RUGBY Inglaterra, a hacer historia en el Seis Naciones Jugadores de la selección de Inglaterra, en un entrenamiento para el Seis Naciones. / REUTERS El Gales-Escocia y el Francia-Irlanda abren hoy la primera jornada, que completará mañana el Italia-Inglaterra. Aspira a ser la primera en ganar tres ediciones consecutivas, con Irlanda como gran rival IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 febrero 2018, 10:50

Vuelve el Seis Naciones. Como todos los años, el primer fin de semana de febrero comienza el torneo por excelencia del hemisferio norte y el campeonato por selecciones con más solera del rugby. Nada más y nada menos que 135 años de historia contemplan a este torneo, que comenzó como un campeonato entre los combinados de las islas británicas, pasó a ser el Cinco Naciones a principios del siglo XXI con la incorporación de Francia y se convirtió en el Seis Naciones actual con la llegada de Italia en el año 2000.

Han sucedido muchas cosas estos 135 años y 123 ediciones. Aún así, Inglaterra puede hacer historia. Los 'leones' pueden ser la primera selección que gana tres ediciones consecutivas en solitario. Hay equipos que han vencido en cuatro ediciones seguidas, como Francia en los años 80, pero en forma de título compartido. El máximo consecutivo han sido dos entorchados, en numerosas ocasiones. Pero cuando tocaba revalidar el título por tercera vez llegaban los tropiezos.

Calendario Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Francia - Italia 23/02, 21 00 h Irlanda - Gales 24/02, 15 15 h Escocia - Inglaterra 24/02, 17 45 h Jornada 4 Irlanda - Escocia 10/03, 15 15 h Francia - Inglaterra 10/03, 17 45 h Gales - Italia 11/03, 16 00 h Jornada 5 Italia - Escocia 17/03, 13 30 h Inglaterra - Irlanda 17/03, 15 45 h Gales - Francia 17/03, 18 00 h

Irlanda es la principal candidata para aguar la fiesta a los ingleses. Vencedora del Seis Naciones recientemente, en 2014 y 2015, el XV del Trébol llega en plena forma, favorito incluso por encima de Inglaterra. Protagonista de un final de 2017 espectacular, se ha colocado tercero en el ránking mundial, superado solo por los All Blacks y la propia Inglaterra. El tres de tres ante Sudáfrica, Fiji y Argentina les ha dado muchísima moral.

El calendario también es benévolo para los irlandeses. Tienen un partido clave y es precisamente el que juegan hoy ante Francia en París. Gran parte de sus opciones pasan por ganar a un XV del Gallo complicado en su día y venido a menos en la actualidad. Al XV del Trebol le esperarán después tres partidos seguidos en casa ante Italia, Gales y Escocia, para cerrar el torneo en Londres frente a Inglaterra, nada más y nada menos que el 17 de marzo, festividad de San Patricio, patrón de Irlanda.

Los ingleses también les tienen ganas a sus principales contrincantes. El año pasado sufrieron en Dublín una derrota que no les impidió llevarse el título, pero sí les privó del Grand Slam y de la mayor racha ganadora del XV de la Rosa. Es posible que ambas selecciones se jueguen la victoria del Seis Naciones en esa última jornada. Son un seguro de vida y saben llevar la presión. Su juego no es tan abierto y vistoso como el de Irlanda, pero los de Eddie Jones tienen pocas debilidades. Irlanda versus Inglaterra, Inglaterra versus Irlanda. Ese parece el duelo de esta edición.

Escocia puede ser el árbitro

Siempre, claro está, con el permiso de Escocia, Gales, Francia e Italia. Ojo con el XV del Cardo. Escocia ha sorprendido a más de uno en el último año. Ya terminaron terceros en 2017 y son imprevisibles. Trituraron a Australia en noviembre y pueden dar la sorpresa.

Además, el calendario dice que puede tener la llave del torneo y ser el árbitro a la hora de decidir el ganador. En la tercera jornada recibirá a Inglaterra y el XV del Cardo quiere recuperar una Copa Calcuta que no gana desde 2008, una década entera. Eso sólo había ocurrido un par de veces en la historia de esta competición: en los años 50 y en la década de los 90 del pasado siglo. En la cuarta jornada viajarán a Dublín, salida que se antoja más complicada.

Los que no llegan bien son los galeses. Una plaga de lesiones castiga a los 'dragones rojos'. El primer partido ante Escocia es hoy una buena piedra de toque para ver cómo se acoplan las nuevas incorporaciones, recambio de los lesionados.

Su pelea debería ser con Francia por el cuarto puesto. Un combinado galo en plena crisis y que no entra en ninguna de las quinielas. Empiezan el campeonato con el peor rival posible, Irlanda, pero al menos juegan en París y eso les beneficia. O no. La presión de jugar en casa puede ser fatal para un XV del Gallo que ha sufrido recientemente un empate ante Japón en su feudo. Además, no podrá contar con Tolofua en los cinco partidos.

El sexto en discordia es Italia. Parecía que progresaba, pero se ha estancado. Sigue siendo el convidado de piedra. Afronta su decimonovena participación con un objetivo: evitar su decimotercer último puesto. Lo tiene complicado ya que en las dos últimas ediciones se ha llevado la Cuchara de Madera, el 'premio' al que pierde todos sus partidos. El rugby necesita ver a equipos que comprometan a los tradicionales.

Movistar a través de sus canales de Deportes y France 2 emitirán en directo todos los partidos del Seis Naciones.