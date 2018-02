Patinaje Artístico Felipe Montoya : «En mi primer Campeonato de Gipuzkoa me sentía perdido en la pista; le puse ganas y progresé» Felipe Montoya realiza un salto para este periódico durante un entrenamiento en la pista de La Nevera en Majadahonda. / ÓSCAR DEL POZO A los 27 años, dos décadas después de llegar con su madre a Donostia, Felipe Montoya va a debutar en los Juegos Olímpicos OSKAR ORTIZ DE GUINEA Domingo, 4 febrero 2018, 08:54

Probablemente sea el olímpico en PyeongChang que con más edad se inició en el patinaje artístico. Todo empezó por casualidad, porque veía el Palacio de Hielo Txuri-Urdin de camino a las piscinas Yoldi. En su posterior camino , nada ha sido casual. «He trabajado mucho para estar aquí».

- Dados sus inicios, supongo que durante muchos años patinó sin soñar con unos Juegos Olímpicos...

- (Ríe). Figúrate que lo normal es empezar con tres, cuatro o cinco años y yo comencé con 13 y sin tener ni idea... Aunque empecé con mucha pasión, desde luego no esperaba ir a unos Juegos Olímpicos.

- Su flechazo con el hielo fue tan inmediato como inesperado, ¿no?

- De niño hice judo y natación. Siempre pasaba con mi madre por delante del Palacio de Hielo Txuri-Urdin, y un día le dije que me llevara. Es lo típico, que las madres quieren sacar al niño del parque, así que me llevó a patinar y me encantó. Iba las horas en las que la pista era de uso público. Metía tantas horas, que yo ya era parte de la decoración (Ríe). Luego empecé con el club Txuri-Berri, al que le debo toda mi formación. Al poco de comenzar participé en un Campeonato de Gipuzkoa y, ¡madre mía!, aún recuerdo que en la pista me sentía perdido, no sabía ni lo que hacía. Pero le puse ganas, mucho trabajo, y ya progresé. Y ya ves, ahora voy a los Juegos Olímpicos. Para cualquiera sería un premio, pero en mi caso, que cuando mi madre y yo vinimos a España vivíamos una situación complicada, le hemos dado un vuelco a nuestra vida.

Las frases

«Los Juegos son un premio pero no voy de vacaciones; si mi actuación sale como espero, puedo ir a la final»

«Si un pintor puede vivir de la pintura, ¿por qué un patinador no puede hacerlo del patinaje?»

«Resido en la Blume, pero no tengo más ayudas; así que debo trabajar porque el patinaje es muy caro»

- Pese a esa situación complicada, sus entrenadores en el Txuri-Berri destacan su alegría, su expresividad, su facilidad para ganarse a la gente, al público...

- Es bonito... Es mejor que lo digan otras personas que uno mismo, pero sí puedo decir que mi experiencia con la gente en Madrid y San Sebastián ha sido muy buena. De pequeño igual resultaba agradable porque mi familia siempre fue de enseñarme a dar las gracias, a pedir las cosas por favor... Igual resultaba agradable por eso (Risas).

- Dice que debe su formación al club Txuri-Berri pero, sin embargo, ¿se vio obligado a ir a Madrid para seguir progresando?

- Bueno, obligado... En ese momento yo lo veía como una preparación algo más completa, y tomé la decisión de ir. Cuando llegué a Madrid, me acogieron muy bien, entrenaba más y di el salto para empezar a ser internacional. Hace cuatro años me quedé a las puertas de ir a los Juegos Olímpicos de Sochi. Fui reserva de Javier Fernández y Javier Raya, y en ese momento sí que me dije 'quiero estar ahí y voy a aguantar cuatro años más'. Aunque los Juegos Olímpicos no habían sido un sueño para mí, desde hace cuatro años veía la posibilidad ahí cerquita. Sentía que tenía que trabajar muy duro si quería ir a por ello, y lo he hecho.

- Hasta hace relativamente poco no supo que iría a PyeongChang. ¿Se ha hecho duro el camino?

- Me lo dijeron hace poco más de un mes. Las plazas se iban a decidir con la suma de puntos entre dos campeonatos, uno en Croacia y otro el de España en Jaca. Con Javier Fernández seguro, me jugaría la plaza con Javier Raya. La balanza se inclinó de mi lado pero con bastante diferencia de puntos, lo que para mí es significativo y le doy valor.

- La recta final se haría larga.

- Sí, los dos últimos meses y medio fueron bastante tensos, pero siempre pensaba en positivo, lo cual ayudaba a trabajar y llevar la presión.

- ¿Cómo se vive a la sombra de Javier Fernández?

- Es que yo no vivo a su sombra...

- Sé que tienen buena relación, pero me refería a lo que supone la figura de un doble campeón mundial y seis veces europeo?

- Él es mi amigo desde que empecé a competir a los 13 o 14 años. Considero que el hecho de que a él le vaya tan bien internacionalmente, me ha abierto puertas. Siempre he tenido que agradecerle el que haya logrado las segundas plazas que ha ido logrando para el equipo. Estoy superorgulloso de lo que hace. Obviamente, su nivel no es comparable, pero no lo es con el 95% de los patinadores del mundo. Entonces, estoy muy orgulloso de que ese chico tan especial pertenezca a mi país.

