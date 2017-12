Balonmano Gran triunfo del Bidasoa ante el Guadalajara Los irundarras rompen con una racha que les había llevado a perder cuatro partidos seguidos y lo hacen ganando al tercero de la Asobal BORJA OLAZABAL Irun Sábado, 2 diciembre 2017, 23:43

Los fantasmas andaban pululando por los aledaños de Artaleku. El Bidasoa-Irun llegaba al partido de ayer tras cuatro derrotas seguidas. Recibía a un Guadalajara que se podía colocar como segundo en solitario y que acumulaba nueve jornadas sin perder... Pintaba negro. Pero en el peor momento liguero de los irundarras, tras caer hace solo una semana en casa del colista Zamora, llegó su mejor versión. Cada uno de los jugadores que saltó a la cancha sacó su mejor balonmano y el Bidasoa se llevó una victoria de muchos galones.

Los dos puntos conseguidos tras ganarle 31-28 al Guadalajara, tercer clasificado de la Liga Asobal, permiten a la plantilla tomar aire para afrontar el tramo final de la primera vuelta. Tres partidos más para llegar a navidades y que no se atragante un turrón que antes de comerlo ya se estaba indigestando.

Y si los hombres de Jacobo Cuétara mostraron su mejor cara, no se quedó atrás la afición bidasotarra. Artaleku fue el de las grandes tardes. Supo animar en los momentos en los que más lo necesitaba el equipo. Apretar para ser uno más en defensa. Una perfecta comunión que acabó con ovación en dos sentidos. De la grada a la pista y de la pista a la grada.

Máxima igualdad

No hubo ventajas durante una primera parte que fue tremendamente igualada. Los visitantes empezaron mandando en el marcador y poniendo el 1-3, pero los locales reaccionaron de la mano de Kauldi, que metió dos goles seguidos para devolver las tablas, 3-3.

Los dos equipos empezaron a alternar tantos, con el Guadalajara siempre por delante hasta que Muiña marcó el 8-7 y puso a los de Irun por primera vez en liza. Ese gol de renta se mantuvo hasta el descanso, al que se llegó con el 14-13 en el marcador. Y eso que el Bidasoa había fallado los dos penaltis lanzados durante el primer tiempo.

El paso por los vestuarios cambió la dinámica del partido. Los de amarillo volvieron a la cancha en plan arrollador y se llevaron por delante al segundo mejor equipo de la competición. Una defensa numantina y cuatro rápidos contraataques obligaron a César Montes, entrenador del Guadalajara, a parar un partido que se ponía 19-14.

Pero una exclusión en contra del Bidasoa volvió a igualar la contienda. Los bidasotarras se atascaron en ataque, marcaron solo dos goles en diez minutos y mediada la segunda parte el marcador volvía a estar empatado, 21-21.

Otro arreón

La cosa se ponía complicada. Los de Irun, necesitados de puntos, no podían fallar, pero el partido había llegado a una fase en la que el triunfo se lo iba a llevar el que mejor templara los nervios. Y fueron los de amarillo.

En solo cinco minutos, y aprovechando una superioridad, el Bidasoa volvió a poner tierra de por medio. Nonó, Lancina, Salinas y Serrano abrieron brecha para el 25-21. Un ‘coast to coast’ de Kauldi con pase preciso a Popovic valió para el 26-21. La victoria ya no se podía escapar y no se escapó. Crowley cerró el choque con el 31-28 para delirio de la afición.

Este sí es el Bidasoa-Irun que pueda dar un salto de calidad. Solo necesita continuidad, porque balonmano tiene.

«Sabía que estábamos bien»

Jacobo Cuétara comentó al término del encuentro que «ha sido una victoria muy importante porque necesitábamos ganar para que no se generaran dudas. Además, lo hemos hecho contra todo un Guadalajara, que llevaba una gran racha de resultados y es el que más en forma estaba de toda la Asobal. Estamos muy contentos por el nivel de juego y por ganar a un equipo que es tan complicado».

El entrenador añadió que «en los momentos malos es cuando se pierde la credibilidad, pero yo siempre he dicho que el equipo está bien, que cree en lo que hace y que los resultados iban a llegar. Hoy hemos competido al nivel que entrenamos, cosa que otras veces no pasa. Tenemos que trabajar más para ser más regulares».

Derrota del Amenabar

En la División de Honor Plata el Amenabar Zarautz perdió 19-26 ante el Balonmano Nava.

Por su parte, la selección española femenina se impuso por 28-24 a Angola, en su estreno en el Mundial de Alemania.