La Igeldoko Harria cuenta con cinco nuevas caras En la Trinidad. Eizmendi alza la Igeldoko Harria durante la edición del pasado año. Eizmendi busca su cuarta victoria en la Plaza de la Trinidad, mañana a las 19.30 horas

Jokin Eizmendi buscará mañana sábado, a partir de las 19.30 horas, la cuarta victoria consecutiva en la Igeldoko Harria, que se disputa dentro de la Aste Nagusia donostiarra en la Plaza de la Trinidad. La piedra irregular de 134 kilos volverá a situarse en la mitad de la plaza para que Julen Díaz, Jokin Eizmendi, Gorka Etxeberria, Imanol Illarramendi 'Kortaberri', Hodei Iruretagoiena 'Izeta IV', Mikel Lopetegi 'Urra', Sergio Mielgo, Jagoba Otaegi, Xabier Peñagarikano 'Erreuzta', Beñat Telleria y Josu Urbieta traten de levantarlo la mayor cantidad de veces en cinco minutos.

Este año contará por tanto con once levantadores levantadores, uno más que el año pasado. En principio eran doce, pero Urtzi Telleria, segundo el año pasado, no se encuentra en perfectas condiciones y a pesar de que es duda, no se le espera en la Plaza de Trinidad compitiendo. Por tercer año consecutivo no estará en la plaza Joxerramon Iruretagoiena 'Izeta II' levantando una piedra especial para él, aunque seguro que se acerca a Donostia a seguir las evoluciones de los demás harrijasotzailes entre los que se encuentra su hijo Hodei Iruretagoinea 'Izeta IV'. Es su última temporada como levantador y la Igeldoko Harria ha sido especial para el aiarra.

Hay nuevas caras respecto a pasadas ediciones. Debutan Julen Díaz, Sergio Mielgo, Josu Urbieta, Xabier Peñagarikano 'Erreuzta' y Mikel Lopetegi 'Urra'. Es la edición más renovada de los últimos años. Repiten en cambio Gorka Etxeberria, Kortaberri, Beñat Telleria, Izeta IV, Jagoba Otaegi y el favorito Jokin Eizmendi.

Nivel altísimo

El año pasado Eizmendi ganó con una mejor marca de 15 alzadas. Fue una edición de un nivel altísimo en el que los harrijasotzailes realizaron mejores marcas personales. Beñat Telleria terminó tercero con doce alzadas y mañana tratará de romper la racha de Eizmendi.

También habrá que estar atentos al trabajo de Urra. Mikel Lopetegi es actualmente uno de los mejores harrijasotzailes y debuta en la Igeldoko Harria. Si está al nivel de otras competiciones, estará en la pelea por la victoria, pero habrá que ver como se amolda a esta piedra irregular.

Izeta IV y Jagoba Otaegi lograron sus mejores marcas el año pasado con nueve y ocho alzadas respectivamente. El objetivo será mejorar esos registros, aunque eso también depende de la climatología. Gorka Etxeberria debutó en 2016 con una buena marca de seis alzadas que espera mejorar.

Goenatxo II, el rey

Juanjoxe Unanue 'Goenatxo II', que tiene doce, lidera el ranking de más victorias seguido de Izeta II, que ostenta nueve. Jokin Eizmendi es el siguiente en el palmarés con tres victorias. El récord de alzadas en cinco minutos con la Igeldoko Harria también lo ostenta el levantador azkoitiarra Goenatxo II con 19, conseguidas en 2002 en el velódromo de Anoeta dentro de las Seis Horas de Euskadi de aquel año. En segunda posición están Izeta II y Aimar Irigoien con 18.

Los levantadores ahora se lavan las manos, en la plaza y en público, poco antes de comenzar. Y desde 2014 los pantalones no pueden llevar ninguna goma. Eso dificulta poder atacar la mejor marca y muchos harrijasotzailes se han mostrado críticos con esa regla, dos de ellos son Izeta II y el mismo Aimar Irigoien.

Por eso, las marcas que se realizan en la actualidad y desde ese año 2014 son inferiores o más difíciles de realizar. El año pasado las marcas mejoraron mucho.

Se da la circunstancia de que únicamente cinco harrijasotzailes han ganado esta prueba de la Plaza de la Trinidad en las veinticinco ediciones anteriores: Luis Mari Telleria, Goenatxo II, Izeta II , Aimar Irigoien y Jokin Eizmendi.

El ganador se lleva un premio de 800 euros. El segundo se embolsa 600 euros, 500 el tercero, 350 el cuarto y el que logre al menos una alzada tiene un premio de 120 euros. La irregular Igeldoko Harria espera vencedor entre once aspirantes.