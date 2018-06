Caballos El hipódromo da el pistoletazo de salida al verano La emoción vuelve hoy a las gradas del hipódromo. / JOSÉ MARI LÓPEZ Arranca una temporada con quince jornadas de carreras que se prolongará hasta el 8 de septiembre IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 7 junio 2018, 07:36

A alguno le parecerá un chiste de mal gusto hacer referencia al periodo estival cuando todavía no hemos podido librarnos de la chaqueta, pero algo cambia cada año en el momento que vuelve a funcionar la megafonía del hipódromo para darnos la bienvenida a la nueva temporada. La llegada de los caballos a Donostia es signo inequívoco de que huele a verano, de que las vacaciones ya están cerca, de que llega lo bueno. Como viene siendo habitual, el comienzo de curso se adelanta a comienzos de junio, un aperitivo que se sirve bajo la cobertura de PMU y que será una lanzadera hacia una temporada que empezará a elevar su nivel de exigencia a partir del mes que viene.

Esta primera jornada llega con la ilusión por bandera. Cierto que el horario (11.35) es intempestivo, pero todos aquellos que no puedan acercarse hasta el hipódromo podrán seguirla al completo a través de www.hipodromoa.com y en canal de televisión francés Equidia, plataforma audiovisual de PMU. No es como ver las carreras en in situ, pero menos da una piedra. En la pista, el interés estará centrado sobre todo en la tercera carrera, premio Bar Itale, en la que los velocistas dirimirán un duelo muy interesante.

En los cajones de salida se darán cita seis ejemplares, de los cuales tres tienen negrita -podio en una carrera nivel Listed o superior-. Es verdad que sus mejores días han pasado, pero es algo inhabitual y que habla del potencial de los aspirantes. Especialmente brillante es el currículo de 'Spirit Quartz', que llegó a ser segundo del Nunthorpe Stakes y cuarto del Prix l'Abbaye de Longchamp, Grupos1 de máximo nivel europeo. Ganador de Grupo2 y múltiple colocado a este nivel, llegó a ser uno de los mejores velocistas del viejo continente. 'Delfmar' ha sido segundo de Listed y cuarto de Grupo3, 'Ecrin des Bieffes' tercero de Listed y 'Holistic Approach', quinto.

Candidatos al triunfo

Con estos precedentes se puede intuir una carrera corrida a todo tren, más teniendo en cuenta las características de esprinters que tienen 'Spirit Quartz' y 'Holistic Approach'. Los metros pueden ser excesivos para ellos, más en un terreno suave como se espera, pero no es menos cierto que en Donostia es más fácil hacer la distancia, sobre todo en una pista que todavía no está castigada.

Ambos han competido a buen nivel esta primavera en La Zarzuela y no parece fácil hacerles claudicar si son bien administrados. Probablemente, el mejor valor actual lo posee 'Delfmar', que ha realizado un invierno brillante en Dos Hermanas. Se adapta bien al circuito, pero en su contra están un metraje algo breve y el peso que concede a sus rivales. ¿Podrá con todo? Ahí está la interrogante que la pista se encargará de resolver.

Los velocistas también serán protagonistas en otras citas del programa. La carrera de venta tendrá como favorito a 'Dagoberto', ganador de la consolatoria del Gobierno Vasco y un valor seguro en este tipo de pruebas. En los cajones de salida también estará 'Half a Billion', que aunque no atraviesa un buen momento de forma fue segundo en la pasada edición de la gran milla vasca. También será interesante la prueba reservada a los potros de tres años. 'Billycock Hill' partirá como favorito, pero no le faltan rivales de calidad como 'Cacha', 'Reporteur', 'Axe Cap', 'Bahia Canarias' u 'Osiris'.