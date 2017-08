Carreras de caballos Ana Imaz guardaba una mano de tres ases ‘Valle Inclán’, a la izquierda de la imagen y montado por José Luis Martínez, superó con autoridad a todos los oponentes del Critérium Internacional. / J.M. López La preparadora donostiarra copa el podio del Critérium Internacional, en el que se impuso ‘Valle Inclán’ IMANOL ARRUTI San Sebastián Domingo, 27 agosto 2017, 22:15

Teniendo en cuenta la mano que tiene con los potros, sorprendía que hasta el pasado curso Ana Imaz sólo hubiese ganado una edición del Critérium Internacional. Sin embargo, el tiempo suele poner las cosas en su sitio y los dos últimos ganadores de la gran carrera de potros han salido de los boxes de la entrenadora donostiarra.

En el día de ayer consiguió el más difícil todavía, al copar las tres primeras plazas de ese premio Gran Casino Bilbao. El rapidísimo ‘Valle Inclán’ firmó un triunfo incuestionable, con sus compañeros de entrenamientos ‘Kiko’ y ‘Lady Great’ acompañándole en el cajón. El favorito ‘Nice Piorno’ no fue tan feroz como lo pintaban y solo pudo ser cuarto.

Juan Peinado, propietario del ganador, estuvo muy inspirado a la hora de poner nombre a su potro. Ramón María de Valle Inclán fue uno de los principales escritores de literatura de inicios del siglo XX. Se han escrito ríos de tinta en torno a la biografía de este integrante de la generación del 98, mezclando a menudo realidad con fantasía. Pero no cabe duda de que fue un personaje rebelde contra la formalidad de su tiempo, que hizo de la palabra algo tan bello como violento.

Así podríamos describir también a ‘Valle Inclán’, tan guapo como incompasible. Sin embargo, el futuro campeón de Ana Imaz, a diferencia de quien le da nombre, no intentará borrar sus huellas. Eso sí, también es veloz y heterodoxo.

Mayor distancia

Porque la lógica decía que, tras su victorioso debut, donde hizo prevalecer una mejor puesta a punto, sus rivales habían tenido más tiempo para recortarle terreno. Pero no. Jose Luís Martínez, que quedó encantado con su estreno, pidió a Ana Imaz más metros, en contra de lo que dicen sus papeles. Y «Magic» no se suele equivocar. Con más distancia, ‘Valle Inclán’ fue todavía mejor que en su debut y no dejó salir en la foto a sus rivales. Serio y veloz desde la salida, en ningún momento del recorrido permitió a sus adversarios soñar con el triunfo.

Ya desde el golpe de cajones se situó al mando del reducido pelotón, con el claro propósito de hacer una carrera selectiva. Jose Luís Martínez recogió en Bugati para darle un respiro y tras doblar decidió atacar pegado a la cuerda. Terreno minado, según decían. Una alfombra hacia el triunfo para ‘Valle Inclán’.

Las diferencias las hizo en los primeros cincuenta metros de la recta y a partir de entonces no dejó que los rivales se le acercaran a menos de un cuerpo. Y eso que Sousa llegó al momento de la verdad con mucho caballo. ‘Kiko’ asomó amenazante frente a la tribuna de General, pero su amagó fue respondido por el ganador con otro cambio de ritmo. El de Martul casi perdió la plata con ‘Lady Great’ tras osar discutir el triunfo a un ‘Valle Inclán’ que debe tener un primera chance en el Gran Critérium de otoño.

Tarde de nombres de literatos en el hipódromo

La jornada comenzó con la victoria del tordo ‘Pemán’, también conducido por Jose Luís Martínez, quien, con ocho triunfos, es el más laureado. Una reunión que empezaba con triunfo de un poeta, debía acabar como acabó, con el éxito de otra gran referencia literaria. Fue un día redondo para el equipo formado por Peinado, Imaz y Martínez. Y eso que antes de que comenzara la reunión el tándem a seguir parecía el formado por Cerqueira-Sousa. El preparador portugués se llevó la segunda del día, pero no con el jinete luso, sino con Cristina Buesa, que pilotó a su ‘Satic Chic’ para conseguir un cómodo triunfo lejos de las apreturas del hándicap.

Las opciones de los favoritos ‘Loup Boutin’ y ‘Fable of Arachne’ fueron al travesaño, con sendos segundos puestos. Si ‘Pemán’ dejaba a la primera con la miel en los labios, a la segunda se le cruzó en el camino una inspiradísima ‘Kayak’, que dejó de lado sus problemas de distancia al ser administrada a la perfección por Janacek.

La nómina de ganadores la completó el eterno ‘Duendecillo’, que parecía haberse olvidado de ganar. Tras encontrar el camino hace dos semanas, ayer repitió con su inseparable Álvaro Gómez en una primera parte del hándicap.