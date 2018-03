Rugby El Hernani se juega eludir la promoción ante El Salvador Patrick Polidori. / MICHELENA Los de Patrick Polidori necesitan la victoria mañana, a partir de las 16.00 horas, en Landare frente al segundo clasificado IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 marzo 2018, 09:11

El Hernani necesita sumar puntos de forma urgente para eludir el puesto de promoción y mañana tendrá la oportunidad, a partir de las 16.00 horas, en Landare ante el SilverStorm El Salvador. Es un partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga Heineken y a falta de cuatro para la conclusión de la competición regular, los hernaniarras son penúltimos con 25 puntos, a ocho de La Vila.

Por lo tanto, tienen que sumar como mínimo 12 puntos en los cuatro encuentros que quedan y no va a ser sencillo y más viendo los rivales contra los que cierra la temporada. Mañana recibe nada más y nada menos que el segundo clasificado, el SilverStorm El Salvador. Y lo hace jugándose la primera plaza ante su vecino y principal rival VRAC Quesos Entrepinares. También necesitan ganar y saldrán a por todas.

El Hernani no juega en Landare desde hace un mes y no gana un partido desde el 14 de enero. Los aficionados y jugadores tienen muchísimas ganas de ganar, pero son conscientes de la magnitud del contrincante que tendrán delante. Eso sí, un contrario que no siempre ha ganado en Hernani y también ha perdido tras llegar a Landare con la vitola de claro favorito. Por lo que no se puede descartar nada.

Eso sí, Polidori va a tener que hacer encaje de bolillos para confeccionar el quince y la convocatoria. En los dos últimos meses ha sufrido una plaga de lesiones enorme y aunque alguno es posible que pueda estar para jugar, en la delantera las bajas son importantes. Los disponibles tendrán que multiplicar el esfuerzo. Si el Hernani pierde y La Vila gana en casa ante el Alcobendas, prácticamente estarían condenados a la promoción.

Aunque si vemos que la botella está mediollena y no mediovacía, también tendría el equipo más tiempo para preparar la eliminatoria de promoción y centrarse en ese objetivo. Antes hay que jugar el choque de mañana y buscar con ahínco la victoria. Y a poder ser los cinco puntos.