Balonmano «Irun es el mejor sitio para crecer» Kauldi Odriozola está «muy contento» tras renovar con el Bidasoa. El extremo zumaiarra, de veinte años, no escondió que «cuando te llaman de fuera lo económico tienta, pero ahora solo pienso en lo deportivo» BORJA OLAZABAL IRUN. Viernes, 1 diciembre 2017, 07:44

Kauldi Odriozola, veinte años, solo dos en la Liga Asobal. Pero parece todo un veterano tanto en la pista como ante los micrófonos. La semana pasada se conoció su renovación por dos años con el Bidasoa-Irun (acababa contrato esta temporada) y ayer pronunció sus primeras palabras tras el acuerdo alcanzado con el club amarillo. Ha dejado pasar alguno de esos trenes que dicen no se pueden dejar escapar para seguir en Irun. A buen seguro el tren volverá a buscarle, pero de momento es bidasotarra.

En la rueda de prensa que ofreció en Artaleku estuvo acompañado por el presidente del Bidasoa, José Ángel Sodupe, que lo presentó diciendo que «es un orgullo para el club que sigas con nosotros y tengo que agradecer el apoyo de la Diputación porque su sistema de becas permite que el talento deportivo se quede en Gipuzkoa. Estamos muy felices. Como dijo el entrenador, es un bombazo que hayas renovado y ahora lo que todos esperamos es que sigas subiendo peldaños con nosotros».

Y es que es eso lo que quiere seguir haciendo el extremo de Zumaia. Subir peldaños con en el Bidasoa-Irun. Mejorar como jugador a la vez que el club irundarra se consolida y crece en la Liga Asobal.

Kauldi Odriozola dejó claro que «yo estoy muy contento en Irun. Llevo tres temporadas, soy muy joven y este es el mejor sitio para crecer. Me permite seguir estudiando, que creo que es algo muy importante, y seguir formándome como jugador».

El ecosistema que le da Gipuzkoa parece perfecto para el joven del Bidasoa-Irun, pero también es cierto que vista su progresión, pocos hubiera apostado por su continuidad.

Salto a Europa

Su primera temporada en la máxima categoría la acabó con 105 goles y un 73% de efectividad, lo que le llevó a ser nombrado mejor debutante de la Asobal, y este año lleva 44 tantos y es el máximo goleador de su equipo. Estas cifras, sumadas a que en verano fue campeón del mundo junior y que ya ha sido citado por la selección absoluta, han llamado la atención de grandes equipos europeos. Kauldi ha tenido ofertas importantes, pero ha preferido esperar para dar el salto a Europa.

El guipuzcoano contó que «aun soy joven y me queda mucho por mejorar. Creo que es pronto para irme».

«Soy joven y me queda mucho por mejorar, creo que es pronto para marcharme»

«Me gustaría que el Bidasoa se convirtiera en un equipo grande de la Asobal para seguir aquí»

Ayer parecía tenerlo muy claro, pero durante estos meses no había confirmado su continuidad en ninguna de las declaraciones que había realizado. Preguntado por si en algún momento había tenido dudas, fue franco. «Cuando te llaman de fuera las ofertas son importantes y lo económico es algo que tienta, pero ahora solo estoy pensando en lo deportivo. Lo demás ya llegará».

El futuro parece prometedor para Kauldi, pero ¿qué es lo que quiere Kauldi para el futuro? «Tengo que seguir creciendo como jugador y quiero que el Bidasoa se convierta en un equipo grande de la Asobal y yo pueda seguir aquí. También trabajo para que me vuelva a llamar la absoluta».

Aquel niño del Pulpo

La progresión del zumaiarra ha sido brutal. Hace solo tres temporadas estaba jugando con el Pulpo una final del campeonato de España juvenil y a día de hoy es uno de los destacados en la Asobal.

Con esa timidez que aun le caracteriza, confesó que «hace dos años y medio estaba con el Pulpo en juveniles y no me imaginaba que iba a llegar hasta aquí. En este tiempo me han pasado muchas cosas y todas han sido muy buenas».

Y a pesar de este gran cambio que ha pegado, sigue con los pies en el suelo. «Llevo muy bien todo esto porque el balonmano no es como el fútbol. No es que me haya hecho famoso ni nada por el estilo y en mi vida sigue todo igual. Estudio, juego a balonmano y sigo con los mismos amigos de siempre».

Es un lujo poder seguir disfrutando de Kauldi Odriozola en Gipuzkoa. Que dure.