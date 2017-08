Caballos Ana Imaz: «No me confundí de caballo, sabía que era bueno y lo ha demostrado» Ana Imaz conduce a 'Wild King', vencedor de la Copa de Oro. / ARIZMENDI La preparadora de 'Wild King', ganador de la Copa de Oro, asegura que «con tiempo y dándole espacio hemos construido un gran campeón» IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 17 agosto 2017, 07:52

La victoria de 'Wild King' en la Copa de Oro y el tercer y cuarto puesto de 'Gran Torino' e 'Intaglio', respectivamente, han puesto en valor la extraordinaria labor realizada por Ana Imaz. La entrenadora donostiarra se levantó ayer a las cinco y cuarto de la mañana para trabajar, sin apenas tiempo para saborear la victoria lograda la víspera. Ganar la carrera más importante del año no le cambiará la vida, pero compensa múltiples horas de trabajo y duros momentos que quedan en el camino.

- ¿Cómo fue la celebración?

- Cenamos en el restaurante Zaldua, junto al hipódromo. Es un sitio donde nos sentimos cómodos y nos tratan muy bien. Nos reunimos los propietarios, los jockeys de la cuadra, los amigos... para celebrarlo tranquilos y a gusto.

- ¿Es ahora más consciente del éxito logrado?

- Ganar la Copa de Oro lleva detrás muchas horas de trabajo, numerosos contratiempos que hay que superar para vencer... Porque siempre pasa algo. Pero como dije antes de la carrera, la fortuna nos ha acompañado esta vez y mis tres caballos llegaron a la cita en condiciones perfectas.

- ¿Podía soñar con semejante resultado?

- Sabía que los tres eran capaces de disputar la victoria. Evidentemente, puede pasar cualquier percance durante la carrera y los rivales también corren para ganar, pero confiaba plenamente en los míos. Lo que tienes que hacer es conocer al máximo a los tuyos. Son tres caballos totalmente diferentes y cada uno dispuso de una estrategia diferente para poder tener la mejor opción posible.

- Fueron tres maneras de correr muy diferentes...

- Sí. 'Wild King' es un caballo que puede esperar. Si el ritmo hubiese sido más lento, también podía haber ido más cerca. Corre bien vaya donde vaya. 'Gran Torino' necesita una carrera selectiva y venir atropellando en la recta. La pena fue que no nos quedó otro remedio que atacar en el peor sitio, pero cuando tienes el hueco no puedes desaprovecharlo. Pienso que si 'Intaglio' y 'Wild King' se hubieran apoyado entre ellos al encontrarse en cabeza, podían haber hecho la gemela. Pero el primero se cansó a los metros después de ser muy valiente.

- Volviendo a 'Wild King'. Cuéntenos cómo llegó a su cuadra.

- Lo compramos en las subastas de Baden Baden, en Alemania. Es muy parecido por características físicas a su hermano 'Pazifiksturm'. Cuando lo vimos era muy pequeño. Había nacido en mayo y evidentemente no iba a ser un caballo precoz, pero vimos futuro en él. Pagamos 18.000 euros, que no es una cantidad demasiado elevada. Con el tiempo, dándole su espacio, hemos construido un campeón.

- Cuando vimos por primera vez a 'Wild King', creímos que estábamos delante de 'Pazifiksturm'.

- (Ríe) Sí. Nosotros también. Era además muy pequeño, como él. Al crecer también son prácticamente clavados.

- A pesar de no ser precoz, ya debutó ganando...

- El año pasado debutó y ganó en 1.400 metros porque es muy bueno. Todo lo hace por calidad. La única vez que falló fue en el Grupo 3 que corrió en Baden Baden. Le llegó demasiado pronto y además nos pilló de improviso que allí estuviese prohibido utilizar el látigo. De saberlo, no habríamos ido. Pero es una experiencia que no olvido. He aprendido la lección y volveré consciente de lo que debo llevar allí. De todos modos, no me confundí con el caballo. Sabía que era bueno y lo ha demostrado.

- ¿Irá directo al Villamejor o hay posibilidades de abordar otra carrera?

- No. Correrá seguro el Villamejor y nada más. Es mejor no cambiar de planes sobre la marcha y cumplir con lo previsto. Si no, luego vienen los problemas.

- ¿Qué valor podría tener actualmente en el extranjero?

- Yo calculo un 43-44. Al menos a día de hoy. En el futuro probablemente siga subiendo. El año que viene correrá la Défi du Galop y ahí, contra caballos contrastados y viejos, comprobaremos cuál es su verdadero nivel. De todos modos, no quiero abusar de él a cuatro años. Quiero cuidarlo como a 'Intaglio'. Si has sido bueno a tres años, tienes que dar peso a caballos más viejos y más cuajados. Si 'Wild King' no cumple los cuatro años hasta mayo, no tiene demasiado sentido correr en la primera parte del año en esas condiciones. Es una locura.

- No ha sido una semana fácil para usted tras el 'caso Arrigunaga'. ¿Este éxito compensa todo?

- Me cabreé porque tengo que defender lo mío. Pienso que la forma de actuar no fue la correcta. Y lo segundo, creo que no se ha matado a nadie. Ha dado positivo por residuos de un mineral. Pienso que si le hubiese pasado a otro entrenador, no habría salido a la luz. O al menos no en ese momento. Por lo tanto, la yegua podría haber corrido el María Cristina. Se ha actuado muy, muy mal. De unas formas muy feas, ya no solo con mi persona, sino también con el propietario y la yegua, que era la favorita de la carrera. Le quitaron el honor de disputar la gran prueba de yeguas, pero demostraremos que es la mejor. Con cobalto y sin cobalto. Si Dios quiere, lo volverá a demostrar.