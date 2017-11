Judith Sans: «Cuando recuperemos a Mónica y a Esther seremos un equipo muy completo»

En su tercera temporada no ha hecho otra cosa que confirmar su condición de puntal del equipo y eje principal de la defensa. Esta tarraconense de Ascó ya puede comunicarse en catalán con la vallesana Mónica Ausás, que todavía no ha podido debutar con el Super Amara al continuar convaleciente. Confía en la capacidad de superación del equipo y en la mejoría que experimentará a partir de la vuelta de su paisana y de la central Esther Arrojeria. Carlos Viver le ha dejado fuera de la selección, después de haber debutado muy joven con Jorge Dueñas. Confía en su capacidad para volver a ser pronto internacional.

- A falta de un partido para el cierre del año ocupan la segunda plaza. ¿Lo hubiera firmado al principio de temporada?

- Solo hubiera firmado terminar primeras, pero el Rocasa ha empezado la Liga muy fuerte, nuestra situación actual de ser segundas sin habernos despegado de ellas es para estar contentas, teniendo en cuenta que hay mucho por mejorar.

- ¿En qué concretamente?

- Ha habido muchos cambios y poco a poco nos tenemos que ir adaptando. Hemos ido de menos a más y nos falta el último empujón, que será cuando tengamos a Esther y a Mónica. Habrá que tener cuidado con nosotras, Rocasa podrá temblar porque seremos un equipo muy completo.

- ¿Está costando rehacer el equipo?

- Han venido varias jugadoras y pienso que lo que ha ocurrido es que ha cambiado un poco el tipo de juego. Silvia (Arderíus) hace jugar mucho al equipo y pienso que tenemos un muy buen ataque y lo que quizá nos falta es ser más regulares durante el partido.

- ¿Cuáles son sus sensaciones?

- Cuando estemos todas conjuntadas vamos a tener muy buenos resultados. Las sensaciones son buenas, vamos de menos a más, teniendo en cuenta que hemos tenido muchas incorporaciones y que la defensa ha cambiado, pero en general pienso que vamos por el buen camino.

- ¿En qué ha variado su trabajo?

- En defensa no ha cambiado porque defiendo en el mismo sitio, lo que ocurre es que a un lado vuelvo a tener a Maitane (Etxeberria) y que en el otro tengo a Nora (Azurmendi), que aunque ya jugué con ella en Alcobendas llevamos unos años sin jugar juntas. Ahora es cuestión de adaptarnos porque ella tiene otras cualidades, necesitamos un poco de tiempo. Además de ser muy amigas, nos compenetramos muy bien.

- ¿Su mayor preocupación es...?

- No tengo nada que me preocupe, no tenemos nada que perder. Todo lo que nos venga son nuevos retos a los que no tenemos ningún miedo.

- Esta es su tercera campaña ¿Vamos a tener a Judith Sans por muchos años en Donostia?

- Ahora estoy centrada en este año y no estoy pensando en lo que voy a hacer el año que viene. Estoy muy a gusto pero no sé lo que puede pasar. Yo voy renovando año a año.

- En la última convocatoria se ha quedado fuera de la selección. ¿Ha sido sorpresa o decepción?

- Cada entrenador tiene su forma de trabajar y pienso que ahora no entro en los planes de Carlos Viver, en lo que quiere para el Mundial. Además, no estaba jugando mucho en los últimos partidos, de manera que no me sorprende tanto. Ahora supongo que no quiere hacer tantos cambios de defensa-ataque y para ello ha llamado a María Núñez (Besançon), Eli Chávez (Nantes) y Paula García (Málaga).

- ¿Le impactó más su primera convocatoria o ahora que repentinamente se ha quedado fuera?

- Cuando me llamaron por primera vez, sin duda. No me lo esperaba, entonces era muy joven y fue Jorge Dueñas el que me convocó. Nunca pensé que me podrían llamar de la absoluta, a pesar de estar haciendo una buena temporada.

- ¿Volverá pronto?

- Eso espero. Trabajaré para que eso también ocurra.

- Parece que se h a integrado muy bien en Donostia. ¿Qué destaca de su estancia entre nosotros?

- La comida. Es una respuesta muy típica, pero es verdad. Aquí se come muy bien y entre todo lo que hay no voy a ser original porque lo que más me gusta es la chuleta. Otro plato que me encanta son las setas. Allí en Cataluña las asamos, pero me gusta más como las hacéis aquí. Espero que allí no me oigan (ríe). Lo del clima no me ha chocado tanto, porque me lo habían puesto mucho peor de lo que es. Vine con una idea horrible y al final no está siendo tan duro.

- ¿Qué platos nos recomendaría de su tierra?

- Lo que ya se conoce, la butifarra y sobre todo los calçots, con una buena salsa romesco. Aquí no lo tenéis, aunque ya me he encargado de hacer una cata privada por aquí. Os lo recomiendo.

- ¿Se maneja en la cocina?

- Me gusta cocinar, pero sólo cocino para salir del paso, cosas rápidas a la plancha o ensaladas No me esmero mucho. Lo que mejor se me dan son los postres.

- ¿Cómo ha vivido los acontecimientos ocurridos en su tierra?

- Me he estado informando a través de mi familia y de mis amigos. Me han contado cómo lo estaban viviendo y yo desde aquí sólo puedo decir que no me ha gustado nada la violencia que ha habido.

- ¿Qué cree que va a ocurrir?

- No sé lo que va a pasar. Ya veremos.

- Hoy juegan en Valladolid el último partido del año frente a un rival al que ahora aventajan en cuatro puntos.

- Así es. El Aula es un equipo que no descansa y que da mucha guerra. Como desconectemos lo podemos pasar muy mal, somos conscientes de ello y también de que llegamos en un buen momento.

- ¿Cómo augura que será el arranque del 2018?

- El parón nos va a venir muy bien para recuperarnos. Seguimos yendo hacia arriba y para enero sé que habremos mejorado mucho.

- ¿Han resuelto la falta de una líder del equipo a través de la incorporación de Silvia Arderíus?

- No creo que Silvia sea nuestra única líder. Es de las más importantes del equipo, la que lo dirige, pero todas aportamos mucho y cualquiera podemos ser capaces de jugárnosla en los momentos importantes.

- ¿De repetirse una segunda temporada sin títulos cómo la calificaría?

- No me lo planteo. Ni se me pasa por la cabeza y tampoco creo que eso vaya a ocurrir.