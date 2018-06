Vela Los otros guipuzcoanos del 'Mapfre' Aitor Ocerin y Santi Pablos realizan unos arreglos a bordo del 'Mapfre' en Gotemburgo. / MARÍA MUIÑA Su labor consiste en que el barco liderado por Xabi Fernández esté en las mejores condiciones después de cada etapa IÑIGO ARISTIZABAL ENVIADO ESPECIAL GOTEMBURGO. Jueves, 21 junio 2018, 07:34

El sello guipuzcoano en el 'Mapfre' lo pone Xabi Fernández, pero para que el barco esté al cien por cien hay detrás un equipo de tierra en el que trabajan, entre otros, un donostiarra y un hondarribitarra. Santi Pablos y Aitor Ocerin son dos hombres de la vela que están disfrutando de esta experiencia y hacen todo lo posible para que el barco rojo sea quien se adjudique el triunfo este domingo en ciudad holandesa de La Haya.

Santi Pablos cuenta que es «el encargado de los sistemas. Eso incluye potabilizadora, mecánica, hidráulica, timonería... Y también soy el capitán de tierra. Cuando el barco no está navegando, me ocupo de que esté bien amarrado, tenga bien las defensas, no falte gasoil, esté bien el branding... En general, mi misión consiste en que el barco esté en plenas condiciones para los trabajos que hay que hacer, para las visitas, y listo para navegar».

Sus datos Aitor Ocerin DNI Hondarribitarra de 41 años. Cargo Varias funciones en las etapas en las que se saca el barco del agua. También trabaja para la organización. Experiencia Ligado a equipos de tierra de Barcelona World Race y Vendée Globe, es su primera Volvo Ocean Race. Santi Pablos DNI Donostiarra de 51 años. Cargo Capitán de tierra, encargado del mantenimiento general y de mecánica e hidráulica. Experiencia Trabajó en la Copa América y es su tercera Volvo Ocean Race, segunda completa.

Conoce cada palmo, cada recoveco de la embarcación. En Gotemburgo, enseña el 'Mapfre' por dentro. «El barco es simétrico en todo. No hay ningún lujo, ni siquiera camas para todos porque se van turnando. Todo el peso va en una banda y en cada maniobra hay que cambiarlo de lado».

Cuando los barcos acaban cada etapa, «los vaciamos por completo y pegamos un manguerazo por dentro para quitar el salitre y dejarlo limpio. A partir de ahí empezamos a trabajar en un montón de cosas».

Este donostiarra de 51 años decidió dar un golpe de timón. «Llevaba 25 años trabajando en un taller familiar, de hierros, y estaba cansado. Quería cambiar y le comenté a Xabi que podía contar conmigo si necesitaba alguien de mi perfil. Siempre he estado relacionado con la vela y había trabajado dos años y medio en la Copa América. Esta es mi segunda Volvo entera. En la anterior también ayudé y antes estuve en la Barcelona World Race con Iker y Xabi».

Para Pablos, «es una experiencia muy buena. Pero resulta duro estar tanto tiempo fuera de casa. Son dieciocho meses a tope. Solo hemos vuelto a casa puntualmente. Cada día que estás son 10-12 horas de dedicación, siempre hay algo para hacer. Si fuera en casa, haría una Volvo y siete más».

Sobre la regata, opina que «la Vendée Globe es más dura. Aquí la dureza viene porque van a tope todo el rato. No hay tregua».

Ocerin, pluriempleado

Aitor Ocerin se pone una camiseta roja para la foto, pero estos días va más de azul. El hondarribitarra no trabaja ahora para el 'Mapfre', sino para la Volvo Ocean Race. La explicación es que «mi tarea en el 'Mapfre' es cuando se saca el barco del agua», normalmente tras una de cada dos etapas. «Pero en este tramo final, al ser etapas tan cortas, ya no se sacan y me surgió la opción de trabajar para la Volvo con la balizaje».

Cuenta que «siempre he estado relacionado con los barcos. Trabajaba en un astillero, reparando embarcaciones pequeñas, y antes formé parte de otros equipos de tierra». Concretamente, en la Barcelona World Race y hace poco en la Vendée Globe. «De este tipo de regatas, me faltaba la Volvo. Es un evento más grande y, aunque los barcos son relativamente parecidos y el trabajo en sí no cambia mucho, la diferencia está en la manera de trabajar, en los tiempos».

Lo mismo que los regatistas corren lo más rápido posible en el agua, el equipo de tierra funciona contrarreloj cuando el barco está en su cuna. «Normalmente hay tres personas encargadas y yo vengo de apoyo. Ayudo con obra viva, masilla, tocado, pulido, los golpes... Y con la lancha neumática. Lo que haga falta. Siempre hay algo».

Se enroló en el 'Mapfre' por medio del propio Santi, aunque no quiere olvidarse de regatear, como hizo hace un par de años en la Mini Transat. Cruzó el Atlántico en solitario a bordo del 'Iparbeltz', de 6,5 metros de eslora. «Lo que más me gusta es navegar y seguiré navegando. Pero hay que trabajar para ganarse la vida».

Pablos y Ocerin, los otros dos guipuzcoanos del 'Mapfre', coinciden en que «con este trabajo conoces mundo. De otra manera, seguramente, no podrías estar en Nueva Zelanda, Hong Kong, Brasil... Y menos en un mismo año. Pero nuestro día a día es del hotel al puerto y del puerto al hotel. Como mucho, alguna tarde libre».