Rugby El Hernani sufre un importante varapalo ante el Barcelona Los hernaniarras reciben un contundente 62-12 en su visita a la Teixonera, que deja muchas dudas en el seno del club tricolor I.G. Domingo, 1 octubre 2017, 19:11

El Hernani ha perdido 62-12 ante el F.C. Barcelona en la Teixonera. El resultado habla por sí solo. El varapalo que han recibido los dirigidos por Patrick Polidori ha dejado un muy mal sabor de boca en la parroquia hernaniarra. Se sabía que el Fútbol Club Barcelona se había reforzado mucho y que iba a ser un encuentro difícil de ganar, pero pocos esperaban que la paliza fuera de esas dimensiones. El 62-12 deja muchas dudas en el seno del Hernani.

Todos sus partidos se cuentan por derrotas y en estos momentos es el colista de la competición. Otros dos equipos tampoco han ganado ningún partido, que son el Getxo y la Santboiana, mientras que otros rivales que parecían directos como el mismo Barcelona o el Gernika han sumado puntos importantes, que les otorgan un buen colchón en la clasificación.

Ha aguantado 20 minutos

El Hernani ha aguantado 20 minutos, pero a partir de ahí el Barcelona se ha adueñado por completo del encuentro. Los ensayos no han parado de llegar. En el descanso el marcador era de 22-5. Beñat Iradi recortaba distancias y el encuentro no estaba del todo decidido. 17 puntos de desventaja no son irremontables, pero al inicio de la segunda ya se vio que no era el día del Hernani.

Se ha pasado del 22-5 al 48-5 en quince minutos y ya no había ninguna opción salvo la de intentar minimizar daños y tratar de sumar un bonus ofensivo. Aitor Garmendia lograba el segundo ensayo, pero no ha llegado ninguno más mientras los locales aumentaban la ventaja hasta los 50 puntos finales con dos ensayos más, que ponían el 62-12 definitivo.

El Zarautz gana al Eibar

La jornada de la División de Honor B tenía un derbi guipuzcoano entre el Avia Eibar y el BabyAuto Zarautz, que se ha saldado con victoria a domicilio para los zarauztarras por 3-17. Este resultado mantiene a los de Zarautz como líderes del grupo A con tres victorias en otros tantos partidos, empatado con Bathco Rugby, que también cuenta con 14 puntos. Mientras, el Eibar está noveno con cinco puntos.

El otro equipo guipuzcoano, el AVK Bera Bera se ha impuesto al Universidad de Vigo, en el Miniestadio de Anoeta, con dificultades. El partido ha terminado 17-15, y con dos victorias y una derrota es cuarto con 10 puntos.