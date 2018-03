Herri kirolak Euskadi hace historia en el Mundial de sokatira La selección vasca de 500 kilos femenina, en el podio tras recibir la medalla de bronce, ayer en China. / DV Con las tres últimas medallas logradas en la última jornada alcanza las 16 en el Campeonato del Mundo sobre goma disputado en China IÑIGO GOÑI Lunes, 12 marzo 2018, 08:07

La delegación vasca de sokatira puso ayer el broche final a los mejores Campeonatos del Mundo de su historia con tres metales más, que elevan a 16 las preseas obtenidas. La selección masculina de 600 kilos lograba una plata de mucho mérito y en los 600 kilos mixtos y en 500 kilos chicas se colgaban dos medallas de bronce.

Los protagonistas no se esperaban ese resultado, sobre todo en 500 kilos chicas. Derrotaron a Corea del Sur en la pelea por el bronce y antes en semifinales cayeron derrotadas por China Taipei. Precisamente Euskal Herria fue el verdugo de China Taipei en los 600 kilos mixtos en la pelea por el bronce y también en las semifinales de 600 kilos masculinos. Los vascos, tras dos tiradas durísimas eliminaron a los asiáticos, pero en la final poco pudieron hacer ante el poderío de los Países Bajos. Los 'orange', más descansados, se mostraron superiores en las dos tiradas.

Así, la suma total de las cuatro jornadas del Campeonato del Mundo de sokatira sobre goma, que se ha disputado en Xuzhou (China) ha sido de 16 medallas repartidas en nueve a nivel de clubes y siete a nivel de selecciones. El color de las medallas ha sido el siguiente: dos han sido de oro, siete tienen el sabor de la plata y otras siete tienen el color del bronce.

Triplete inolvidable

El campeonato chino ha dejado grandes momentos para la sokatira vasca, pero quizás el más inolvidable y reseñable fue el triplete que se logró el viernes en la categoría de 500 kilos chicas. Gaztedi, Badaiotz e Ibarra completaron un podio enteramente vasco e histórico.

Euskal Herria fue aceptada como selección nacional en 2014 dentro de la Federación Internacional de Sokatira (TWIF) y compitieron bajo la ikurriña por primera vez en el Campeonato del Mundo sobre tierra disputado en Wisconsin (EE UU) ese mismo año. Allí, un 31 de agosto, llegó el primer metal y desde entonces ha participado en los diferentes Mundiales bajó la denominación de Basque Country. En 2016, en Volendam (Países Bajos), se compitió en el Campeonato del Mundo sobre goma y los resultados fueron magníficos con tres metales, aunque faltó el broche de oro de subir a lo más alto del cajón. Algo que si sucedió meses más tarde, en Malmoe (Suecia) en el Mundial sobre tierra.

La siguiente cita a nivel Mundial era la que se acaba de disputar en China y Euskal Herria ha subido todavía más su nivel de resultados. La oportunidad era histórica y se ha aprovechado. Era la primera vez que el Campeonato del Mundo sobre goma salía de Europa y lo hacía a un país que se ha convertido en una gran potencia en la sokatira, como es China, sin olvidar a los vecinos de China Taipei. Han competido 22 selecciones, pero tampoco se puede olvidar que el número de equipos y naciones que han competido ha sido menor a otros eventos anteriores.

La sokatira es un deporte amateur y muchos no han podido competir en tierras asiáticas, por lo que sin quitar mérito, no ha sido la mejor vara de medir. Incluso ha habido equipos vascos como el de Beti Gazte de Lesaka que no ha acudido a China, y era un equipo realmente potente.

Gran papel del Ibarra

Gipuzkoa ha estado representado por el equipo de Ibarra, que ha tenido una presencia importantea. Ha sumado tres bronces (600 kilos hombres, 500 chicas y 600 kilos mixtos). Además, en la última jornada las medallas vascas de 600 kilos mixtos y 600 kilos hombres han tenido sabor de Ibarra.

La siguiente cita será en septiembre, el Campeonato del Mundo sobre tierra, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Se puede catalogar de una competición de más prestigio o el Campeonato del Mundo de más renombre. Entre el 19 y 22 de septiembre tratarán de superar llas seis medallas conseguidas en Malmoe en 2016, donde se logró el primer oro como Euskal Herria.

Aunque para hacer justicia nunca hay que olvidar el legado de Nuarbe dentro de la sokatira vasca. Eran otros tiempos en los que no se podía competir bajo la ikuriña, pero el equipo azpeitiarra marcó una época no solo en la sokatira vasca, sino en la sokatira mundial. Está considerado por muchos como uno d elos mejores equipos de la historia de este deporte y a finales de los años 80 e inicios d elos 90 los nuarbetarras consiguieron hacerse con el campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo sobre tierra, en siete ocasiones seguidas. Una hazaña que ningún otro equipo ha logrado ni siquiera igualar.