Herri Kirolak «El favorito es Iker Vicente; no ganar no sería ningún fracaso» Aitzol Atutxa. / ELI AIZPURU El gran dominador de la especialidad en los últimos años augura para hoy en Azpeitia (12 horas) una final muy igualada del campeonato de aizkolaris IÑIGO GOÑI Domingo, 3 junio 2018, 08:43

Aitzol Atutxa (Dima, 1988) es el gran dominador de la aizkora desde 2015 y acumula campeonatos de todo tipo. Es el actual defensor del título del Urrezko Aizkolarien Banakako Txapelketa, aunque en esta ocasión ha llegado a la final en la repesca y le han salido dos contrincantes de nivel en los últimos meses; el joven Iker Vicente y el azpeitiarra Mikel Larrañaga, con quienes se enfrenta hoy a las 12 horas en el frontón Izarraitz de Azpeitia en la final del campeonato individual. A sus todavía 29 años se le puede considerar ya todo un veterano y es por edad el mayor de los finalistas.

A pesar de su espectacular curriculum el vizcaíno no se ve favorito y sitúa a Iker Vicente como el aizkolari a batir. «Gané las dos últimas ediciones, pero también quedé subcampeón en las cinco anteriores. Realmente no me veo favorito, creo que esa condición se la merece Vicente, ya que está en forma y en un momento dulce. Solo hay que ver el año que lleva. En cuanto a preparación, creo que también llega mucho mejor, aunque yo trataré de mantener el ritmo que llevo y llevarme la txapela».

Campeón de Euskadi Cuatro veces consecutivas, entre 2014 y 2017. Campeón de Bizkaia Once veces consecutivas, entre 2007 y 2017. Campeón de la Urrezko Banaketa 2016 y 2017. Campeón de la Urrezko Kopa de Donostia 2015, 2016 y 2017. Campeón del parejas. En siete ocasiones 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Es su octava final en el campeonato y la afronta con ilusión. «Nos enfrentamos los campeones de Bizkaia y Navarra y el subcampeón de Gipuzkoa, que también ha sido campeón con anterioridad... eso hace que la final sea atractiva y muestra que estamos marcando un ciclo. No es casualidad que los tres estemos en la pelea de casi todos los campeonatos».

Las jornadas previas han demostrado que estamos ante una final muy igualada y es de esa misma opinión el cuatro veces campeón de Euskadi. En la clasificatoria fue superado por Larrañaga en Leitza, lo que evidencia que los tres contrincantes tienen posibilidades de llevarse la txapela. «En Leitza, Larrañaga realizó un gran trabajo. Se impuso a aizkolaris contrastados y que se amoldan bien a los trabajos del Urrezko Aizkolariak, como Jon Rekondo y Donato Larretxea. Y también me superó a mí», recuerda.

En la repesca Atutxa se sintió mucho mejor que en la semifinal. «Son días. Ese día en cambio fue Mugertza quien no estuvo fino y cuando eso ocurre las diferencias aumentan, ya que a uno le sale todo y al otro nada».

«El inicio marca tendencia»

Atutxa llevará los troncos kanaerdikos y piensa que los primeros trabajos marcan la tendencia que puede tener la final. «Si llegas al final con más de un minuto de ventaja quiere decir que estás muy fuerte, pero si se llega con menos de un minuto no hay nada decidido. Las opciones siguen intactas y se puede tener buena o mala suerte con los troncos, como sucedió en el campeonato de parejas. Esperemos que los troncos no sean determinantes y que hasta el final no haya nada decidido para que la gente disfrute al máximo y haya emoción».

Atutxa es el actual campeón de los principales campeonatos, pero está preparado para no hacerlo esta vez. «Muchos pensarán que si no gana Atutxa es un fracaso, y tengo claro que hasta alguno ya me enterrará como aizkolari. Pero ahí está Iker, todo un campeón que si no gana hoy lo hará más adelante, y no hay que olvidar a Larrañaga. En vertical ya corta bien y en las dos últimas finales en vertical hay que cortar solo un kanaerdiko y uno de 45. Eso son cuatro minutos en un trabajo de media hora. Es poco como para perder mucho tiempo».

El trabajo que tienen que realizar se mantiene respecto al año pasado. «En velocidad antes se cortaba uno de 60 y desde 2017 se corta un oinbiko».