Herri Kirolak Iker Vicente: «Para destronar a Atutxa todavía hay que trabajar mucho» Iker Vicente se prepara para entrenar la semana pasada en su caserío de Otsagabia, / USOZ Aizkolari El joven campeón de Otsagabia rechaza hablar de relevo en el mundo de la aizkora y augura años de mucha igualdad entre Aitzol Atutxa y él IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 18 junio 2018, 07:29

Iker Vicente cumplió el viernes 21 años y habría que remontarse hasta los tiempos de Miel Mindegia para encontrar a alguien tan joven compitiendo y cosechando resultados tan espectaculares a tan temprana edad. En 2017 ya avisaba y este 2018 está siendo el año de su confirmación como el aizkolari del momento con sus victorias en el Parejas, en la apuesta ante Arria V y su reciente triunfo en el Urrezko Aizkolariak. Eso sí, el de Otsagabia no cree que esté por encima de Aitzol Atutxa y asegura que «hasta que no gane en el Campeonato de Euskadi no se puede hablar de relevo».

- ¿De donde le viene la afición a la aizkora a Iker Vicente?

Sus datos Nombre Iker Vicente Otsagabia 15-06-1997 Palmarés Campeón del Urrezko Aizkolariak sub 15 en 2011; campeón del Urrezko Aizkolariak sub 19 en 2014; campeón del Urrezko Aizkolariak en 2018; campeón de Navarra en 2015, 2016 y 2017; campeón de la Liga de aizkolaris 2016 y 2017; campeón del Urrezko Aizkolariak por Parejas en 2018; campeón de Euskadi de Tercera en 2014; campeón de Euskadi de Segunda en 2015; finalista del Campeonato de Euskadi de Primera en 2016; subcampeón de Euskadi en 2017; Subcampeón del Urrezko Aizkolariak en 2017; subcampeón de la Urrezko Kopa de Donostia en 2017.

- Me aficioné desde muy pequeño viendo cortar a mi padre. Acudía a ver sus entrenamientos y los fines de semana solíamos ir al caserío de Leitza, donde con mis primos dábamos golpes a algún árbol caído.

«Empecé por gusto, sin objetivos; la evolución llega de forma natural al elevar la exigencia»

- ¿Se le puede llamar el leitzarra de Otsagabia?

- Hasta los cinco años viví en Leitza y cuando nos mudamos a Otsagabia volvíamos a Leitza los fines de semana. Siempre he mantenido contacto con el pueblo de mi madre.

- De casta (Vicente Saralegi) le viene al galgo...

- De esa manera me introduje en este mundo. Gracias a mis padres comencé cortando y hoy sigo por este camino gracias a ellos. Me ayudan mucho y sin esa ayuda que me ofrecen en casa es posible continuar en la aizkora.

- No solo los padres. Los tíos, primos... son toda una saga ilustre dentro de los herri kirolak...

- Así es. En casa todos entendemos lo que significa ser deportista y las decisiones que a veces hay que tomar.

- ¿Las conversaciones giran sobre todo entorno a la aizkora?

- Con mi madre y mi padre muchas conversaciones giran entorno a la aizkora, y cuando voy a donde mis primos el tema de conversación es la aizkora todo el rato.

- Mantiene una relación muy estrecha con sus primos Eneko y Rubén Saralegi...

- Para mí son como hermanos. Siempre hemos andado juntos, tenemos aficiones idénticas y todos los fines de semana nos juntamos.

- ¿Pensaba que llegaría a tan temprana edad a la élite y disputaría las txapelas más importantes con tan pocos años?

- Cuando empecé en este mundo nunca me planteé llegar arriba. Mi ilusión sí que era poder estar entre los mejores, pero cortaba troncos porque me gustaba y no me marcaba objetivos. La evolución llega de forma natural. Una vez que se endurecen los entrenamientos, sube la exigencia y te plantas en la final de Tercera quieres ganar la txapela. Pero no se me pasó por la cabeza cuando llegaría a Primera o la posibilidad de ganar.

El viernes celebró su 21 cumpleaños.

- ¿Los inicios son como un juego?

- Sin duda. Para Rubén, Eneko y para mí era una forma de jugar. Los fines de semana era la forma que teníamos los tres de divertirnos.

- Con 21 años recién cumplidos es todavía muy joven, pero la sensación que da es que es todo un veterano...

- Soy joven, pero llevo ya bastantes años en las plazas. En los campeonatos también llevo unos cuantos años. Con 12-13 años comencé en los campeonatos de Bengoa, en los Urrezko Aizkolariak, y eso te da algo de experiencia. Los últimos dos-tres años llevo compitiendo en los campeonatos de Primera y llegando a las finales, con lo que he seguido cogiendo experiencia.

«Mi victoria favorita es mi primer campeonato de Navarra en 2015; ganar a Nazabal con 18 años fue mi confirmación»

- ¿Recuerda la primera txapela que ganó?

- Sí, lo recuerdo bien. Hace algo así como ocho años, con 13 años, en una Urrezko Aizkora para menores de 15.

- Desde entonces llegaron las txapelas de Euskadi de Tercera, de Segunda, tres campeonatos de Navarra de Primera, la Liga de Aizkolaris en dos ocasiones, el de Parejas, la apuesta contra Arria, ahora el Urrezko Aizkolariak... ¿Qué victoria le ha hecho especial ilusión?

- La que más ilusión me hizo fue el primer campeonato de Navarra que gané en 2015. Estaba Nazabal en la final, tenía 18 años y todavía no había estado con los mejores. No era todavía campeón de Euskadi de Segunda, que llegaría a los pocos días y ese fue el momento del salto, el punto de inflexión. La gente del mundillo me veía con futuro y tenía expectativas puestas en mis condiciones, pero todavía no había dado ese salto. Ganar aquel día a Nazabal y terminar ese trabajo (cuatro troncos kanaerdikos, cuatro de 60 y dos oinbikos) en 30 minutos fue la confirmación para la gente que podía estar con los mejores.

