Herri Kirolak Iker Vicente (Aizkolari): «Veo una apuesta abierta e igualada» Iker Vicente, en la plaza de toros de Tolosa, lugar del desafío. / I. ROYO El navarro parte como favorito para el desafío de este domingo con 'Arria V' pero rechaza ese papel, aunque se ve en su «mejor estado de forma» IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 abril 2018, 09:11

Iker Vicente (1997, Otsagabia) disputará su primera apuesta este domingo, en Tolosa, ante Xabier Orbegozo 'Arria V'. A pesar de su juventud y la inexperiencia en este tipo de desafíos, el navarro es el favorito en los pronósticos y en las apuestas previas. Ayer las casas de apuestas pagaban a 1,55 euros el euro apostado a favor de Vicente y a 2,20 el euro apostado por 'Arria V'. Eso se debe a la trayectoria que ha tenido en los últimos tres años en los campeonatos oficiales.

- Es su primera apuesta. ¿Cómo se afronta la preparación de un evento de este tipo por primera vez?

- Los entrenamientos son diferentes a cuando te preparas para un campeonato. El trabajo más largo al que me he tenido que enfrentar en un campeonato han sido alrededor de 40 minutos. Son más cortos. Ahora en cambio me he tenido que entrenar para una labor más larga (12 kanaerdikos y 8 de 60 pulgadas) y hemos variado la metodología, centrándonos más en ganar resistencia.

«He tenido que variar los entrenos; mi trabajo más largo hasta ahora era de 40 minutos»

- En la presentación comentó que nunca antes se había encontrado tan bien de forma.

- Así es. He llegado muy, muy bien a la apuesta. Han sido tres meses de duro entrenamiento, de mucho esfuerzo, de muchas horas y el resultado ha sido que me encuentro en un gran estado de forma. Si tuviera que evaluarme diría que nunca he estado tan bien como me encuentro ahora. Estoy con la esperanza de poder realizar un gran trabajo y me gustaría agradecer a los que me han ayudado en este camino; patrocinadores (Etxenike y Urzante) y la familia.

- Sus primos siempre han estado a su lado. ¿Quiénes le acompañarán el domingo como ayudantes?

- De enseñador con el palo va a estar mi padre (Daniel Vicente) y con las aizkoras va a estar mi primo Eneko.

- La apuesta la cerraron el 5 de enero. ¿Han sido largos los últimos tres meses?

- Lo he sobrellevado bastante bien. Cuando comenzamos con los entrenamientos parecía que quedaba mucho y hubo semanas que se hizo duro, ya que no paras de entrenar y parece que nunca va a llegar el día. Pero al final los tres meses han pasado bastante rápido y creo que he sabido amoldarme a este nuevo desafío.

«Queríamos traer madera nueva pero hemos tenido problemas para conseguirla»

- En medio, en febrero, participó en el Campeonato de Parejas y con su primo Rubén Saralegi se calaron la txapela el primer domingo de marzo. Imagino que eso habrá ayudado en la preparación...

- La verdad es que creo que me ha ayudado bastante. Me ha ayudado a evadirme un poco y tener la mente despejada sin tener que estar pensando en el desafío. Estaba pensando más en el Campeonato de Parejas y eso me ha ayudado mentalmente.

- Es el encargado de llevar los troncos de 60 pulgadas y 'Arria V' pondrá los kanaerdikos. ¿Cómo visualiza la apuesta del domingo?

- Es un desafío abierto. Cuando ambos cerramos la apuesta quedamos satisfechos y conformes con el trabajo acordado. Habrá que ver qué tipo de maderas nos encontramos en la plaza, pero pienso que será un desafío muy abierto, peleado e igualado.

- ¿Están entrenados para encontrarse con cualquier tipo de madera?

- Sin duda. En estos tres meses hemos cortado todo tipo de madera. Buena madera, dura, de todo... y estoy preparado para cualquier madera.

- El invierno ha sido duro. ¿Han tenido problemas para encontrar y sacar madera?

- La verdad que ha sido complicado. Teníamos madera antigua, pero queríamos traer madera nueva y hemos tenido dificultades para conseguirla. Había mucha nieve en un par de ocasiones que fuimos a por madera y no se podía extraer. En las últimas semanas ha sido más fácil, pero es cierto que hemos tenido dificultades.

- El aizkolari trata de abstraerse del ambiente que se genera alrededor pero, ¿ha notado que este desafío ha creado una expectación mayor?

- La apuesta genera un interés muy diferente a un campeonato, por ejemplo. Y en el pueblo y la gente del entorno se está muy pendiente de la apuesta. Se ve que la afición está muy ilusionada y con ganas de ver el desafío.

«La apuesta ha generado mucho interés; espero que vaya mucha gente de Otsagabia y Leitza»

- Es de suponer que de Otsagabia y de Leitza aterrizará mucha gente el domingo en Tolosa.

- Sí. Siendo de Otsagabia el público está muy animado y espero que de Leitza también venga mucha gente. Creo que de Navarra en general acudirá mucha gente a la plaza de toros de Tolosa.

- ¿Cómo serán las últimas horas de Vicente antes del duelo?

- Entrenaremos suave con la aizkora, daremos unos golpes para soltar tensión. Después, soy un aizkolari que trato de descentrarme algo de la competición. No me gusta estar viviendo la tensión de la competición las 24 horas. Me gusta despejarme y abstraerme de lo que es la presión de una apuesta tan importante. Y tengo que agradecer a mis primos lo que me ayudan en ese aspecto. Eneko está conmigo en los últimos días, todo el rato, y nos movemos de un lado a otro haciendo diferentes cosas para no tener que pensar en la competición pura y dura.