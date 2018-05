Montaña Bonnet, ganador de la Zegama-Aizkorri: «Esto es increíble» Bonnet, con la botella de champán, en el podio. / ROYO El corredor suizo asegura que ganar la Zegama-Aizkorri es «un sueño hecho realidad» LARRUNARRI Lunes, 28 mayo 2018, 08:57

El joven corredor suizo Bonnet, de 23 años, hizo doblete el fin de semana. Primero triunfó en el Kilómetro Vertical el pasado viernes y ayer ganó la maratón Zegama-Aizkorri: «Hace dos días que gane el Kilómetro Vertical y hoy la Zegama. Esto es increíble». El suizo estaba doblemente contento porque en el cajón se iba a encontrar con su gente: «Estoy contento porque además compartiré el podio con mis amigos Es un sueño hecho realidad».

Rémi Bonnet no tenía más que palabras de elogio para la organización, el público y el paisaje: «ha sido extraordinario. Un ambiente y una atmósfera espectacular», y se apuntaba ya para el año que viene: «volveré a Zegama».

Por su parte, la primera vasca en pasar la línea de meta en sexto lugar –la vizcaína Ohiana Azkorbebeitia– estaba absolutamente contenta con su rendimiento en el maratón de montaña de ayer: «me he sentido muy bien. He ido controlando todo el rato y sabía muy bien el cómo, dónde y qué…». Desde el primer momento se unió al grupo de las 'buenas': «he ido con la élite. En un momento dado iba con Sheila y muy bien hasta Andraitz y sabía que a partir de ahí me iba a dejar y he dicho, ya está, mi posición es ésta, mi lugar es éste y así hasta la meta». Finalmente Sheila llegó quinta y Ohiana sexta: «estoy muy contenta con esta plaza». Y hablaba también del barro: «mucho, mucho, mucho barro. Estaba previsto, pero era demasiado… El cresterío estaba bastante seco».