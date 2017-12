Hockey hielo La final de Copa espera el día 23 al Txuri Urdin en el Palacio del Hielo Los jugadores del Txuri se felicitan por la victoria. / PEDRO MARTÍNEZ M.A. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 11 diciembre 2017, 08:10

De infarto se podría catalogar el encuentro (4-1) vivido el sábado por la noche en el Palacio del Hielo donostiarra durante la disputa de la semifinal de Copa del Rey entre el Txuri Urdin y el Majadahonda madrileño. Lo más importante es que los pupilos de Tito Marcelino se han metido con todo merecimiento en la final de Copa que además se disputará en el hielo donostiarra el día 23 (21.30 horas). El rival del Txuri será su eterno rival, el Club de Hielo Jaca, quien se deshizo del Barcelona por el mismo resultado que los guipuzcoanos, 4-1.

El partido del sábado por la noche en Donostia contó con una más que aceptable entrada aunque sin llegar al lleno de otras ocasiones, ya que se acusó la fecha que coincidía con un amplio puente.

Parciales 1-1, 0-0 y 3-0. Goleadores Txuri Juan Muñoz, Patrick Fuentes, Ander Arraras y Jorge Vea Goleadores Majadahonda Luis José Hernández. Árbitros Sergio Biec, Alba Louise Calero y Claudia De La Incidencias Tres cuartos de entrada en el Palacio del Hielo de San Sebastián.

Se sabía de antemano que no iba a ser fácil teniendo en frente a los chicos de Gordobil que cada día apuntan más alto y no vinieron a nuestra ciudad precisamente de turismo. Y así fue, porque en el minuto 4 del primer tercio, los madrileños se adelantaron en el marcador y dejaron claro que el partido iba a ser muy largo. Hasta escasos 40 segundos del fin del primer período, el Txuri no logró el empate.

Un segundo parcial muy igualado y sin goles dio paso al cuarto definitivo donde la superioridad numérica del Txuri, merced a dos expulsiones de los madrileños, finiquitó el choque para jolgorios de los aficionados que acudieron al Palacio del Hielo donostiarra.