene mucha más presión que nosotros. Es su última oportunidad de seguir con vida en División de Honor A, mientras que a nosotros todavía nos quedaría alguna oportunidad más. Ellos solo tienen un punto y si no suman tres prácticamente están sentenciados. Nosotros tenemos que jugar con ese factor psicológico. Lo mejor para nosotros obviamente es ganar, el empate no es malo y la derrota tampoco nos hunde, así que hay que jugar con esa circunstancia. Si ganamos, nos aseguramos seguir un año más en élite porque serían ocho puntos más el average.

- ¿Cuánto cambian al Tenis los cuatro fichajes que ha hecho?

- En febrero jugamos dos amistosos y cada partido fue para un equipo. Nosotros también recuperamos a los dos fichajes que no han podido jugar en la Copa, así que no hay excusas en ese sentido. Los árbitros también son de nivel y no hay nada que temer. Tenemos la permanencia en nuestra mano y hay que ir a por ella. Los chavales lo merecen, se entrenan al máximo cada día y eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Si conseguimos la salvación es gracias a ellos. Tiene mucho mérito lo nuestro en una Liga cada vez más difícil. Seguimos jugando con mayoría de casa. El otro día, en la Copa, dos juveniles tiraron penaltis en los shoot-outs. Eso dice mucho a favor del Atlético. Hemos apostado por los de casa y vamos a ir a muerte con ellos.