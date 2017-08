Caballos Un Oro para gobernarlos a todos 'Tuvalu', a la izquierda y montado por un jinete con chaquetilla roja, en una carrera disputada el año pasado en el hipódromo . / PEDRO MARTÍNEZ Los mejores representantes nacionales se enfrentan hoy en una interesantísima Copa de Oro IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Martes, 15 agosto 2017, 08:57

El oro fue el primer metal que llamó la atención del hombre, ya que es uno de los pocos que se encuentra en la naturaleza en un estado relativamente puro. Las naciones lo han buscado por toda la tierra con el fin de dominar otras. Cabe convertir casi todos los materiales del planeta, volviéndolos irreconocibles. No el oro, que es imperecedero. Símbolo de poder y grandeza, la Copa de Oro de San Sebastián encarna a la perfección todo lo que ha representado durante siglos el metal dorado. El mayor tesoro del verano, de belleza arrebatadora, vuelve a poner al mundo del turf a sus pies esta tarde en el hipódromo (16.55 horas).

Es pasar la hoja del calendario y todo queda eclipsado por la gran carrera. Los debates que acompañan los días previos son el altavoz de los sueños de los aficionados, que corra quien corra, se encargarán de que la Copa de Oro sea la mejor carrera del año. Por todo lo que la rodea. Por todo lo que significa ser el rey un 15 de agosto. Ante la extraña ausencia de caballos extranjeros, los mejores representantes del turf nacional dirimirán el duelo más interesante del curso en lo deportivo, con un tremendo 'clash' entre viejos y tres años que resolverá las interrogantes que acompañan a los aficionados en los últimos meses.

El baño que recibieron el pasado curso ha debido disuadir a los caballos franceses que luchan por la Defi du Galop, que se han dado mus en esta ocasión. Su presencia en la carrera ha sido siempre un aliciente añadido, y tal vez por eso, no son pocos los que estiman que esta edición de la Copa de Oro no tiene una gran participación. Se trata de una opinión bastante frecuente en los días previos a la carrera, pero tras la misma, las sensaciones siempre suelen tornarse. Ver un duelo de tú a tú entre nuestros mejores caballos es un espectáculo que encandila al más escéptico.

Duelo inédito

El interés de la carrera radica en que estamos ante un enfrentamiento inédito. Hay ocasiones en la que es una revancha, pero la de hoy será una batalla nunca antes vista, con toda la incertidumbre que puede acompañar a lo desconocido. La lluvia que pueda caer durante el día de hoy será otro factor determinante, aunque la pista está superando los envites de la temporada con nota sobresaliente. En todo caso, no se espera una cantidad de agua que pueda enfangar la pista.

Ioannes Osorio implora al cielo para que le de una tregua. El Duque de Alburquerque cree que las opciones de 'Tuvalu', uno de los grandes favoritos, mermarían considerablemente si el piso no está firme. De todos modos, cabe recordar que su caballo fue segundo del Gran Premio de San Sebastián en un terreno muy movido y algo blando. Y es que 'Tuvalu', ganador del Gran Premio de Madrid, ha demostrado versatilidad, velocidad táctica y un alto valor que le sitúan como una solidísima opción para la gloria. Solo un duro viaje a París en el mes de julio puede abrir un pequeño lugar al temor.

De lo que no cabe duda es de que podemos estar ante una carrera de estrategia. Ana Imaz ya ha demostrado en más de una ocasión su habilidad para mover las piezas del tablero. La entrenadora donostiarra cuenta con tres estiletes que moverá para obligar a arriesgar a sus adversarios. Del trío, el mejor es 'Wild King'. Cuando le preguntamos a la entrenadora por ellos, algo se enciende en ella al referirse al potro. Ganador del Derby de forma brillante, su aceleración es un arma fina y letal. Es difícil sorprenderle durante el recorrido, y si llegas a le recta con el alazán a tu vera, te aniquilará sin piedad.

El tercero en discordia es 'Hipodamo de Mileto'. El sueño de José Calderón. Criado por su propietario Enrique Beca, su trayectoria no difiere mucho de la que trazó 'Flanders Flame' hace ahora un año. Ganador por KO del Derby de invierno y segundo de 'Wild King' en La Zarzuela, viajó hasta Nantes para demostrar que de calidad no va falto. Nacido en mayo, no ha dejado de madurar en todo este tiempo y llega a la Copa de Oro en el mejor momento de su vida.

Todo lo que no sea una victoria de alguno de estros tres podrá ser considerado como una sorpresa. 'Gran Torino' y 'Zascandil', ganadores de las dos preparatorias, han puesto sobre la mesa sus credenciales, pero de momento parecen insuficientes como para subir a lo más alto del cajón. Lo mismo que en el caso de 'Arguero' o 'Intaglio', capaces de ofrecer altos valores, pero que de momento no han demostrado poder ganar una carrera de semejante nivel. Como algún día podría llegar el momento en el que rompan la baraja, no osaremos a condenarlos de antemano.

Preciosa consolatoria

La jornada contará con seis carreras, de la cuales solo la Copa de Oro contará con la cobertura de PMU. El otro punto caliente del programa será la consolatoria del oro, que presenta múltiples alicientes a pesar de contar únicamente con siete aspirantes. La clave está en que, con un valor cercano a 40, cualquiera de ellos podría ganar.

También aquí el peso que reciben los tres años podría ser decisivo, más teniendo en cuenta que 'Erudito' ya fue capaz de ser cuarto detrás de tres buenos caballos en el Derby. A los argentinos se les suele dar francamente bien San Sebastián. Hacía tiempo que no aparecía ninguno por estos lares, pero la presencia de 'Iron Star' resulta de lo más reconfortante. Sobre todo porque el caballo de Pedro Díaz lleva una línea alcista que de momento no ha encontrado límites.

La reunión comenzará con una interesante prueba para los dos años. Suplementado por Christian Delcher, la presencia en la carrera de 'Nice Piorno' pone seriamente en entredicho el control que parecían tener sobre la misma los Imaz.

Once tres años pelearán en la segunda por conseguir el primer triunfo de su historial. El programa se completa con el hándicap desdoblado.