- ¿Con qué idea va a los Juegos?

- Como en todos los Juegos Olímpicos, habrá un nivel muy alto. Solo el hecho de ir es ya un premio pero, obviamente, no me están pagando unas vacaciones y como deportista quiero competir y hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Si mi trabajo sale como lo tengo planeado, puedo entrar en la final.

- Tengo entendido que da clases de patinaje en la pista de La Nevera, en Majadahonda. ¿Se puede vivir del patinaje?

- Se puede vivir de todo lo que tú pongas el 100% de tu empeño. Un pintor tiene difícil vivir de su arte y sus pinturas, pero si pone todo su empeño, al final lo consigue, ¿no? Con el patinaje pasa igual. Las posibilidades no son tan amplias como en otros deportes, pero puedes dar exhibiciones, enseñar en escuelas...

- Supongo que si trabaja será más por necesidad que por placer...

- A mí me gusta mucho patinar, y tengo la oportunidad de enseñar como otros me enseñaron a mí. Los alumnos están encantados con que su profesor vaya a los Juegos Olímpicos y me gusta sentir su cariño. Pero es verdad que necesito trabajar para vivir. Ahora estoy pendiente de que me den una respuesta por parte del Consejo Superior de Deportes. Imagino que alguna ayuda me corresponderá por ser olímpico.

- Salvo la subvención para residir en la Blume, ¿recibe algún otro tipo de ayuda o todo se lo tiene que pagar de su bolsillo?

- Hace dos años tuve una beca de la comunidad de Madrid, pero nada más. Y el patinaje es un deporte muy caro. Por eso trabajo.

- Esa realidad se desconoce.

- Se desconoce, sí; pero es así.

- Vamos a alguna faceta más positiva. ¿Cómo es su vida en Madrid?

- No tengo mucho tiempo... Por las mañanas entreno fuera del hielo: hago mi preparación física, clases de balet, estiramientos... Al mediodía entro en la pista y hago tres sesiones de patinaje: una muy corta, descanso y como un poquito; luego otra un poco más larga y como el segundo plato: y por último hago la tercera y después como el postre (Ríe). Por la tarde doy un par de clases y ya acabo el día sin ganas de hacer mucho más, la verdad.

- ¿Dónde o en quién se apoya en los momentos de bajón?

- Desde que me vine aquí hace seis años, hablo con mi madre un par de veces todos los días: una por la mañana al levantarme para darle los buenos días, y luego una conversación más larga por la tarde. Además, tengo un par de amistades de San Sebastián que viven aquí; están mis compañeros de patinaje, uno de mis entrenadores, Iván Sáez, que es muy amigo y compartimos mucho. Están los demás entrenadores... Siempre hay gente al lado. Además, vivo con ocho deportistas en el CAR.

- ¿Se puede saber quiénes?

- Hay varias atletas que son mediofondistas, Marta Pérez Miguel, Irene Sánchez Escribano y Mariajo Pérez; Laura García-Caro, que es marchadora; las luchadoras Marina Rueda e Irene García; Cristina Gómez, de squash; antes la atleta Aauri Bokesa... Creo que he dicho todos (Ríe).

- ¿Se arreglan bien?

- Sí, nos hacemos mucha compañía. Tenemos el mismo ambiente en torno al deporte. Si uno tiene un problema con los entrenamientos, lo comentamos en casa...

- ¿En los Juegos hará el mismo ejercicio que en el Europeo o el Campeonato de España?

- Sí, en patinaje utilizamos el mismo programa toda la temporada. Tanto el programa largo y el corto.

- ¿Cuándo empezó a prepararlo?

- En abril o mayo. El programa largo es uno reciclado del de hace dos años en el Europeo de Bratislava, que pasé a la final. Es mi programa favorito de mi carrera y le pedí al entrenador repetirlo cambiando alguna cosa, y me dejó. La historia es más bonita, pero no sé si tenemos tiempo...

- Si es bonita, adelante...

- Yo estaba en Inglaterra y soñé dos días con este programa, que es un tango hablado. Las dos veces me desperté muy emocionado, casi se me caían las lágrimas. Le dije a mi entrenador que tenía una cosa que contarle, pero que ya se la diría. Unos días después, él me dijo: 'oye, he estado mirando tu programa de hace dos años, y me pareció precioso cómo lo hacías, imagínate repetirlo'. Le comenté entonces mis sueños y me pareció que era imposible que estuviéramos tan conectados. Al volver de Inglaterra, nos pusimos a trabajar. Es un programa que tenía mucho sentimiento para mí.

- ¿Cómo es el programa?

Es un tango recitado. Es 'la comparsita' con una narración de fondo.

- ¿Cómo es el proceso de elección?

- Te tienes que sentir identificado, porque es algo que vas a escuchar todo el año, algo que debes integrar en tus movimientos, en tu forma de expresarte, de patinar. Al menos para mí. Otros patinadores se lo toman como algo más deportivo, pero yo le doy prioridad a lo artístico.

- ¿Fuera de la pista escucha el tango o desea desconectar de él?

- Al contrario, lo pongo en el apartamento, en el coche... A mis compañeros del apartamento les encanta verme hacer mis cosas. Y ahora están encantados de que pueda ir a los Juegos Olímpicos.