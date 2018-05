Rugby El espíritu del rugby llega a Euskadi Los Saracens ingleses alzan el trofeo tras imponerse al Racing 92 en 2016. / EPCR Las finales de la Champions y la Challenge arrastran a decenas de miles de aficionados que hacen turismo y cuentan historias entre pinta y pinta JAVIER MUÑOZ Miércoles, 2 mayo 2018, 08:29

Dicen que el espíritu irlandés de Anthony Foley protege a los jugadores de su club y de su selección cuando batallan en los estadios de rugby. Es una leyenda como tantas otras, pero tratándose de Irlanda ¿por qué no iba a ser cierta? Arranca un 16 de octubre de 2016, cuando el que fuera internacional del XV del trébol y entrenador del Munster falleció repentinamente en vísperas de un partido contra el Racing 92 de París. Todo esto viene a cuento porque Foley y sus jugadores estaban peleando en la fase de grupos de la Champions Cup, el torneo cuya gran final de 2018 se va a jugar el 12 de mayo en San Mamés, un partido que formará un bloque deportivo con la final de la Challenge Cup el día 11, organizada como la anterior por la European Professional Club Rugby (EPCR).

Ambas citas, a las que se añade la final de la Continental Shield, final europea de rango menor que se disputará el día 12 en Fadura (Getxo), son el mejor espectáculo que el balón ovalado puede ofrecer en el Viejo Continente después del Seis Naciones. Un fin de semana para seguir al equipo, hacer turismo, contarse historias como la de Foley y sumarse a una de las mayores celebraciones de la cerveza que se puedan imaginar. Basta indicar que en un Inglaterra-Irlanda que se disputó en el estadio londinense de Twickenham en 2014 se vendieron 160.000 pintas (casi medio litro cada una). Fue un récord y no se recuerda ningún incidente reseñable.

De modo que los hosteleros de Euskadi están avisados. La EPCR va a sacar su torneo del ámbito tradicional del rugby para que los fans no tengan que pasear siempre por los mismos escenarios (Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y Francia) y para buscar mercados. La experiencia se probó en 2016 en el Camp Nou del Barça, que acogió la final de la Liga francesa (Top 14) entre el Toulon y el Racing 92 con un lleno absoluto (100.000 espectadores). Y en Anoeta se han jugado partidos del Aviron Bayonais y el Biarritz Olimpique, y un Tonga-EE UU.

Con estos antecedentes, una novedad como el rugby ha despertado la lógica expectación en Bilbao, donde la pregunta es qué va a venir con las finales. Pues bien, en la de Champions, la competición principal, se trata del Leinster de Dublín y de su estrella en forma, Johnny Sexton, que se enfrentará en San Mamés al Racing 92 del 'all black' Dan Carter, el Leo Messi del rugby. Y en la Challenge, que es algo así como la Europa League de fútbol, no es desdeñable el duelo del Gloucester inglés y el Cardiff Blues del País de Gales, dos clubes menos espectaculares, pero que representan a países clásicos de este deporte.

No obstante, hay algo más que todo eso. Junto a los equipos y a sus talentos deportivos, junto a los cien mil 'supporters' que los organizadores aspiran atraer a Bilbao (y a Euskadi en general), sobre todo irlandeses y franceses; junto a la televisión, los periodistas especializados y los tecnicismos del juego... en fin, además de todo eso, Bilbao tendrá que poner en marcha un ritual organizativo y festivo similar al que ha rodeado a las anteriores finales de Champions, en la última de las cuales, la de 2017, los Saracens ingleses ganaron al Clermont Auvergne en el estadio de BT Murrayfield de Edimburgo.

Comer y divertirse

Entonces fueron 82.000 entradas las que se vendieron para el circo del rugby en Escocia. Unas 56.000 personas llenaron el campo en la Champions y 26.000 asistieron a la victoria del Gloucester sobre el Stade Français en la Challenge. Aquel fin de semana se habilitó una fan zone común en Edimburgo cerca de George Street. La de Bilbao ocupará el Arenal del 10 y al 13 de mayo, no lejos del Museo Vasco del Casco Viejo, donde se ha inaugurado la exposición del Universitario, el club de rugby local que celebra medio siglo de vida. Pero esa fan zone bilbaína tendrá un cometido distinto que las anteriores, en las que no era necesario explicar el juego a neófitos (¿avanzar pasando el balón hacia atrás?) ni rercordar que aquí las aficiones no están separadas.

Durante esos días, lo más probable es que los visitantes de la capital vizcaína se desparramen por sus calles y se dediquen a contemplar el Guggenheim, y a comer y divertirse. El perfil de los fans suele variar dependiendo de los equipos, pero no falta la gente madura, de unos 40 años, matrimonios que buscan lugares nuevos para ver, algunos con cierto poder adquisitivo. Un estudio asegura que los que viajaron a Edimburgo -los ingleses lo hicieron en tren y los franceses en avión- desembolsaron 32,7 millones de euros, cifra que la EPCR aspira a repetir en Bilbao, aunque de momento los hoteles y las líneas aéreas están disuadiendo con sus elevados precios a muchos 'supporters'.

Esa queja asoma en la prensa de Dublín y es un aspecto a tener en cuenta, porque el rugby también es un escaparate global y una alternativa de ocio que mueve público no sólo los días de partido. Se calcula, por ejemplo, que en las finales de la EPCR de 2013, que tuvieron lugar en la capital irlandesa, unos 3.000 visitantes se quedaron cuatro noches enteras allí. Entonces se daba la circunstancia de que por el título de Champions se enfrentaban el Clermont y el Toulon en el Aviva Stadium, de modo que el campo de 50.000 asientos estaba atestado de franceses (ganó Toulon). Y además, en la otra cita de la Challenge en el RDS Arena de Dublín fue otro equipo galo, el Stade Français, el que se midió con los locales de Leinster ante 18.500 espectadores (el trofeo se lo llevaron estos últimos).

Se estima que la hinchada francesa se dejó en Dublín unos 20 millones de euros, suma parecida a la que contabilizó Lyon en 2016, edición en la que los partidos se celebraron en el estadio Parc Olympique Lyonnais, de 60.000 espectadores, enclavado a media hora en tren de la ciudad francesa. Aquel año, los Saracens ingleses ganaron al Racing 92 en la Champions con las gradas llenas, y Montpellier se impuso a los Harlequins de Londres con media entrada.

¿Cuál será el balance de Euskadi? Es una incógnita, aunque hace tiempo que se vendió todo el papel de la final de Champions y más de la mitad en la Challenge. Los organizadores creen que la capital vizcaína podría repetir la 'caja' que hizo Edimburgo, esta vez con una marea de irlandeses y de franceses, tanto de los de París, con fama de 'finos', y los de Iparralde. Seguro que las cervezas se agotarán en la capital vizcaína, donde se va a montar un cámping en el polideportivo de El Fango como alternativa a los precios desmandados de los hoteles.

Y quién sabe si por las tribunas de San Mamés rondará el espíritu de Anthony Foley, que no pudo evitar que el Racing 92 derrotara a su equipo, el Munster, en las recientes semifinales de Champions. En cambio los que han pasado a la final de Bilbao son sus acérrimos rivales, el Leinster de Johnny Sexton. A quien vaya el 12 de mayo a La Catedral le contarán la siguiente historia entre pinta y pinta. Unas semanas después de morir, Foley inspiró a Sexton en la gran victoria de Irlanda sobre los All Blacks en 2016. Era la primera vez que el XV del trébol ganaba a los neozelandeses en 111 años.