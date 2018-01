Rugby El Hernani se impone en Landare al Barça en un partido muy completo Jugadores del Hernani y del Barcelona, complaetamente embarrados, avanzan sobre el terreno de juego. / P. Martínez El apertura Ander Elosegi no falló ningún golpe de castigo y logró quince de los veinte puntos del cuadro hernaniarra IÑIGO GOÑI Domingo, 14 enero 2018, 19:23

El Hernani sumó una nueva victoria, en Landare, después de superar 20-0 al F.C. Barcelona. Es la segunda vez consecutiva que los de Polidori dejan en cero al rival, en su propio feudo, tras ganar 33-0 al Getxo en diciembre.

El partido estuvo marcado por el factor barro, al igual que viene sucediendo en las últimas jornadas en el campo hernaniarra. Los visitantes no se amoldaron bien a ese estado del terreno, mientras los locales se sintieron cómodos y realizaron el partido más completo por varios factores. El más importante fue que dominaron el choque de principio a fin y nunca se vio al Barcelona capacitado de hacer daño a los locales. Tuvieron algunas oportunidades de ensayar, pero fueron pocas y las veces que ocurrió el Hernani desbarató la posibilidad con una gran defensa. Los tricolores estuvieron brillantes defensivamente.

Otro factor fundamental fueron los pocos errores importantes que tuvieron los jugadores guipuzcoanos, jugaron en corto a la mano sin perder apenas balones. Supieron utilizar con mucho acierto la pierna y las patadas, algo fundamental cuando el campo está embarrado y cuesta avanzar metros. Por lo tanto, bien en defensa y bien en ataque estuvieron sólidos y si le sumamos que en las touche el equipo gana casi todas las suyas y en las melé supo sacar rápido el oval, se puede decir que se jugó el encuentro más completo de la temporada.

El rival era serio y así lo indica su sexto puesto en la tabla, pero se sabía que no llegaba en su mejor momento y lo hacía con dudas debido a los malos resultados de los últimos partidos. Eso lo supieron leer con acierto los hernaniarras. Apretaron desde el inicio al contrincante. En los primeros cinco minutos ambos conjuntos trataban de imponer su dominio territorial y fue el Hernani quien se llevó el gato al agua.

Gran defensa y sólido ataque

El Hernani atacaba hacia la caseta de Landare, algo que suele hacerlo en las segundas partes, pero no les fue mal. Desde el minuto siete embotellaron a los catalanes y a punto estuvieron de ensayar, con un gran trabajo de delantera, a los nueve minutos. No lo lograron, aunque siguieron con paciencia y sacaron un golpe cercano que le servía a Elosegi para abrir el marcador (3-0). El apertura hernaniarra está siendo el jugador de la temporada del Hernani, este domingo anotó 15 de los 20 puntos del equipo y sigue progresando con el pie. No falló ninguna transformación, ni ningún golpe de castigo.

El Hernani recuperó rápido el oval y antes de cumplir los quince minutos si que llegaba el primer ensayo e partido. De nuevo con ambos equipos metidos en la zona de 22 visitante, el empuje, la mol y la agrupación hernaniarra entraba en la marca y el pilier Noriega posaba el oval. La transformación dejaba el marcador en un más que esperanzados 10-0 al cuarto de hora.

A partir de ahí el choque se igualó en fuerzas. Y no había muchas opciones de ensayo, el barro se hacía más pesado y costaba avanzar a unos y a otros. El Barcelona tuvo alguna oportunidad de lanzar a palos, pero prefirió optar por la touche y ahí se encontraron con buenas defensas locales. A la media hora llegaba la expulsión del talonador visitante y el Hernani recuperaba el dominio. A falta de cinco minutos era expulsado el internacional Losada y Elosegi, con otro golpe, abría una brecha de 13-0. Con superioridad de dos jugadores ambos equipos se marcharon a vestuarios.

Elosegi decide el partido

A la vuelta los de Polidori no querían desaprovechar la superioridad y salieron a por todas. En una jugada individual de Puertas, que se marchó de todos los intentos de placaje, cedía el balón a Elosegi, que entraba por detrás, y lograban un ensayo brillante bajo palos, en el minuto 42. Con la transformación el encuentro quedaba casi sentenciado 20-0. Todavía quedaban muchos minutos, pero la sensación era que los visitante no podían ni con el Hernani, ni con el terreno de juego. El Barcelona lo intentó y tuvo alguna oportunidad de abrir su marcador, pero de nuevo buenas defensas de los locales abortaban cada intento.

El objetivo del Hernani era buscar el punto de bonus con dos ensayos más. Buscó el tercero de forma insistente, sobre todo en los últimos veinte minutos y más cuando los visitantes se quedaron con uno menos. No llegó el tercer ensayo y se quedó algo lejos de ese bonus que hubiera hecho justicia con el partido más completo del Hernani, en lo que va de temporada.

Con esta victoria suma cuatro victorias y 23 puntos. Sigue décimo, aleja a cuatro puntos el puesto de promoción y a catorce el directo. Al Barcelona lo tiene a diez puntos.