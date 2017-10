RUGBY El Hernani recibe a su primer rival directo por la salvación LUIS MICHELENA Juega mañana en Landare (12.00 horas) contra La Vila y necesita una victoria si no quiere meterse en problemas. El Ampo Ordizia viaja a Cataluña para jugar mañana (12.00 horas) contra una Santboiana, que ha perdido sus tres primeros partidos IÑIGO GOÑI HERNANI. Sábado, 7 octubre 2017, 10:28

No han pasado ni cuatro jornadas de la Liga Heineken y el Hernani ya se encuentra con la necesidad de ganar su primer partido este fin de semana. Los de Polidori jugarán el domingo, a las 12.00 horas, en Landare ante el recién ascendido La Vila y los hernaniarras deben sumar puntos si no quieren meterse en problemas muy serios.

Es el tercer partido en casa en las cuatro primeras jornadas y los alicantinos son, en teoría, uno de los rivales directos a la hora de evitar el descenso. Los guipuzcoanos son colistas en la tabla de clasificación con un punto. La Vila, por su parte, ganó su último partido a la Santboiana en casa y se situó noveno con cuatro puntos. Una derrota para el Hernani sería dura y por eso necesita la victoria, ya que supondría ganar a un equipo teóricamente de los débiles de la competición. Perder lo colocaría en una situación complicada para el futuro.

Ya se sabía que era un arma de doble filo jugar cuatro de los cinco primeros partidos en casa. Es ahora cuando se va a ver si se convierte en algo negativo o puede ser positivo. Es la hora de la verdad para los tricolores. La abultada derrota de la semana pasada en Barcelona fue dura y la motivación para cambiar la tendencia negativa de resultados será total.

La parroquia local sabe que el partido no será sencillo. A la presión añadida de la necesidad hay que sumarle que La Vila es un equipo que se ha reforzado para su vuelta a la máxima categoría. En los tres partidos previos ya ha demostrado sus capacidades, pero el Hernani no es inferior a ellos y mucho menos en su feudo. Landare es un fortín y saben que sumar puntos ante rivales directos es fundamental para mantener la categoría.

Ampo en Sant Boi

Ampo Ordizia también tiene un partido complicado. Se mide ala Santboiana en Baldiri. Se enfrentará a un rival en crisis el domingo, a las 12.00 horas. Los ordiziarras han tenido un calendario muy exigente con la visita de dos de los tres mejores clasificados, el Alcobendas y el Silverstorm El Salvador, y jugarán su segundo partido fuera ante otro equipo puntero, a pesar de que su inicio ha sido inesperado.

La Santboiana ha perdido sus tres primeros choques y es décimo con tres puntos. No conoce la victoria. Su primera derrota en casa ante el Independiente y ante La Vila, en Villajoyosa la semana pasada, no se la esperaban. Su reacción debe ser inmediata y Ampo Ordizia tratará no ser el equipo que pague los platos rotos. Los catalanes mantienen el bloque de los últimos años, pero Ampo Ordizia se encuentra en estos momentos con más juego.

La victoria es posible para los de Marotias y Garmendia, que han tenido un inicio bueno en cuanto al juego. A pesar de perder dos partidos ya han sumado tres puntos de bonus y eso les ha colocado en el séptimo puesto. La clasificación depende muchas veces mucho del calendario y no pinta mal el futuro. Un futuro que hay que empezar a construir desde el mismo domingo y para eso los ordiziarras esperan recuperar a algunas de sus bajas. La semana pasada no se pudo contar con Aldanondo, ni con los hermanos Goia.

Derbi guipuzcoano

La jornada de División de Honor B se presenta apasionante para los equipos guipuzcoanos. Asti acogerá mañana, a partir de las 16.00 horas, un derbi entre el BabyAuto zarautz y AVK Bera Bera, que se espera emocionante. Son dos de los cuatro mejores equipos del grupo y el partido de mañana puede marcar el devenir de ambos equipos. Avia Eibar viajará a Ourense para jugar ante el Campus Universitario, a las 12.00 horas, del domingo.