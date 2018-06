«Cinco podios de seis posibles nos dan confianza para el Mundial»

Después del Europeo, Iñigo Peña disfruta de unos días en casa para cargar pilas de cara al objetivo principal del año, el Mundial que se celebrará a finales de agosto en Portugal.

- Bronce en el Europeo, ¿a qué sabe?

- Todas las medallas son motivo de alegría y esta no lo iba a ser menos. Además, nuestro objetivo era estar entre los cuatro primeros para clasificarnos directamente para el Mundial y lo conseguimos. Ha sido un Europeo muy bueno.

- Pero no empezó demasiado bien...

- Así es. En la clasificatoria buscábamos estar entre los tres primeros para ir directos a la final pero no dimos el nivel. Ese día no me sentía bien. Hacía mucho calor, estaba medio mareado...

- ¿Temió que esas sensaciones le fueran a molestar en la semifinal?

- Hombre, tuvimos algunas dudas. La clasificatoria era a las 11.00 y la semifinal a las 16.00. No nos daba tiempo a ir al hotel y a descansar como es debido. En condiciones normales debíamos superar sin problema esa semifinal y así fue.

- En la final, como siempre, de menos a más.

- Sí, es una táctica que nos funciona bien. Hay que tener la cabeza fría al principio porque ves que algunos barcos se van, pero sabemos de sobra que a algunos K-2 los 1.000 metros se les hacen demasiado largos. Nuestra estrategia es acelerar un poco a partir de mitad de regata y pegar el arreón en los últimos 200-250 metros. Últimamente estamos viendo a más países que están haciendo lo mismo.

- Llegar y bronce. Una medalla más.

- Sí. La verdad es que desde que formamos el K-2 con Paco Cubelos hemos subido al podio en cinco de seis regatas internacionales y eso nos da confianza. Y es el tercer Europeo seguido en el que consigo medalla. Sabemos que si mantenemos la regularidad seguirán viniendo los resultados.

- Cinco podios de seis en dos años. Habrá pocos en su modalidad que puedan alardear de ese registro...

- Bueno, Serbia lleva dos-tres años intratable. Fueron segundos en Río, plata en el anterior Europeo, ganaron el Mundial... Y Alemania también es fija, venía de ganar dos Europeos seguidos y esta vez ha sido segunda. Pero sí, aparte de esas dos y nosotros, pocos más han entrado en los podios de K-2 1.000 últimamente.

DNI Nombre Iñigo Peña Fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1990. Lugar Zumaia. Altura y peso 1,94 metros y 92 kilos. Palmarés Quinto en los Juegos Olímpicos de 2016. Un oro y tres bronces en campeonatos de Europa. Tres victorias en pruebas de la Copa del Mundo.

- Y ahora, ¿qué?

- De Belgrado fuimos directos a Madrid y ahora me toca fin de semana libre en casa, pero enseguida a preparar el Mundial, que es en agosto en Portugal.

- El gran objetivo de la temporada.

- Sí, sí. El año pasado tuvimos unos resultados sensacionales pero llegamos un poco justos al Mundial y acabamos sextos. Este año hemos cambiado un poco la preparación para ver si llegamos mejor. Tenemos once semanas por delante para preparar este objetivo de la mejor manera posible.