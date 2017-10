Caballos Investigan al ganador de la Copa de Oro por posible dopaje La preparadora Ana Imaz, con su caballo 'Wild King', el día después de ganar la Copa de Oro. / ARIZMENDI 'Wild King' y el tercer clasificado, 'Gran Torino', ambos de la preparadora Ana Imaz, podrían haber recibido anabolizantes DV SAN SEBASTIÁN. Martes, 31 octubre 2017, 13:51

El caballo ganador de la última Copa de Oro, 'Wild King', y el tercer clasificado en la misma prueba, 'Gran Torino', ambos bajo la preparación de la guipuzcoana Ana Imaz, están siendo sometidos a una investigación por presunto dopaje por anabolizantes, según fuentes próximas a los promotores del calendario de carreras en San Sebastián.

Los dos caballos habrían dado resultado positivo en el análisis efectuado a la conclusión de la prueba reina del calendario y se estaría a la espera de conocer el resultado del contraanalisis remitido a un laboratorio en el extranjero. En el Ayuntamiento de San Sebastián y en la Sociedad de Fomento de Madrid están a la espera del contraanálisis. Hasta que eso ocurra los dos caballos no participarán en ningún prueba.

Imaz negó ayer cualquier relación con este asunto en conversación con este periódico y rechazó realizar declaraciones, aunque hace unos días sí lo hizo en la revista digital 'Derby Day'. «Esos anabolizantes no se usan nunca en mi cuadra. Es más, dudo mucho de que haya algún resultado de dopaje por ese producto en los últimos tres o cuatro años en Europa. No puede ser que haya cometido un error en la cantidad, porque jamás, repito jamás, se han usado esos productos en mi cuadra. Es un producto de uso en gimnasios y yo, tanto en mi faceta de deportista como ahora de entrenadora, nunca he querido ni acercarme a ellos».

'Wild King' se alzó con la Copa de Oro, el pasado 15 de agosto, tras ir colocado en la parte de atrás del pelotón durante gran parte de la prueba. Terminó arrasando por el exterior. Imaz, en una entrevista en este periódico un día después, ponía en valor a su caballo. «Sabía que era bueno y lo ha demostrado». La preparadora recordaba que pagó por él 18.000 euros en las subastas de Baden Baden, en Alemania. También trasladaba su satisfacción por el tercer puesto de 'Gran Torino'.

Imaz, siempre en 'Derby Day', cree que esta investigación por presunto dopaje, nace de «un sabotaje. Me voy a presentar en comisaría para que la Policía tome las medidas que considere adecuadas. Es una droga, y como tal hay que tratarla. Espero que registren la cuadra e inicien una investigación. El que la suministró sabía muy bien lo que hacía».

Siempre según lo recogido en esta entrevista, Imaz se siente respaldada. «Mis propietarios me apoyan plenamente y el Hipódromo de San Sebastián también, y varios entrenadores me han llamado para darme su apoyo y solidaridad. Aunque también sé que muchos entrenadores se habrán alegrado de este hecho».

«Sé que han ido a por mí. La razón es porque estoy ganando muchas carreras... hoy ha sido a mí, pero otro día le puede pasar a otro entrenador. Además, es ilógico, sería un suicidio profesional porque está claro que iba a dar positivo en el salivario. Por ejemplo, en la Copa de Oro corrían nueve caballos, de los cuales tres eran míos, eran favoritos y seguro que alguno pasaría al salivario. Es absurdo de todas todas. También hay que recordar que uno de ellos gana la preparatoria de la Copa de Oro (donde salió negativo) y hasta la Copa de Oro hay muy poco plazo, y no tiene sentido usar anabolizantes». Recalca que sus caballos han pasado más de 2.000 controles en Francia y 400 en España. Semanas antes de la Copa de Oro, una de sus yeguas, 'Arrigunaga', dio positivo en Francia al encontrarse residuos de un mineral en sangre.