Arrojeria: «Creo mucho en este equipo y puede aspirar a volver a ganar Liga y Copa»

Después de estar casi diez meses en el dique seco y pasar dos veces por quirófano, la central internacional Esther Arrojeria, uno de los puntales del Bera Bera, se reincorpora con fuerza.

- Casi diez meses lesionada. ¿Se le ha hecho muy largo?

- En un principio esperaba volver en noviembre y se ha ido alargando. En julio tuve que volver a pasar por el quirófano porque no tenía toda la movilidad de la rodilla y se me inflamó. Al final, poco a poco todo ha ido mejorando y ahora ya me encuentro muy bien.

- ¿Qué sensaciones tuvo el día de su reaparición?

- Me sentí bastante bien. Es verdad que todavía me falta ritmo de competición. No estoy al nivel que estaba antes de lesionarme, para empezar no está mal cómo me encontré, porque la rodilla no me molestó y ahora lo que falta es poco a poco ir cogiendo buenas sensaciones.

- Cuánto tiempo cree que necesitará para estar en plena forma?

- Nunca se sabe, yo quiero ir viendo cómo vamos afrontando cada partido y si el partido va bien las que llevamos menos rodaje podremos tener minutos y lo agradeceremos mucho.

- ¿Qué le falta para ponerte a tono?

- El tiempo que llevo entrenando no es suficiente. No es lo mismo entrenar que competir. Estoy más lenta que antes y en defensa me cuesta situarme. Cuando llevas una buena racha la inercia te lleva.

- ¿Cómo ha encontrado a su 'nuevo' equipo?

- Muy bien. Empezamos el partido muy fuertes en defensa y por fin hemos podido hacer nuestro juego, defender y correr. Este año nos ha costado un poco más. Pudimos jugar todas y probar diferentes opciones en la defensa central, que era la gran incertidumbre con la marcha de Judith Sans.

- ¿Quiénes se van a afianzar en el centro de la defensa?

- No sabría decirlo. Empezaron Estitxu y Alba y no les fue nada mal. Nora lleva toda la temporada defendiendo en el centro, Mónica demostró que también puede hacerlo bien y a Ligia no la hemos podido ver por estar lesionada. El caso es que hay muchas opciones, por lo que podremos ir variando.

- ¿Los problemas en defensa están en vías de resolución?

- Creo que todo es cuestión de trabajo y de tiempo. Ante el Canyamelar vi un equipo que me dio confianza en defensa, además la portería acompañó. Nos costará, tenemos que trabajar duro, pero pienso que podremos volver a esa faceta de defensa-contraataque.

«Hemos perdido un poco de velocidad. Teníamos más ritmo, pero hemos ganado en el tiro exterior»

«Ahora no estoy en mi mejor momento y por eso no estoy pensando en volver a la selección»

- En ataque, en cambio, cuentan con una gran variedad.

- Este año somos muchas jugadoras y tenemos diferentes opciones. Unas son más rápidas y pueden hacer penetraciones, otras son más lanzadoras. Podremos explotar todo dependiendo del rival. Desde que estoy en el Bera Bera nunca se ha caracterizado por su lanzamiento exterior y este año tenemos muchas opciones con Elke, Gulia, Andrea y Estitxu también lanzan de fuera y luego cuando recuperemos a Mónica será mucho mejor.

- ¿Cómo le ha afectado la llegada de otra central de su misma talla como es la internacional Arderíus?

- Cuando me enteré me alegré muchísimo, coincidí con ella en la selección universitaria. Siempre le he admirado como jugadora, pienso que es muy inteligente. Ojalá tuviera esa visión de juego. Hace fácil lo difícil. Para mí es un placer poder aprender de ella.

- ¿Cree que sólo le va a sustituir o podrá también jugar con ella?

- Ahora en un principio me tocará sustituirle, pero más adelante pienso que la entrenadora sí va a probar que juguemos juntas. El año pasado ya lo hice mucho con Alicia. Dependerá del partido.

- Se lesionó en una concentración con la selección española. ¿Confía en poder volver pronto?

- Ahora no estoy pensando en eso. Cuando pasó lo de la lesión estaba en mi mejor momento y ahora me siento lejos de ese estado. No quiero pensar en eso, quiero ir poco a poco. Si con el tiempo vuelvo a estar a buen nivel, ojalá llegue otra vez ese día, pero no es mi prioridad.

- ¿Le sorprendió la marcha de Judith Sans?

- Sí, como a todas. Nadie sabíamos nada, pero esas cosas no se pueden dejar escapar. Fue una pena para el equipo porque era un seguro en defensa, pero todas entendemos su situación y me alegro mucho por ella.

- ¿Qué nos puede decir de su sustituta Ligia Costa?

- Es una jugadora bastante diferente a Judith Sans, que no tenía un gran cuerpo para el puesto, pero era rápida y jugaba más al desplazamiento. Ligia es una mujer de más de uno noventa que nos puede aportar cosas diferentes. En ataque nos puede ayudar mucho con esa altura, al igual que en defensa. Queremos que poco a poco se familiarice con nuestro juego.

- ¿El Rocasa es mejor que el del año pasado?

- No sé si mejor, lo que sí es que ha demostrado ser muy regular, a pesar de haber cambiado bastante. No había perdido ningún partido hasta esta última jornada. Están haciendo las cosas muy bien. Es un equipo completo y peleón y nos va a poner las cosas difíciles.

- ¿Podrán ganar en Canarias por más de cinco goles de diferencia?

- Va a ser un partido a vida o muerte. Si perdemos va a ser decir adiós a la Liga, así que iremos a por todas. Creo que se puede conseguir e iremos a por ello. Luego hay que pensar que la Liga es muy larga y que después de jugar contra ellas queda casi toda la segunda vuelta y pienso que no hay ningún equipo invencible. Nadie puede confiarse.

- ¿En qué ha cambiado el equipo para lo bueno y para lo malo?

- Hemos perdido un poco de velocidad. El año pasado teníamos más ritmo en la subida y en el ataque, pero en cambio, tenemos otro tipo de jugadoras que nos aportan el lanzamiento exterior, en esta faceta hemos ganado.

- ¿Ha visto todos los partidos?

- Los de casa, todos. También estuve en Valladolid. Fue duro verlo desde la grada y no poder salir a ayudar a mis compañeras. Fue un partido para olvidar y aprender de los errores.

- Hace dos años empezaron el año igual que este con cuatro puntos menos y acabaron ganando la Liga. ¿Se puede repetir la historia?

- El equipo cree en eso. Tenemos ese ejemplo y si lo pudimos hacer entonces, ahora también. Ya hemos hecho la mitad del camino al remontar dos puntos, así que puede pasar cualquier cosa. Yo creo en este equipo. Podemos aspirar a volver a ganar Liga y Copa.