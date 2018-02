JUEGOS OLÍMPICOS Imanol Rojo se despide «con un puesto increíble» Imanol Rojo, agotado al terminar la carrera. / REUTERS El esquiador tolosarra cierra su participación olímpica con una 35ª plaza en los 50 kilómetros estilo clásico DV Y AGENCIAS PYEONGCHANG. Domingo, 25 febrero 2018, 09:42

El tolosarra Imanol Rojo terminó su participación Olímpica con un 35º puesto en los 50 kilómetros de esquí de fondo clásico, su cuarta prueba en PyeongChang. El guipuzcoano se mostró «contento. El resultado es mucho mejor de lo que podría haber imaginado en clásico. Está cerca del puesto que tuve en Sochi en skating. Está bien, me he encontrado muy bien. Ha sido una jornada muy dura y estoy contento. El resultado es mejor que el de Sochi ya que en clásico me suele costar mas y hacer este puesto es increíble».

Rojo añadió que «estaba claro que me encontraba bien. Iba con un italiano remontando poco a poco. Igual, en la última vuelta lo he pagado, pero estar cerca de los treinta primeros tiene mucho mérito. He cumplido uno de mis objetivos, que era estar cerca de esos treinta», dijo.

Imanol Rojo, de 27 años, fue 33º en la prueba en Sochi-2014, pero en estilo skating, una especialidad que se la da mejor, al alternarse ambas modalidades en los Juegos.

Rojo entró en la meta con un tiempo de 2h19:10.1, en una prueba ganada por el finlandés Livo Niskanen (2h08:22.1).

Esta era la cuarta prueba de Rojo en estos Juegos, el más prolífico de los trece participantes de la selección en Corea, después de haber sido 62º en los 15 km de esquí de fondo, 49º en skiatlón, y 19º en el esprint por equipos, junto a Martí Vigo.

«He ido de menos a más. El Top 20 con Martí me dio buenas esperanzas para este 50 km. Hacer el puesto 35 con este frío el último día, no está mal para terminar los Juegos», explicó.

Imanol Rojo tendrá 31 años en los Juegos de Pekín-2022 y no sabe si disputará sus terceros Juegos. «Primero está el Mundial del año que viene. Ya se verá», concluyó.

Rojo es el último guipuzcoano en cerrar su participación olímpica. Antes lo hicieron Lucas Eguibar, 33º en snowboardcross, y Felipe Montoya, que terminó el 29º en patinaje artístico. El otro vasco en liza, el vizcaíno Juan del Campo no terminó ni el gigante ni el eslalon.

