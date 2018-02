«Vi en una foto que habían traído la bandera de Irun y dije: la volvemos a liar»

Observar la sala de trofeos de Julen Aginagalde equivale a poder tener al alcance de los ojos casi todos los títulos que un jugador de balonmano podría conseguir. Ha ganado ligas, copas, supercopas... Ha ganado el torneo más importante a nivel del clubes, la Champions League (que levantó hace dos temporadas con el Kielce polaco, su equipo), es campeón del mundo y, desde el domingo, también campeón de Europa. El pivote irundarra solo tiene una espina clavada. Un trofeo que no reluce en sus vitrinas: la medalla olímpica.

Julen ya está de vuelta en Polonia, donde mañana mismo tiene partido de liga. El domingo ganó con España la final del Europeo ante Suecia, el lunes y el martes tuvo que atender a un sinfín de compromisos con la selección y el miércoles por la noche, por fin, pudo sentarse en el sofá de su casa.

-¿Cómo está? Vaya días lleva...

-Perdona que no te haya podido atender antes. Llevamos sin parar desde el domingo...

-¿Qué me cuenta del Europeo? En las últimas ediciones lograron el bronce, luego la plata y, esta vez, el oro...

-Estamos muy contentos con la victoria en el Europeo porque ha sido un torneo muy complicado e igualado. Además, hemos conseguido la clasificación directa para el próximo Mundial y para el próximo Europeo, y eso supone una doble alegría. Estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho.

-¿Se habían fijado el triunfo como objetivo? La selección española está en pleno cambio generacional...

-El objetivo, creo, era el que tenían casi todas las selecciones, que era meterse en semifinales y luchar por las medallas. A partir de ahí, podía pasar cualquier cosa. Nosotros hemos sido siempre ambiciosos y siempre miramos a lo más alto porque en los últimos años casi siempre hemos estado metidos en esa pelea. Esto habla muy bien del nivel que tiene este grupo de jugadores.

«Lo vital de la final fue cómo aguantamos en la primera parte, con Suecia en su mejor momento»

«Los jugadores sabemos que ganar un Europeo es lo más complicado a nivel de selecciones»

«Sigo teniendo la espina de la medalla olímpica, pero ya tengo 35 años y no sé si llegaré a 2020»

-Ha sido un torneo muy emocionante. Con opciones para muchos.

-Ha habido mucha igualdad y los partidos han sido de gran rivalidad. No hay más que ver que una selección como Suecia, que perdió tres partidos, se acabó metiendo en la final y logró la plata. Ninguna selección ha dominado con totalidad, todos perdimos algún partido.

-Ganaron el oro, pero casi se quedan fuera de semifinales...

-Tras perder contra Eslovenia parecía que el mundo se nos caía encima, pero los resultados de esa jornada se dieron bien y acabamos dependiendo de nosotros mismos para pasar a semifinales. Tengo la sensación de que si hubiéramos ganado ese partido, no habríamos llegado a la lucha por las medallas. Podríamos haber entrado en un estado de relajación post victoria y eso nos podría haber pasado factura contra Alemania, contra quien jugamos de seguido.

-¿Ahí empezó la mejor versión de los 'Hispanos'?

-Contra Alemania fue clave el momento en el que ellos se pusieron a atacar con siete. Supimos leer perfectamente ese ataque, defendimos muy bien y les metimos un parcial muy rápido que nos permitió conseguir la victoria. Eso hizo que nos creciéramos. Contra Francia, que es el mejor equipo de la historia, también dimos un gran nivel. Aguantamos mientras el partido estuvo igualado y cuando tuvimos la opción de marcharnos en el marcador, la aprovechamos y nos fuimos.

-Y tras ganar a Francia llegaron a la final, contra Suecia...

-Todo el mundo habla de la gran segunda parte que jugamos contra Suecia, que es verdad, pero lo más importante de la final fue lo que hicimos en la primera parte. Fue vital cómo supimos aguantar cuando ellos estaban en su mejor momento. A pesar de que se fueron varias veces a tres goles, nos mantuvimos en el partido y acabamos ganando.

-En los encuentros clave, contra Alemania, Francia y Suecia, dieron una lección defensiva. ¿Cuán importante ha sido la figura de Jordi Ribera en ese aspecto?

-Jordi es una persona que analiza mucho cada partido y cada rival, pero también analiza lo que tiene que hacer su equipo en cada enfrentamiento. Creo que, como la selección, ha ido a más durante el Europeo. Los últimos partidos los teníamos especialmente bien preparados.

-Vaya abrazo que le dio cuando acabó la final...

-Durante el torneo Jordi sufrió mucho porque hubo partidos en los que no salieron bien las cosas. Las derrotas, igual que a los jugadores, le afectaron, y por eso fui a darle un abrazo cuando ganamos. Además, yo con Jordi tengo una gran relación desde hace muchos años porque fue mi entrenador en el Bidasoa, en el Ademar de León y lo es ahora en la selección.

-¿Y en lo personal? ¿Qué supone para Julen Aginagalde el oro?

-Supone mucho haber conseguido esta medalla porque todos los que jugamos a balonmano tenemos claro que un Europeo es el campeonato de selecciones más difícil. El nivel es mucho mayor que el de un Mundial o unos Juegos Olímpicos. Siempre he dicho que me falta una medalla olímpica, pero también tenía la espina del Europeo, en el que había sido tercero y segundo.

-Es raro no verle en el siete ideal del torneo, pues hizo un gran campeonato...

-Me lesioné en el segundo partido, contra Hungría, y no he estado a mi mejor nivel físico. Fui participando, pero hasta los últimos partidos no me encontré realmente bien. Igual no he tenido un juego tan vistoso como en otros campeonatos, en los que he metido más goles y he sacado más exclusiones, pero por el tipo de juego que hacemos, creo que he hecho un buen trabajo para el equipo y estoy muy contento con mi labor personal.

-Lo suyo con la bandera de Irun tras un título empieza a ser una bonita tradición.

-¡No lo tenía preparado! Y la verdad que no me gusta preparar este tipo de cosas. Allí estaban mi novia y mi hijo pequeño, que no tenían bandera, pero un día antes de la final me enteré que venían mis padres con Javier Sesma, el expresidente del Bidasoa, y sus nietos. En una foto del día de la final vi que el nieto de Sesma tenía la bandera y dije: «hoy la volvemos a liar».

-Tiene a su ciudad loca con este tema. Es un detalle que encanta.

-Le tengo mucho cariño a Irun y la bandera no puede faltar. Además, es algo que se ha convertido en popular. Noto todo el cariño que me llega desde Irun, así que lo que yo siento por la ciudad lo recibo de vuelta con creces.

-¿Llega al Mundial del 2019?

-Hablé con Jordi después de la final y casi se le caen las gafas con lo que le dije. Le comenté que si me llevaba al próximo Mundial no lo íbamos a ganar, porque ya tengo el oro y el bronce y solo me falta la plata.

-¿Entonces, hasta aquí ha llegado la aventura con la selección?

-Veremos. Sigo teniendo la espina de la medalla olímpica, pero lo veo lejos y complicado. Yo ya tengo 35 años y habrá que esperar para saber si llego a los próximos campeonatos. En lo que pienso ahora es en intentar volver a ganar la Champions League con el Kielce.