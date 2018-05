Balonmano «No he estado en un vestuario mejor» Rodrigo Salinas en un partido del Bidasoa-Irun. / DE LA HERA Rodrigo Salinas seguirá dos temporadas más en el Bidasoa y asegura que «sería maravilloso jugar en Europa con este equipo» BORJA OLAZABAL IRUN. Viernes, 11 mayo 2018, 07:24

Tras el anuncio por parte del Bidasoa-Irun de la renovación por dos temporadas más de Rodrigo Salinas, el vicepresidente del club, Iñaki Emaldi, y el lateral chileno comparecieron ayer en la sala de prensa de Artaleku para dar a conocer las razones por las que ambas partes han tomado la decisión de prolongar su vinculación.

Salinas contó que «cuando llegué al Bidasoa no tenía claro si firmar un contrato largo o uno más corto, y me decidí por lo segundo porque quería conocer el club. Ahora puedo decir que he pasado un año genial, nunca he estado en un vestuario como este. El Bidasoa es un gran club, con unas proyecciones tremendas, he estado muy a gusto con la entidad y también con la ciudad y su gente. Estos han sido mis mayores motivos para renovar por dos años».

También, lógicamente, los deportivos. «Se están dando muchas renovaciones en los últimos meses de pilares fundamentales dentro del sistema del club y del entrenador. Vamos a tener nuestro segundo y tercer año juntos y se va armando un feeling dentro del sistema que es importante para los jugadores».

En este sentido, y preguntado por sus objetivos como jugador del Bidasoa, no escondió que «tuve la suerte de jugar en Europa una vez y de llegar a una final. El sueño de cualquier jugador es llegar a este tipo de competiciones y jugar en Europa con el Bidasoa sería maravilloso. La ambición es ir creciendo paso a paso, ir escalando posiciones, aunque luego es la liga la que pone a cada uno en su lugar».

En lo personal, destacó que «he tenido problemas con las lesiones esta temporada, soy muy autoexigente conmigo mismo y creo que puedo dar más. Espero que las próximas dos temporadas se vea a un Rodrigo con mucho más nivel que el de este año».

«Reafirma el proyecto»

Iñaki Emaldi se mostró muy satisfecho por haber conseguido retener a un jugador como el lateral chileno y dejó claro que «la renovación de Salinas es una gran noticia para el Bidasoa-Irun. Es un pilar importante y, además, nos ha dado todas las facilidades para llegar a un acuerdo. Que sigan con nosotros jugadores como Kauldi, Azkue o Salinas reafirma que nuestro proyecto va por muy buen camino».

La plantilla del próximo curso va cogiendo forma y Emaldi explicó que «llevamos tiempo configurando el equipo. Faltan algunas piezas importantes y lo que queremos es encontrar jugadores que encajen bien».