- Este 2018 está siendo inmejorable. Ganó la apuesta a Arria V, el campeonato de Parejas, el Urrezko Aizkolariak... pero ¿el objetivo principal es el campeonato de Euskadi?

- La txapela y el objetivo principal de la temporada suele ser el Campeonato de Euskadi, siempre ha sido el que quiere ganar cualquier aizkolari y nuestra preparación está pensada en ese día. Queremos llegar en el mejor estado de forma. Hay otros campeonatos que me gustan y vienen bien, pero la preparación siempre va dirigida a ese campeonato. Pero no quiero olvidar que para mí la apuesta que he disputado contra Arria ha sido muy especial y era muy muy importante. Diría que ha sido incluso más importante que el Campeonato de Euskadi.

- Tras ganar el individual del Urrezko Aizkolariak se dice que es el nuevo rey. ¿No se quiere o no se ha enterrado demasiado pronto a Atutxa, que sigue siendo el campeón de Euskadi?

- Está claro. Aitzol es el campeón, en los últimos años es el aizkolari que ha ganado la mayoría o casi todas las txapelas. Por ganar una txapela no diría que sea el nuevo rey o se haya destronado a Atutxa. Lo lógico es que ahora vengan años de mucha igualdad. Algunas veces ganará él y en otras ganaré yo. No veo por ningún lado que le vaya a destronar o algo parecido. Estaremos a la par y para destronarlo hace falta muchísimo trabajo.

- Sufrió en sus carnes una mala experiencia como la de 2016, cuando llegó a la final como favorito o como clara alternativa a Atutxa con apenas 19 años...

- Era mi primera final de Euskadi y el primer año que estaba en Primera. Gané la eliminatoria y también gané la Liga. La gente hablaba de que le iba a ganar. Yo también me presioné mucho. Hice un mal trabajo, tuve un mal día y estuve bloqueado. Al final fue una lección con la que gané en experiencia.

- ¿Ahora que llega el verano influye en la cantidad de exhibiciones el haber ganado todo lo que ha ganado en este 2018?

- Algunas más sí que tengo. La apuesta contra Arria ha influido.

Vicente guarda los carteles de las competiciones en las que participa

- ¿Las exhibiciones sirven para mantener el ritmo de competición?

«Es complicado vivir de este deporte; solo estando entre los mejores se puede sacar un sueldo»

- Al final son plazas que haces y siempre da ritmo. Como entrenamiento sirven de maravilla para mantener esa chispa.

- ¿Con quién se entrena?

- Mi padre es quien me prepara las maderas y el encargado de dirigir los entrenamientos. Y a veces vienen los primos.

- ¿Tiene preparador físico?

- Sí, tengo preparador físico y también dietista.

- Ha estado varias veces en Australia. ¿Cómo ha sido la experiencia?

- Preciosa. Como aizkolari era impresionante ver competir durante doce días seguidos a muchísimos aizkolaris. He estado tres veces y este año no pude acudir por la apuesta, pero el próximo año mi intención es volver.

- Guarda una estrecha relación con Lawrence O'Toole, con quien ha solido participar en el Parejas.

- Es un gran amigo y suele alojarme en su casa.

- ¿Qué tal con el inglés?

-Lo entiendo y no hay más remedio que hablarlo y utilizarlo.

- ¿Cómo ve la rivalidad histórica entre Gipuzkoa y Navarra?

- Le da un plus de ambiente, como se vio en la apuesta que me enfrentó con Arria. Hay un pique especial y eso arrastra a más gente.

- ¿Cómo ve su carrera como aizkolari en el futuro? ¿Se ve muchos años cortando?

- Mi ilusión es seguir muchos años, pero tengo claro que me gustaría retirarme a un nivel alto, estando peleando con los mejores. No me veo en las plazas con 60 años.

- Ha participado en competiciones internacionales, en las que su padre es un habitual. ¿Le gusta ese camino?

- No descarto nada, pero mi dedicación está centrada a nuestra modalidad de aizkora. Lo otro es diferente. Allí el objetivo es cortar un tronco blando en unos golpes, en veinte segundos. No se ve la capacidad del aizkolari al 100%. Alguien fuerte, corpulento y con muchos kilos revienta la madera. A mí me gusta ver al aizkolari más tiempo, trabajar el tronco. Ganarles es muy complicado. En Australia los hay de ese tipo, pero también con técnica y hay otros que no tienen ninguna técnica y aún así parten la madera. No hay nadie que se dedique a trabajos más largos. Nuestro entorno es el único en el mundo donde el aizkolari debe cortar más de un tronco y se alargan los trabajos. En Australia como mucho se les alarga el trabajo un minuto, pero no más.

- ¿Tiene algún tipo de tronco predilecto?

- La verdad que me gustan todos. No tengo un tamaño preferido, ni un tipo de tronco que se me atragante, aunque si tuviera que quedarme con alguno elegiría los troncos de 60 pulgadas, pues veo que me muevo bastante bien con ellos, aunque es un poco puñetero,porque es fuerte y no se puede cortar en dos astillas.

- ¿Se puede vivir hoy en día de la aizkolaritza?

- Es complicado. Yo por ahora vivo de esto, pero hay que tener en cuenta que estoy en casa de mis padres y no tengo apenas gastos. Pero creo que siendo uno de los mejores aizkolaris se puede sacar un sueldo.

- ¿Dónde podremos ver a Vicente durante el verano?

- Tengo exhibiciones y los combinaremos con la Liga de Aizkolaris que empieza el 27 de junio en Hernani.