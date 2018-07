Los Juegos del Hambre Tarragona está acogiendo durante estos días unos Juegos Mediterráneos con mucha participación y... poco público Las gradas vacías, estampa habitual durante los Juegos Mediterráneos. / EFE KAREL LÓPEZ Domingo, 1 julio 2018, 18:07

Tarragona está acogiendo durante estos días unos Juegos Mediterráneos tardíos (el desastre organizativo ha sido de tal magnitud que se han acabado celebrando un año más tarde de lo previsto inicialmente), disputados claramente a destiempo. No solo por el ya citado retraso; también por coincidir con el Mundial de fútbol, el evento que acapara todos los focos y deja sin luz, sin brillo alguno, a la cita donde España, Italia, Turquía..., tal y como se esperaba, no están dejando de colgarse medallas de, hablemos claro, no demasiado valor.

No piensen que el titular ha sido idea mía, no. Durante estos días no he dejado de ver en redes sociales el nombre de la película ('Los Juegos del Hambre') para referirse a lo que se está viendo en Tarragona. Todo (o casi todo) está siendo un desastre. Pero lo que más llama la atención es que las gradas están prácticamente vacías. Hasta se están regalando entradas para evitar esta situación. Aunque ni así... Un desastre que no parece tener remedio. Durante el acto de inauguración, la estampa era parecida... Y eso que el estadio no era precisamente grande.

Sucedió en Río de Janeiro con los Juegos Olímpicos. Aunque en Brasil fueron otros los motivos de la pobre entrada en muchos de los eventos deportivos. Poco tienen que ver unos Juegos Olímpicos con unos Mediterráneos...

Podios mal montados, canchas de baloncesto que se rompen en mitad de partidos... son otros ejemplos de que los Juegos Mediterráneos no han brillado.

La participación, al menos, sí que está siendo alta. Algunas selecciones han ido con todo; otras, en cambio, con sus equipos 'B'. Eso sí, se trata de una competición que no deja de devaluarse. En definitiva, son los Juegos del Hambre.