«Uno de mis lemas es no te detengas, camina»

A punto de cumplir 82 años, Jesús María Ayestarán 'Suso' montañero de toda la vida, alpinista que ha recorrido diferentes macizos montañosos de la tierra, enamorado de la vida. Todos los adjetivos que podríamos decir de él son pocos y, sin duda, le vanaglorian de una manera rotunda. Porque detrás de este veterano montañero hay una excelente persona. Acaba de escribir el libro 'La cuerda y la maza', que ya ha visto la luz editado por el Club Vasco de Camping, dentro de su colección de monográficos, presentándose en sociedad en medio de decenas de amigos suyos, algunos protagonistas en el propio libro. Una publicación para el que le gusten los relatos, en este caso, reales, que van definiendo la vida de este gran hombre también enamorado de las montañas.

- ¿Qué le ha llevado a escribir el libro?

- Esa misma pregunta me la formulaba días pasados, en la calle, un amigo. No supe responderle. Luego en casa, pensando en ello, llegué a varias conclusiones. Una, que es lo que hacemos algunos de nosotros cuando estamos jubilados y aparcados de los problemas reales de la vida; otra, para dejar constancia de un montañismo que se fue y que ya no es el mío; y tercera, como agradecimiento a aquellas personas que enriquecieron mi vida acompañándome en mis andanzas por las cumbres.

- Supongo que de ahí el subtítulo del libro «un montañismo que se fue». ¿Qué es lo que queda del romanticismo del montañismo?

- Lo subtitulo así porque de aquel montañismo que nosotros conocimos va quedando muy poco. Hoy hay más refugios, nosotros dormíamos bajo las piedras o junto a los ibones; hoy los caminos están pintarrajeados, las vías de introducción son más profundas, los glaciares y los corredores de hielo en el Pirineo están a punto de desaparecer; nosotros venerábamos a quienes nos precedieron, hoy apenas se les recuerda... Creo que entonces el romanticismo era mayor, pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer. Siempre ha habido, y habrá, románticos, raza imposible de erradicar, al menos en tanto exista la bohemia.

- ¿Cuánto tiempo ha tardado en escribirlo?

- En realidad, poco, tres-cuatro meses, pues una buena parte de los relatos los tenía ya publicados en la revista 'Errimaia' del Club Vasco de Camping Elkartea, otros dormían en los cajones de mi escritorio, y por último me he apoyado en los diarios que con relativa aplicación he ido escribiendo a lo largo de mi vida.

- ¿Por qué ese título 'La cuerda y la maza'?

- Por que eran las dos únicas herramientas que tuvimos en mi generación para escalar. Hoy hay gatos, arneses, expreses, empotradores, friends, magnesio, y si me apuras hasta taladros portátiles para colocar parabolts. Nada que ver con los medios que nosotros dispusimos.

- Hace un repaso a su vida como alpinista..., ¿también es un repaso a su vida?

- Para nada. Es una pálida pincelada de lo que las montañas han representado en mi vida. Si publicase todo lo que he escrito, llenaría 4 ó 5 libros, pero son cosas insustanciales, que, por insustanciales, sólo a mí me interesan.

- ¿Qué capítulo le ha costado más escribir o relatar?

- Todos, pues nada más desesperante que sentarte ante un folio en blanco. Pero más que escribir lo que me ha costado ha sido limar. Para escribir hay que saber mirar. No creo en la inspiración, creo más en el trabajo. Decía Gerald Brenan que escribir es sentarse todos los días a la mesa de trabajo, a la misma hora, y no levantarse hasta haber emborronado unas cuantas cuartillas. Eso he hecho yo.

- ¿Con qué ascensión se quedas de todas las que describe?

- Difícil pregunta. Cada ascensión, sobre todo las de riesgo, tiene su encanto, sus momentos únicos. De mi época de juventud me quedo con la Norte del Pitón Carré, en aquellos años la norte por excelencia del Pirineo, por su umbría, por ser una escalada mixta de hielo y roca. De mi época final, por las circunstancias que concurrieron, tengo una gran querencia por la Norte del Naranjo, variante Régil. Nunca escribí sobre esta ascensión por ser una escalada harto divulgada. Nosotros salimos de noche de Sotres, llegados a la base de la pared, alta de 500 metros, la escalamos, y sin parar bajamos de nuevo de noche a Sotres. Estaba a punto de cumplir 74 años.

- Soy consciente de que no todo lo que escribe es todo..., ¿qué se ha dejado en el tintero?

- Muchas cosas. La vida sería imposible si todo se recordase. Pienso también que los recuerdos, los buenos, hay que conservarlos; los malos, si es posible, cuanto antes olvidarlos.

- Menciona a muchos compañeros de cuerda, algunos ya no están... ¡cómo se echa en falta tanta gente!

- Para eso sirve la memoria, para conservar vivos a los que lo han merecido en vida, el recuerdo de hombres buenos, tanto en su paso por la montaña como por los caminos de la vida. Que es, al final del todo, lo único que vale la pena haber sido en este mundo.

- Difíciles momentos los de la muerte...

- Horribles. Sólo Whymper supo mirarla fijamente a la cara desde su empecinada soledad en su casita de Chamonix, renunciando a cualquier asistencia médica.

- ¿Escribe también poemas, ¿es usted un poeta de la montaña?

- Siempre me gustó la poesía, es una de mis lecturas favoritas, pero de ahí a ser un poeta va todo un abismo. He escrito algún que otro poema, todos relacionados con el mundo de la montaña.

- A pesar de que habla mucho en su libro de vivir de los recuerdos, ¿tiene cuerda para rato?

- Quisiera, pero la Naturaleza, que es la que manda, impone sus reglas, que son inapelables. Yo voy camino de los 82 años, ya he llegado a Ítaca, fin del viaje.

- ¿Escribe en el libro que «cada cual puede encontrar su Everest», usted ¿dónde lo ha encontrado? ¿Cuál es su propio Everest?

- He encontrado mi 'Everest' en muchas de las montañas de la Tierra, pero tanto como en las montañas lo he encontrado en algunas de las personas, que no en todas, con las que he tenido la suerte de escalar. Porque el paraíso, bien entendido, no es sólo dónde estés, sino sobre todo con quién estés.

- De todas las montañas por las que has andado, ¿con cuál se queda?

- Déjame elegir dos: el McKinley y el Aconcagua.

- ¿Ha convertido Canarias en su segundo hogar?

- Sí, allí paso los inviernos, en la isla de La Palma, buscando sol, huyendo de la murria y oscuridad de nuestro clima. Recorro todos los rincones con mi mochila al hombro, siempre a pie. 'No te detengas, camina...', es uno de mis lemas. Es, además, un buen ejercicio para reflexionar y hacer balance de lo que me ha deparado la vida.