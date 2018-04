Vela Xabi Fernández: «Ha sido una etapa realmente dura» Condiciones duras. Xabi Fernández y el resto de tripulantes han tenido mucho frío y agua en la última etapa. / UGO FONOLLÁ Xabi Fernández aplaude el trabajo de su equipo en la Volvo Ocean Race, valora los seis puntos logrados en Itajaí y carga pilas para la próxima etapa IÑIGO ARISTIZABAL Jueves, 12 abril 2018, 11:10

Es el comentario generalizado entre los participantes de la Volvo Ocean Race, la etapa entre Auckland e Itajaí ha sido la más dura que recuerdan. Mucho frío porque han bajado más al Sur que otras veces, mucha agua continuamente en cubierta y muy poco descanso. 'Ñeti' Cuervas-Mons, que está realizando su cuarta vuelta al mundo, explica que «han sido muchos días de viento muy duro muy seguidos y olas muy grandes. Además hemos bajado más al Sur que nunca, al 57º Sur. Y eso significa muchísimo frío, más frío de lo que esperábamos. De hecho hemos llegado a tener el agua a tres grados y esto, sumado a los 40 nudos de viento y demás, pues sí, ha habido días de miedo»...

Para el 'Mapfre' la etapa fue una odisea, con averías, parada junto a cabo de Hornos para recibir asistencia y 'trampa' meteorológica que les hizo llegar casi cinco días más tarde que los primeros, perdiendo además el liderato. Y para todas las tripulaciones la puntilla de esta dura etapa la supuso la pérdida de John Fisher, tripulante del 'Scallywag'.

En ese barco está enrolada Libby Greenhalgh, hermana de Rob, del 'Mapfre'. Cuando al barco rojo llegó el aviso de 'hombre al agua' en el 'Scallywag', no sabían quién era y pasaron algunas horas hasta conocerlo, horas eternas para el británico.

Xabi Fernández reconoce que «sin duda, la situación de 'hombre al agua' es la peor pesadilla de un tripulante. Hacemos todos los cursos de supervivencia, que son muy útiles, pero tenemos que ser realistas y en el Océano Sur, cuando estás navegando con la temperatura del agua a cuatro o cinco grados, sabes que si te caes las posibilidades son prácticamente nulas».

Volver al lugar del accidente es costoso, en tiempo. «Si te vas de arribada necesitas como media hora para poner el barco de nuevo en su sitio y si vas en línea recta a 25 nudos, parar el barco de repente y dar la vuelta no es instantáneo. Las posibilidades son mínimas».

Conscientes del peligro

Aunque es la segunda vez que ocurre algo así desde que Xabi Fernández empezó en la vela oceánica en 2005, «no te quita las ganas de navegar. Hacemos esta regata por muchas razones. Es un desafío enorme, una gran aventura, un deporte de equipo y los días buenos son muchos más que los malos. Sin duda esto es lo peor que puede pasar. Sabemos que el peligro está ahí y lo tenemos en mente. Somos conscientes de los peligros que entraña lo que hacemos y que esto puede pasar en cualquier etapa».

El guipuzcoano, de los más experimentados de la flota actualmente, aclara que «lo de estar atado todo el rato es, digamos, controvertido, porque tienes que poder moverte para hacer las cosas. Por ejemplo cuando tienes un problema o tienes que ayudar a alguien, que necesitas poder moverte también. Cuando vas en línea recta, uno va conduciendo, otro está trimando... todo el mundo va enganchado pero luego tienes que moverte en el barco para hacer otras muchas cosas y a veces tienes que soltarte para poder hacerlo».

«A veces tienes que ser inteligente también y estar atado no sólo es la solución. Si tienes que trasluchar, por ejemplo, tienes que moverte de un lado a otro del barco rápidamente, que es más seguro que quedarse atado en medio del barco con las olas pasándote -añade-. No es fácil ir atado todo, todo el tiempo. En ciertas situaciones tienes que ir de un lado al otro y no puedes estar atado».

Como responsable de otras nueve vidas, «yo sé que la gente se preocupa de cuidarse pero igualmente tienes un ojo en mirar que estén atados cuando deben estarlo, en asegurarte que están claras las guardias y en que son honestos, para decir 'estoy cansado' si lo están».