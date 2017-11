Balonmano «Me he hecho un hueco y estoy teniendo minutos» Elene Vázquez ha militado en todas las categorías de la base del Bera Bera desde alevín. Elene Vázquez, que se formó en la cantera del Bera Bera, juega por primera vez en Donostia con el KH-7 Granollers, hoy a las 18.00 horas XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 4 noviembre 2017, 09:41

El Bera Bera Super Amara buscará esta tarde ante el KH-7 Granollers en Bidebieta (18.00 horas) la sexta victoria consecutiva de la temporada para dar continuidad al buen momento que atraviesa. Las de Montse Putse tendrán enfrente a un conjunto que está completando una campaña un tanto irregular y en el que milita la donostiarra Elene Vázquez, formada en las categorías inferiores del club guipuzcoano.

Al igual que Nora Azurmendi, que ha vuelto esta temporada al Bera Bera después de jugar varios años en el Alcobendas, los estudios han llevado a Vázquez a residir en Cataluña donde los compagina con su concurso en el Granollers. Hay que tener en cuenta que el Bera Bera no solicitó a la entidad vallesana ninguna compensación en concepto de derechos de formación.

La lateral, que el próximo 23 de noviembre alcanzará la mayoría de edad, está gratamente sorprendida por haber entrado a formar parte del primer equipo y disponer de minutos. Ha emprendido esta aventura junto con su compañera Irati Kamio, procedente también de la cantera del Bera Bera. «Cuando llegué a Granollers fue para formar parte del segundo equipo, pero he logrado hacerme un hueco en el primero y estoy contenta porque además me están dando minutos».

Reconoce haber dado un salto importante al pasar directamente de jugar de juveniles a División de Honor. «El cambio es muy grande, pero poco a poco me estoy adaptando. Lo que más me ha costado desde que llegué ha sido adaptarme al calor. El resto todo han sido facilidades, tanto en el equipo como en la universidad», comenta.

El idioma tampoco le ha supuesto ningún obstáculo. «Estoy aprendiendo el catalán y me cuesta un poco cuando algún profesor habla un poco rápido», puntualiza.

El revuelo que se ha vivido en Cataluña los últimos meses le ha cogido de lleno. De los últimos acontecimientos destaca las movilizaciones y la «gran cantidad de gente que ha acudido a las manifestaciones y las concentraciones que ha habido en la universidad». A pesar de las circunstancias, reconoce que su vida no ha sufrido grandes alteraciones «ya que he continuado yendo a jugar y a estudiar con normalidad, salvo el día que se declaró huelga general que no hubo ni entrenamiento».

Está muy ilusionada por poder jugar en la cancha del club donde se ha formado desde su etapa de alevín y no descarta llegar a jugar algún día en el primer equipo.

Un rival irregular

La disputa de la octava jornada se puede caracterizar curiosamente por concentrar la totalidad de los partidos en el mismo día. Una circunstancia que difícilmente se ha producido en la presente campaña. Al Super Amara esta vez no le corresponde ni abrir ni cerrar la jornada.

El conjunto donostiarra debe aprovechar su brillante progresión para dar continuidad a su racha de triunfos a costa de una escuadra vallesana que el miércoles se clasificó para los octavos de la Copa al ganar en Alcobendas (32-36).

Tras un feliz arranque en el que contabilizó tres victorias consecutivas, el KH-7 Granollers vio truncada su trayectoria encajando igualmente tres derrotas a manos del Mavi, el Zuazo y el Porriño. En la pasada jornada volvió a recomponerse infligiendo una de las goleadas más sonoras de la temporada (43-28) al debutante Castellón. En la actualidad aparece situado en el ecuador de la clasificación.

Una vez más el Bera Bera-Super Amara afronta este duelo con la vitola de favorito y con las buenas vibraciones derivadas de la brillante segunda parte completada la pasada semana en la cancha del Porriño.En condiciones normales debería superar este nuevo envite sin grandes dificultades. Históricamente así se han decidido los encuentros con las vallesanas y es de esperar que se mantenga la tradición.