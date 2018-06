Futvoley Espectáculo desde Copacabana a la Zurriola Joxe Indo, Ion Villena y Aitor Ancín sujetan uno de los balones con los que competirán este fin de semana. / MICHELENA Durante el fin de semana se disputa en San Sebastián la cuarta etapa de la Liga Nacional de Futvoley, organizada por el Club Deportivo Futevoley Donosti BORJA OLAZABAL Sábado, 16 junio 2018, 09:03

Cualquiera que se ponga a hablar de futvoley se puede imaginar la playa de Copacabana con alguna vieja estrella del fútbol brasileño haciendo diabluras con el balón y pasándolo de un lado al otro de una red. Al fin y al cabo, fue precisamente en Brasil donde se originó esta práctica con el fin de saltarse las prohibiciones de jugar al fútbol en la playa. Pero lo que pocos se podrían imaginar es que esas mismas acrobacias se van a poder ver este mismo fin de semana en la Zurriola. Ahí van a estar, entre otros, los valencianos Sergio Antolinos y Juan López, que fueron bronce en los Juegos Olímpicos de Brasil, donde esta disciplina fue deporte de exhibición.

Y es que desde hoy se disputa en San Sebastián la cuarta etapa de la Liga Nacional de Futvoley. Una competición con dos categorías, oro y plata, y que se celebra a lo largo de seis etapas. Las parejas inscritas se enfrentarán primero en una fase de grupos (hoy desde las 10.00 horas) y los mejores pasarán mañana a luchar por el título desde los cuartos de final (a partir de las 10.00).

Competición Cuarta etapa de la Liga Nacional de Futvoley. Horarios. Fase de grupos hoy desde las 10.00 horas. Cuartos, semifinales y finales: mañana desde las 10.00. Favoritos Sergio Antolinos y Juan López, de Valencia. Bronce en los Juegos de Brasil.

Y se preguntarán, ¿por qué va a parar una competición de futvoley en Donostia? La culpa la tienen los miembros del Club Deportivo Futevoley Donosti, organizadores del evento que llenará de espectáculo la Zurriola.

Aitor Ancín, secretario del club y jugador, explica que «hemos montado tres campos en la playa, habrá un 'speaker' animando la competición, música... vamos a poner muy buen ambiente y se va a poder presenciar un deporte que es muy espectacular».

Además de los mencionados Antolinos y López, habrá que prestar especial atención a las parejas locales. Y es que en la categoría de oro compiten dos duplas donostiarras. Por un lado la formada por el propio Aitor Ancín e Iñaki Vicente y por el otro el tándem Joxe Indo-Ion Villena. Los segundos están disputando su primera campaña en la máxima categoría, pero los primeros tienen más experiencia y en el mes de marzo disputaron el Campeonato del Mundo en Israel.

Ancín explica que «por la puntuación que teníamos en el ranking conseguimos clasificarnos y disfrutamos de una experiencia muy bonita. Nosotros hemos aprendido mucho a través de vídeos y allí estuvimos con esa gente que vemos por internet. Competimos con nuestros ídolos».

Del campo a la playa

Aitor Ancín llegó al futvoley por dos razones bien diferentes. Por familia y por culpa de una lesión cuando jugaba al fútbol. Fue su tío Miguel Ancín el que le introdujo en este deporte. «Él jugaba en la playa, en las redes que había de vóley. Empezó a jugar sin saber que esto era algo que lo practicaba más gente hasta que en unas vacaciones en Alicante descubrió que lo que él hacía era futvoley. La primera vez que me invitó a jugar no me gustó, era todo lo contrario al fútbol, en vez de mandar el balón al suelo había que elevarlo, pero a raíz de una fractura de tibia y peroné me enganché. Durante la recuperación me dijeron que la playa era buena para coger fuerza, volví a jugar y hasta hoy».

El donostiarra añade que «fui al primer campeonato con mi tío, que jugaba siempre con Aitor Villanueva, el otro precursor de este deporte en San Sebastián. Luego yo le metí a Iñaki Vicente y hemos ido creciendo hasta poder crear este año el club».

Darle forma legal a la asociación no ha sido fácil, ya que «el futvoley no está considerado como un deporte y no nos dejaban ser un club deportivo. En esto nos ha ayudado mucho la Federación Guipuzcoana de Fútbol, metiéndonos dentro del fútbol playa, y así hemos podido formalizarnos como club. Ahora lo que queremos es tener cada vez más socios, ya somos más de 30, y animamos a todo el mundo a que lo pruebe porque es algo que se puede aprender empezando desde cero».