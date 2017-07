Herri Kirolak Jexux Mari Ormaetxea 'Urki' gana su txapela más emocionante El de Orendain vuelve a ganar el Campeonato de Gipuzkoa de segalaris nueve años después de su victoria en 2008 IÑIGO GOÑI asteasu. Lunes, 10 julio 2017, 08:29

Jexux Mari Ormaetxea 'Urki' se proclamó campeón de Gipuzkoa de segalaris y a pesar de no ser su victoria más importante, ya que tiene hasta tres txapelas de campeón de Euskadi en su palmarés, se puede decir que fue su txapela más emocionante. Cuando se supo que era el ganador, el de Orendain, se emocionó como pocas veces, ya que volver a ganar tras estar unos años sin competir, sin ser el máximo favorito, y ganar nueve años después de una de sus txapelas de Gipuzkoa es como para emocionarse.

'Urki' se impuso en la campa del caserío Bulano de Asteasu en un Campeonato de Gipuzkoa emocionantísimo. El margen entre unos y otros fue estrecho y los detalles decidieron el ganador. Las ventajas eran mínimas. 'Urki' se caló la txapela con 3.638 kilos y aventajó en 40 a Julen Gabirondo, defensor del título, que se quedó en 3.598 y en 44 a Iban Pardo, que cortó 3.594 kilos. Algo más lejos se clasificó Jokin Etxeberria, que sumó 3.396,5 kilos. A pesar de que en parcelas estuvo pegado a sus rivales, en la hora de trabajo quedó algo más alejado en la báscula.

Con mucho público, y con la campa y la hierba en perfectas condiciones, se vio un campeonato de nivel y brillante. La victoria de 'Urki' fue ajustada, también por un error. Tras terminar una de sus parcelas comenzó a cortar en otra suya, pero que no le correspondía cortar en ese momento. El reglamento es claro en ese aspecto. Los segalaris tienen un orden establecido para cortar las parcelas y no se pueden saltar ninguna. Ese error dio más emoción del esperado viendo las evoluciones de los contendientes.

'Urki' marcó un buen ritmo en todo momento y se le vio cortando con frescura y potencia. A pesar de su intermitencia en las apariciones por los campeonatos dejó claro que no ha perdido ni un ápice de sus aptitudes. Por la segunda posición hubo muchísima igualdad. Al final decidieron cuatro kilos a favor del urnietarra Gabirondo. El defensor del título no cortó tan suelto como en anteriores ocasiones. En cambio, Iban Pardo estuvo a su mejor nivel. Mucho mejor que en la eliminatoria y eso le dio un plus importante al campeonato. La siguiente cita será la eliminatoria del Campeonato de Euskadi, el 23 de julio, que se disputará en el barrio San Pedro de Aia.